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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8244824582468247

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 87
Менше 26,00
5%
4
26,00-26,50
5%
4
26,50-27,00
18%
16
27,00-27,50
51%
44
27,50-28,00
14%
12
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
3
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:48

  zРадио написав:ТОП-10 проектов по размеру инвестиций из Плана трансформации Украины, презентованного Зеленским в Вашингтоне


Зображення

Ясно, что это все вилами по воде, и внутренних источников финансирования нет. От США требуется самая малость - либо инвестиции, либо кредиты :) Но чисто для понимания проблем капиталоемкой инфраструктуры, информация будет нелишней. Жаль, неизвестно, кто это малевал - может Устенко, может Амелин, а может какой-нибудь грантоед типа BRDO, или КШЭ


оставить пункты : 1, 5, 6, 10-остальное в топку
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Ясно, что это все вилами по воде, и внутренних источников финансирования нет. От США требуется самая малость - либо инвестиции, либо кредиты Но чисто для понимания проблем капиталоемкой инфраструктуры, информация будет нелишней. Жаль, неизвестно, кто это малевал - может Устенко, может Амелин, а может какой-нибудь грантоед типа BRDO, или КШЭ

З приєднанням до ENTSO-E у 2023 році з'явиться дуже потужний фінансовий потік від експорту української е/е, навіть з вугільних ТЕС до ЕС без СВАМ. Цього потоку вистачить на п.2, 7, 9,10. А саме на будівництво електромереж, 5 нових блоків АЕС, нових джерел ВДЕ та трансформацію ДТЕК та Центренерго у вуглецево-нейтральні ДТЕК-ВДЕ та Центренерго-ВДЕ.
Причини дуже прості: В Німеччині проблеми бюрократичного характеру з будівництвом нових ВЕС та вивід з експлуатації АЕС, в Угорщині - уряд, який замість того, щоб будувати ВДЕ або АЄС - обіймається з Газпромом.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 14:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.youtube.com/watch?v=aeD-TdbFqmo
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 14:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Взагалі в мене є цікава пропозиція. Максимально спілкуватися в топіку українською мовою. При цьому зрадофільська пропаганда зменшиться десь відсотків на 90%. А всі чабани сохатих одразу стануть добре помітними за гуглоперекладами або стилем мовлення.

Нас читають
Denik
 
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