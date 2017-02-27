zРадио написав:ТОП-10 проектов по размеру инвестиций из Плана трансформации Украины, презентованного Зеленским в Вашингтоне
Ясно, что это все вилами по воде, и внутренних источников финансирования нет. От США требуется самая малость - либо инвестиции, либо кредиты Но чисто для понимания проблем капиталоемкой инфраструктуры, информация будет нелишней. Жаль, неизвестно, кто это малевал - может Устенко, может Амелин, а может какой-нибудь грантоед типа BRDO, или КШЭ
zРадио написав:Ясно, что это все вилами по воде, и внутренних источников финансирования нет. От США требуется самая малость - либо инвестиции, либо кредиты Но чисто для понимания проблем капиталоемкой инфраструктуры, информация будет нелишней. Жаль, неизвестно, кто это малевал - может Устенко, может Амелин, а может какой-нибудь грантоед типа BRDO, или КШЭ
З приєднанням до ENTSO-E у 2023 році з'явиться дуже потужний фінансовий потік від експорту української е/е, навіть з вугільних ТЕС до ЕС без СВАМ. Цього потоку вистачить на п.2, 7, 9,10. А саме на будівництво електромереж, 5 нових блоків АЕС, нових джерел ВДЕ та трансформацію ДТЕК та Центренерго у вуглецево-нейтральні ДТЕК-ВДЕ та Центренерго-ВДЕ. Причини дуже прості: В Німеччині проблеми бюрократичного характеру з будівництвом нових ВЕС та вивід з експлуатації АЕС, в Угорщині - уряд, який замість того, щоб будувати ВДЕ або АЄС - обіймається з Газпромом.
Denik написав:Взагалі в мене є цікава пропозиція. Максимально спілкуватися в топіку українською мовою. При цьому зрадофільська пропаганда зменшиться десь відсотків на 90%. А всі чабани сохатих одразу стануть добре помітними за гуглоперекладами або стилем мовлення.
Denik написав:З приєднанням до ENTSO-E у 2023 році з'явиться дуже потужний фінансовий потік від експорту української е/е, навіть з вугільних ТЕС до ЕС без СВАМ. Цього потоку вистачить на п.2, 7, 9,10. А саме на будівництво електромереж, 5 нових блоків АЕС, нових джерел ВДЕ та трансформацію ДТЕК та Центренерго у вуглецево-нейтральні ДТЕК-ВДЕ та Центренерго-ВДЕ. Причини дуже прості: В Німеччині проблеми бюрократичного характеру з будівництвом нових ВЕС та вивід з експлуатації АЕС, в Угорщині - уряд, який замість того, щоб будувати ВДЕ або АЄС - обіймається з Газпромом.
Простите, но чушь. Генерация падает из года в год. И не только потому что покупать некому - иначе не нужен был бы импорт. Нет, падает из-за износа основных средств, который по экономике в целом составляет 62% (Карл!!!), а по энергетике, наверняка, еще выше (точную цифру отдельно не встречал).
Поэтому соединяться с сетями ЕС то нужно, но на экспорт в сколь-либо существенных объемах без строительства новых мощностей рассчитывать не стоит. Причем строительства не таких мощностей, которые вводятся у нас последние годы с целью подсесть на зеленый тариф, а эффективных, генерирующих с себестоимостью, позволяющей конкурировать с производителями из соседних стран.
Так что сначала инвестиции - затем прибыли. Но никак не наоборот с текущим состоянием инфраструктуры, проблема высокой амортизации и низкой капиталоемкости которой стоит уже достаточно давно (10-12 лет точно), но никак пока не решается...
Щодо актуальної ситуації з курсом: сезонність підсилена виходом нерезидентів і приглушена значним ростом експорту. Очікуваної вересневої катастрофи через зовнішні виплати не станеться вже точно, адже МВФ підкинув достатньо грошенят. Але особисто мені дуже не сподобалася поведінка НБУ цього тижня. «Регулятор» відверто і свідомо маніпулював курсом щоб дати можливість Автодору дорого продати кредитну валюту і коли ніхто не хотів купувати дорого - гріб сам . Крім того, виглядає, що НБУ бачить курс ближче біля 27 чи трохи вище а не 26,5 чи, тим більше, 26. Автодор ще всього не продав, маніпуляції продовжаться, але експорт серйозний, тому в голосу валці я вибрав варіант 26,5-27. viewtopic.php?p=5290511#p5290511
Востаннє редагувалось orest в Суб 04 вер, 2021 17:01, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Простите, но чушь. Генерация падает из года в год. И не только потому что покупать некому - иначе не нужен был бы импорт. Нет, падает из-за износа основных средств, который по экономике в целом составляет 62% (Карл!!!), а по энергетике, наверняка, еще выше (точную цифру отдельно не встречал).
Ты открыл новое направление. Износ, оказыватся, ведёт к уменьшению потребления электроэнергии
Лучше застрелись сам Потому что, ты непроходимо туп и глуп
Износ ведет к сокращению производства, гений. Иногда лучше жевать, чем говорить. Рекомендую воспользоваться мудростью и удалить свой перл - специально его не цитирую, предоставляя тебе такую возможность
zРадио написав:Генерация падает из года в год. И не только потому что покупать некому
Ну чего же, Зекономика не нуждается в фабриках и заводах. Что бы собрать урожай пшона и кукурузы - не нужна энергетика. На счет руды - точно не знаю, вроде тоже не нужно много энергии. Мы просто переступили этот ненужный шаг индустриализации и находимся уже на совсем другом уровне.
zРадио написав:Генерация падает из года в год. И не только потому что покупать некому
Ну чего же, Зекономика не нуждается в фабриках и заводах. Что бы собрать урожай пшона и кукурузы - не нужна энергетика. На счет руды - точно не знаю, вроде тоже не нужно много энергии. Мы просто переступили этот ненужный шаг индустриализации и находимся уже на совсем другом уровне.
Справедливости ради, этот курс избрали не зекономисты - ему уже лет 15. В Плане трансформации Украины Зеленского сельскому хозяйству внимания уделено немного, в отличие от энергетики, промпроизводства и строительства. Т.е. понимание проблем есть - нет последовательности действий по их решению (строительство дорог последние полтора года - редкое исключение из правил). Более того, подобные проекты - еще и вопрос очень длинных денег. При успешном стечении обстоятельсв средний срок проектирования, строительства и запуска тех же атомных блоков - 7 лет. Тут непонятно, с кого спрашивать. При одной власти идет болтология, поиск финансирование и контрактование, при второй - строительство, при третьей - запуск и возврат кредитов Но это еще хороший вариант, потому что при 3-х последних дальше болтологии по большинству крупных инвестпроектов дело не доходит...