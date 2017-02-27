Додано: Суб 04 вер, 2021 16:53

Denik написав: З приєднанням до ENTSO-E у 2023 році з'явиться дуже потужний фінансовий потік від експорту української е/е, навіть з вугільних ТЕС до ЕС без СВАМ. Цього потоку вистачить на п.2, 7, 9,10. А саме на будівництво електромереж, 5 нових блоків АЕС, нових джерел ВДЕ та трансформацію ДТЕК та Центренерго у вуглецево-нейтральні ДТЕК-ВДЕ та Центренерго-ВДЕ.

Причини дуже прості: В Німеччині проблеми бюрократичного характеру з будівництвом нових ВЕС та вивід з експлуатації АЕС, в Угорщині - уряд, який замість того, щоб будувати ВДЕ або АЄС - обіймається з Газпромом. З приєднанням до ENTSO-E у 2023 році з'явиться дуже потужний фінансовий потік від експорту української е/е, навіть з вугільних ТЕС до ЕС без СВАМ. Цього потоку вистачить на п.2, 7, 9,10. А саме на будівництво електромереж, 5 нових блоків АЕС, нових джерел ВДЕ та трансформацію ДТЕК та Центренерго у вуглецево-нейтральні ДТЕК-ВДЕ та Центренерго-ВДЕ.Причини дуже прості: В Німеччині проблеми бюрократичного характеру з будівництвом нових ВЕС та вивід з експлуатації АЕС, в Угорщині - уряд, який замість того, щоб будувати ВДЕ або АЄС - обіймається з Газпромом.

Простите, но чушь. Генерация падает из года в год. И не только потому что покупать некому - иначе не нужен был бы импорт. Нет, падает из-за износа основных средств, который по экономике в целом составляет 62% (Карл!!!), а по энергетике, наверняка, еще выше (точную цифру отдельно не встречал).Поэтому соединяться с сетями ЕС то нужно, но на экспорт в сколь-либо существенных объемах без строительства новых мощностей рассчитывать не стоит. Причем строительства не таких мощностей, которые вводятся у нас последние годы с целью подсесть на зеленый тариф, а эффективных, генерирующих с себестоимостью, позволяющей конкурировать с производителями из соседних стран.Так что сначала инвестиции - затем прибыли. Но никак не наоборот с текущим состоянием инфраструктуры, проблема высокой амортизации и низкой капиталоемкости которой стоит уже достаточно давно (10-12 лет точно), но никак пока не решается...