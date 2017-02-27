Тюююю....
А я давно всім зі слабкими нервами це раджу!
Давно пора ставити в ігнор, якщо слабкі духом пролистувати "дратівливі" повідомлення
Навіщо себе так довго було мучити?
Адьйос!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 вер, 2021 12:49
Тюююю....
А я давно всім зі слабкими нервами це раджу!
Давно пора ставити в ігнор, якщо слабкі духом пролистувати "дратівливі" повідомлення
Навіщо себе так довго було мучити?
Адьйос!
Додано: Суб 04 вер, 2021 13:25
Додано: Суб 04 вер, 2021 13:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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