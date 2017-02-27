zРадио написав:Простите, но чушь. Генерация падает из года в год. И не только потому что покупать некому - иначе не нужен был бы импорт. Нет, падает из-за износа основных средств, который по экономике в целом составляет 62% (Карл!!!), а по энергетике, наверняка, еще выше (точную цифру отдельно не встречал).
Генерація АЕС за січень-серпень більша за 2019 рік. Я це показував. Можу повторити. Це все при рекордній генерації ГЕС, та збільшенні ВДЕ відносно 2019 десь удвічі. Генерація теплової обмежується потребою та імпортом вугілля. Технічно повторити 1992 рік - 250 млрд. кВт.год проблеми немає ніякої. Навіть не виводячи газові блоки з резерву.
zРадио написав:Поэтому соединяться с сетями ЕС то нужно, но на экспорт в сколь-либо существенных объемах без строительства новых мощностей рассчитывать не стоит. Причем строительства не таких мощностей, которые вводятся у нас последние годы с целью подсесть на зеленый тариф, а эффективных, генерирующих с себестоимостью, позволяющей конкурировать с производителями из соседних стран.
Нові потужності ВДЕ і так були збудовані і буде ще одна хвиля будівництва перед зниженням тарифу у 2024. Зелений тариф з 2020 року вже нижчий за ринкові ціни Угорщини, Румунії та Словаччиниhttps://www.oree.com.ua/
zРадио написав:Так что сначала инвестиции - затем прибыли. Но никак не наоборот с текущим состоянием инфраструктуры, проблема высокой амортизации и низкой капиталоемкости которой стоит уже достаточно давно (10-12 лет точно), но никак пока не решается...
В енергетику інвестиції надходили постійно. Всі блоки АЕС оновлені при подовженні терміну експлуатації. Вся гідрогенерація оновлена десь з початку 2000-х років. Окремі блоки ТЕС повністю реконструйовані зі збільшенням діапазону маневрування. Дуже багато чого зроблено в Укренерго - як нові ОЕП так і оновлення обладнання підстанцій.
BIGor написав:Ну чего же, Зекономика не нуждается в фабриках и заводах. Что бы собрать урожай пшона и кукурузы - не нужна энергетика.
На Півдні України все більше відновлюються системи зрошення. Вони мають чималу потребу у електриці. Крім того є ще одна потреба - сушіння зерна на елеваторах. З поточним подорожчання газу я думаю, що буде суцільний перехід на альтернативні джерела.
BIGor написав:На счет руды - точно не знаю,
При виробництві залізорудного концентрату та сталі - дуже високе споживання електрики. 100-200 кВт.год - для збагачення тони концентрату. 500 кВт.год - для тони електросталі. близько 1000 кВт.год. для холодного прокату. Концентрату виробляється більше 70 млн.т. на рік... В будь-якому випадку з 2023 року електроенергетика буде драйвером росту економіки і експорту.
