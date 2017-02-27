Додано: Суб 04 вер, 2021 18:11

zРадио написав: Послушайте, я дал динамику за каждый полный год, и вы считаете, что ее недостаточно для понимания трендов, и необходимо смотреть на неполный год, за который ровном счетом не поменялось ничего (и который еще и следует за годом рекордно-низкого ВНОК за последние 30 лет)? Странная позиция, я считаю Послушайте, я дал динамику за каждый полный год, и вы считаете, что ее недостаточно для понимания трендов, и необходимо смотреть на неполный год, за который ровном счетом не поменялось ничего (и который еще и следует за годом рекордно-низкого ВНОК за последние 30 лет)? Странная позиция, я считаю

zРадио написав: Экспорт и СЭС минимум за 1000 км от импортера-потребителя - это притча во языцех. Вы сами понимаете, о какой генерации и в какой части страны речь Экспорт и СЭС минимум за 1000 км от импортера-потребителя - это притча во языцех. Вы сами понимаете, о какой генерации и в какой части страны речь

Це для Вас як не експерта не змінилось нічого.Як на мене десь за рік є такі зміни:- ввели ПС 750 Каховська та ЛЕП ЗАЕС - ПС 750 Каховська, що збільшило можливості виробництва електроенергії на ЗАЕС;- ввели поки що 2 з 5 бризкальні басейни на ЮУАЕС, що дозволило збільшити виробництво цього літа;- деяким блокам АЕС збільшили потужність на 2%;- ввели четвертий агрегат Дністровської ГАЕС;- ввели потужності ВЕС та кілька станцій на біопаливі.майнери та кондиціонери цього року розігріли попит. Від металургії він +/- стабільний.З технологією ЛЕП 750 кВ - жодних проблем немає. Перетини кордону ЛЕП 750 існують в Польщу та Угорщину.Ще додам, але трохи з політикою.Основні лінії туди йдуть через розподільчий пристрій Молдавської ГРЕС на території ПМР. Через ту саму Молдавську ГРЕС відбувається постачання електрики на південь Одеської області.Власне я б не радив керівництву ПМР здійснювати жодні ігри з обмеженням транзиту електрики, бо це втручання буде сприйняте як пряма агресія, а єдине що відділяє розподільчий пристрій Молдавської ГРЕС від України - це Кучурганський лиман, який БТР-80 або БТР-4 морської піхоти переаливають десь за 5 хвилин. Може бути така собі поліцейська операція по забезпеченню надійності електропостачання півдня Одеської області. І я думаю, зо це прекрасно розуміють і в Тирасполі і в Москві...Москва перед своїми виборами навіть не спромоглася збільгити обстріли на Донбасі у відповідь на транспортну блокаду ПМР...