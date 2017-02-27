zРадио написав:ТОП-10 проектов по размеру инвестиций из Плана трансформации Украины, презентованного Зеленским в Вашингтоне
Ясно, что это все вилами по воде, и внутренних источников финансирования нет. От США требуется самая малость - либо инвестиции, либо кредиты Но чисто для понимания проблем капиталоемкой инфраструктуры, информация будет нелишней. Жаль, неизвестно, кто это малевал - может Устенко, может Амелин, а может какой-нибудь грантоед типа BRDO, или КШЭ
zРадио написав:Ясно, что это все вилами по воде, и внутренних источников финансирования нет. От США требуется самая малость - либо инвестиции, либо кредиты Но чисто для понимания проблем капиталоемкой инфраструктуры, информация будет нелишней. Жаль, неизвестно, кто это малевал - может Устенко, может Амелин, а может какой-нибудь грантоед типа BRDO, или КШЭ
З приєднанням до ENTSO-E у 2023 році з'явиться дуже потужний фінансовий потік від експорту української е/е, навіть з вугільних ТЕС до ЕС без СВАМ. Цього потоку вистачить на п.2, 7, 9,10. А саме на будівництво електромереж, 5 нових блоків АЕС, нових джерел ВДЕ та трансформацію ДТЕК та Центренерго у вуглецево-нейтральні ДТЕК-ВДЕ та Центренерго-ВДЕ. Причини дуже прості: В Німеччині проблеми бюрократичного характеру з будівництвом нових ВЕС та вивід з експлуатації АЕС, в Угорщині - уряд, який замість того, щоб будувати ВДЕ або АЄС - обіймається з Газпромом.
Denik написав:Взагалі в мене є цікава пропозиція. Максимально спілкуватися в топіку українською мовою. При цьому зрадофільська пропаганда зменшиться десь відсотків на 90%. А всі чабани сохатих одразу стануть добре помітними за гуглоперекладами або стилем мовлення.