Denik написав:Генерація АЕС за січень-серпень більша за 2019 рік. Я це показував. Можу повторити. Це все при рекордній генерації ГЕС, та збільшенні ВДЕ відносно 2019 десь удвічі. Генерація теплової обмежується потребою та імпортом вугілля. Технічно повторити 1992 рік - 250 млрд. кВт.год проблеми немає ніякої. Навіть не виводячи газові блоки з резерву
Я дал динамику за каждый полный год последних 30 лет, и вы считаете, что ее недостаточно для понимания трендов, и необходимо смотреть на неполный год, за который ровном счетом не поменялось ничего (и который еще и следует за годом рекордно низкого ВНОК в современной истории)? Странная позиция, я считаю
Denik написав:Нові потужності ВДЕ і так були збудовані і буде ще одна хвиля будівництва перед зниженням тарифу у 2024. Зелений тариф з 2020 року вже нижчий за ринкові ціни Угорщини, Румунії та Словаччиниhttps://www.oree.com.ua/
Экспорт с СЭС минимум за 1000 км от импортера-потребителя - это притча во языцех. Вы сами понимаете, о какой генерации и в какой части страны речь
Denik написав:В енергетику інвестиції надходили постійно. Всі блоки АЕС оновлені при подовженні терміну експлуатації. Вся гідрогенерація оновлена десь з початку 2000-х років. Окремі блоки ТЕС повністю реконструйовані зі збільшенням діапазону маневрування. Дуже багато чого зроблено в Укренерго - як нові ОЕП так і оновлення обладнання підстанцій
Вот ответ на вопрос:
Промышленность в структуре основных средств занимает лидирующее положение по абсолютному значению — 3,27 трлн грн на конец года по сравнению с 0,4 трлн в сельском хозяйстве и 1,4 трлн в энергетике. Но здесь важно обратить внимание на несколько важных деталей: размер основных средств в промышленности почти в четыре раза превышает аналогичный показатель в агросекторе, а вот введение новых объектов учета опережает лишь в два раза (113 против 56 млрд грн). В энергетике и водоснабжении наблюдается еще более диспропорциональное введение новых основных средств: 21 и 3 млрд грн соответственно, хотя балансовая стоимость производственных активов в энергетике более чем в три раза выше, чем в сельском хозяйстве, а оценка по сектору водоснабжения и канализации более чем в два раза ниже, хотя динамика введения новых основных средств почти в 20 раз уступает аналогичному показателю агроиндустрии
zРадио написав:Послушайте, я дал динамику за каждый полный год, и вы считаете, что ее недостаточно для понимания трендов, и необходимо смотреть на неполный год, за который ровном счетом не поменялось ничего (и который еще и следует за годом рекордно-низкого ВНОК за последние 30 лет)? Странная позиция, я считаю
Це для Вас як не експерта не змінилось нічого. Як на мене десь за рік є такі зміни: - ввели ПС 750 Каховська та ЛЕП ЗАЕС - ПС 750 Каховська, що збільшило можливості виробництва електроенергії на ЗАЕС; - ввели поки що 2 з 5 бризкальні басейни на ЮУАЕС, що дозволило збільшити виробництво цього літа; - деяким блокам АЕС збільшили потужність на 2%; - ввели четвертий агрегат Дністровської ГАЕС; - ввели потужності ВЕС та кілька станцій на біопаливі. майнери та кондиціонери цього року розігріли попит. Від металургії він +/- стабільний.
zРадио написав:Экспорт и СЭС минимум за 1000 км от импортера-потребителя - это притча во языцех. Вы сами понимаете, о какой генерации и в какой части страны речь
З технологією ЛЕП 750 кВ - жодних проблем немає. Перетини кордону ЛЕП 750 існують в Польщу та Угорщину.
Ще додам, але трохи з політикою. Дуже цікавив ринком збуту є Болгарія та Румунія. Основні лінії туди йдуть через розподільчий пристрій Молдавської ГРЕС на території ПМР. Через ту саму Молдавську ГРЕС відбувається постачання електрики на південь Одеської області. Власне я б не радив керівництву ПМР здійснювати жодні ігри з обмеженням транзиту електрики, бо це втручання буде сприйняте як пряма агресія, а єдине що відділяє розподільчий пристрій Молдавської ГРЕС від України - це Кучурганський лиман, який БТР-80 або БТР-4 морської піхоти переаливають десь за 5 хвилин. Може бути така собі поліцейська операція по забезпеченню надійності електропостачання півдня Одеської області. І я думаю, зо це прекрасно розуміють і в Тирасполі і в Москві...
Москва перед своїми виборами навіть не спромоглася збільгити обстріли на Донбасі у відповідь на транспортну блокаду ПМР...
Востаннє редагувалось Denik в Суб 04 вер, 2021 18:29, всього редагувалось 2 разів.
З огляду на здрожчання вугілля втричі ( Ринок енергоносіїв в контексті - сировина для цементу), арматури - вдвічі, вартості доставки щебню на 50% (через збільшення жд тарифів і приведення позакласних вантажів до 1 класу) збільшення собівартості бетону на 50%-100% цілком справедливе.
На правах вихідного офтопу. Собівартість будівництва у Франківську коливається від 200 до 300$/м2 Продають по 450-550$ і планують піднімати ціни бо дійсно арматура, цемент та цегла дуже сильно прив'язані до світових цін (перше) та вартості газу (друге та третє). Інше питання - це якість та характер забудови які не вартують навіть 300$/м2 В результаті маємо хаотичну забудову яку купляють люди із рівнем інтелекту "якось потім буде". А потім вечором ви робите три кола по району, щоб припаркуватись і слухаєте тупіт дитячих ніг у себе над головою, бо шумоізоляція - це для лохів які мають багато грошей. Але так, ціни на нерухомість ростуть. Таке враження, що пів країни лохів і це не лікується. Без образ. Просто в мене це питання якраз зараз дуже болюче. Я би і хотів змінити локацію, але як подивлюсь на то що будують, то готовий вже "втекти" за місто.
Denik написав:Це для Вас як не експерта не змінилось нічого. Як на мене десь за рік є такі зміни: - ввели ПС 750 Каховська та ЛЕП ЗАЕС - ПС 750 Каховська, що збільшило можливості виробництва електроенергії на ЗАЕС; - ввели поки що 2 з 5 бризкальні басейни на ЮУАЕС, що дозволило збільшити виробництво цього літа; - ввели четвертий агрегат Дністровської ГАЕС; - ввели потужності ВЕС та кілька станцій на біопаливі. майнери та кондиціонери цього року розігріли попит. Від металургії він +/- стабільний
За ЛЮБОЙ из годов на моем графике можно перечислить не меньше нововведений. Только вы не пишете при этом, сколько и каких фондов с рынка выбыло. Поэтому и анализ снова половинчатый, и выводы неверные. Никаких предпосылок для изменения длинного тренда на уменьшение генерации нет. В 2021-м она будет выше, чем в 2020-м, только за счет неорганически низкой базы
Denik написав:З технологією ЛЕП 750 кВ - жодних проблем немає. Перетини кордону ЛЕП 750 існують в Польщу та Угорщину
В 2020-м мы снизили экспорт на 26%. В 2021-м по итогам 7 месяцев - еще на 24% к низкой базе 2020-го. Но вы продолжаете о молочных реках и кисельных берегах...
тоже "силовик в отставке", продолжаю активную жизнь, 3 раза в неделю в gym, ежедневно прогулки с собакой по 5-6км, еще работаю (большой дом-много работы постоянно)
согласен, что отношение к своему здоровью надо воспитывать у детей начиная с 4-5лет (а не с 16-18)
Имел ввиду, что в 16 лет юноша должен четко знать, понимать кем он хочет быть, куда поступать. Я, например, уже в 9 классе знал, что буду поступать в единственный в Союзе военный вуз, готовящий военных финансистов, в Ярославле. И не жалею. Лучшие годы, хоть и тяжело было.
zРадио написав:За ЛЮБОЙ из годов на моем графике можно перечислить не меньше нововведений. Только вы не пишете при этом, сколько и каких фондов с рынка выбыло. Поэтому и анализ снова половинчатый, и выводы неверные. Никаких предпосылок для изменения длинного тренда на уменьшение генерации нет. В 2021-м она будет выше, чем в 2020-м, только за счет неорганически низкой базы
З ринку пішло тільки те, що було окуповане Росією. Закінчиться 2021 - подивимось.
zРадио написав:В 2020-м мы снизили экспорт на 26%. В 2021-м по итогам 7 месяцев - еще на 24% к низкой базе 2020-го. Но вы продолжаете о молочных реках и кисельных берегах...
Почну з того, що Україна має наразі можливість тільки надлишок виробництва з енергоострова Бурштинської ТЕС. Східна Європа вже давно в ENTSO-E. Десь із 2005 року ринок електроенергії Східної Європи був згвалтований Німеччиною та Росією. Перша вводила зелену генерацію і не виводила з експлуатації теплову, а друга постачала Німеччині газ дешевше, ніж сусідам, які були географічно ближче до Росії. Звісно досі присутній величезний експорт електроенергії з Німеччини до Східної Європи. Але з цього року все змінилося. Через тупість Меркель половина АЕС Німеччини зачиняється цього року, ще половина - наступного. Замінити тепловою генерацією їх на вдасться через високу вартість квот СО2 та рекордну вартість газу. На квоти СО2 суттєво впливає Польща з вугільною генерацією, якій з політичних мотивів не давали дешевий газ, та яка не має власних АЕС. І вартість квот СО2 лише зростатиме.
Як результат маємо собівартість газової генерації в ЕС - 20-22 евроцента/кВт. год. Вугільної з імпортного вугілля - 15 евроцента/кВт. год., з власного - десь 12 (з яких 7 евроцентів - вуглецеві квоти) евроцентів.
Енергоатом може поставляти по 5 евроцентів, українська вугільна генерація - по 6-7 евроцентів, бо несплачує CBAM. Зелена генерація може продавати те, що зараз не входить в балансові обмеження Укренерго по 5-6 евроцентів.
Тому ринок Німеччини захопить Франція (яка має резервні потужності АЄС для виробництва десь 100-130 млрд. кВт. год без необхідності купувати карбонові квоти ), а ринок Східної Європи - подарований Україні. Для старту масового експорту лишилося приєднатися до ENTSO-E (2023) та закрити всі АЕС Німеччини (31.12.2022). Саме під це ДП Південний вже збільшив десь вдвічі можливості по перевалці імпортного вугілля - захоплення ринку розпочне саме ДТЕК...
З огляду на здрожчання вугілля втричі ( Ринок енергоносіїв в контексті - сировина для цементу), арматури - вдвічі, вартості доставки щебню на 50% (через збільшення жд тарифів і приведення позакласних вантажів до 1 класу) збільшення собівартості бетону на 50%-100% цілком справедливе.
На правах вихідного офтопу. Собівартість будівництва у Франківську коливається від 200 до 300$/м2 Продають по 450-550$ і планують піднімати ціни бо дійсно арматура, цемент та цегла дуже сильно прив'язані до світових цін (перше) та вартості газу (друге та третє). Інше питання - це якість та характер забудови які не вартують навіть 300$/м2 В результаті маємо хаотичну забудову яку купляють люди із рівнем інтелекту "якось потім буде". А потім вечором ви робите три кола по району, щоб припаркуватись і слухаєте тупіт дитячих ніг у себе над головою, бо шумоізоляція - це для лохів які мають багато грошей. Але так, ціни на нерухомість ростуть. Таке враження, що пів країни лохів і це не лікується. Без образ. Просто в мене це питання якраз зараз дуже болюче. Я би і хотів змінити локацію, але як подивлюсь на то що будують, то готовий вже "втекти" за місто.
Ви нікуди не втічете, хіба за кордон.. У Львові елітка хіба за кошти..., а в реалі банальний комфорт, відповідно комфорт-економ і т.д.
Доляреки/успіхи та інші 73% - це Ваші "Таке враження, що пів країни лохів і це не лікується. Без образ. Просто в мене це питання якраз зараз дуже болюче. Я би і хотів змінити локацію, але як подивлюсь на то що будують, то готовий вже "втекти" за місто." пЕрдота, що голосувала за припиздента і йому подібних... Мій рідний Львів.. тут таке дупло, що Ви у своєму місті і не уявляєте бездумна забудова міста, дикі корки, руйнування пам’яток архітектури, купа найшлих рогулів, непролізлий трафік, постійні потопи... ну і типовий образ уСпіХа
У Вас прекрасне місто, ще Тернопіль спадає на думку