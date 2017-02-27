RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8246824782488249>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 89
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
19%
17
27,00-27,50
49%
44
27,50-28,00
13%
12
28,00-28,50
4%
4
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
3
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Простите, но чушь. Генерация падает из года в год. И не только потому что покупать некому - иначе не нужен был бы импорт. Нет, падает из-за износа основных средств, который по экономике в целом составляет 62% (Карл!!!), а по энергетике, наверняка, еще выше (точную цифру отдельно не встречал).

Генерація АЕС за січень-серпень більша за 2019 рік. Я це показував. Можу повторити. Це все при рекордній генерації ГЕС, та збільшенні ВДЕ відносно 2019 десь удвічі. Генерація теплової обмежується потребою та імпортом вугілля. Технічно повторити 1992 рік - 250 млрд. кВт.год проблеми немає ніякої. Навіть не виводячи газові блоки з резерву.
  zРадио написав:Поэтому соединяться с сетями ЕС то нужно, но на экспорт в сколь-либо существенных объемах без строительства новых мощностей рассчитывать не стоит. Причем строительства не таких мощностей, которые вводятся у нас последние годы с целью подсесть на зеленый тариф, а эффективных, генерирующих с себестоимостью, позволяющей конкурировать с производителями из соседних стран.

Нові потужності ВДЕ і так були збудовані і буде ще одна хвиля будівництва перед зниженням тарифу у 2024. Зелений тариф з 2020 року вже нижчий за ринкові ціни Угорщини, Румунії та Словаччини https://www.oree.com.ua/
  zРадио написав:Так что сначала инвестиции - затем прибыли. Но никак не наоборот с текущим состоянием инфраструктуры, проблема высокой амортизации и низкой капиталоемкости которой стоит уже достаточно давно (10-12 лет точно), но никак пока не решается...

В енергетику інвестиції надходили постійно. Всі блоки АЕС оновлені при подовженні терміну експлуатації. Вся гідрогенерація оновлена десь з початку 2000-х років. Окремі блоки ТЕС повністю реконструйовані зі збільшенням діапазону маневрування. Дуже багато чого зроблено в Укренерго - як нові ОЕП так і оновлення обладнання підстанцій.
  BIGor написав:Ну чего же, Зекономика не нуждается в фабриках и заводах. Что бы собрать урожай пшона и кукурузы - не нужна энергетика.

На Півдні України все більше відновлюються системи зрошення. Вони мають чималу потребу у електриці. Крім того є ще одна потреба - сушіння зерна на елеваторах. З поточним подорожчання газу я думаю, що буде суцільний перехід на альтернативні джерела.
  BIGor написав:На счет руды - точно не знаю,

При виробництві залізорудного концентрату та сталі - дуже високе споживання електрики.
100-200 кВт.год - для збагачення тони концентрату.
500 кВт.год - для тони електросталі.
близько 1000 кВт.год. для холодного прокату.
Концентрату виробляється більше 70 млн.т. на рік...
В будь-якому випадку з 2023 року електроенергетика буде драйвером росту економіки і експорту.
Denik
 
Повідомлень: 863
З нами з: 23.02.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 512 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 17:42

  Denik написав:Генерація АЕС за січень-серпень більша за 2019 рік. Я це показував. Можу повторити. Це все при рекордній генерації ГЕС, та збільшенні ВДЕ відносно 2019 десь удвічі. Генерація теплової обмежується потребою та імпортом вугілля. Технічно повторити 1992 рік - 250 млрд. кВт.год проблеми немає ніякої. Навіть не виводячи газові блоки з резерву


Я дал динамику за каждый полный год последних 30 лет, и вы считаете, что ее недостаточно для понимания трендов, и необходимо смотреть на неполный год, за который ровном счетом не поменялось ничего (и который еще и следует за годом рекордно низкого ВНОК в современной истории)? Странная позиция, я считаю

  Denik написав:Нові потужності ВДЕ і так були збудовані і буде ще одна хвиля будівництва перед зниженням тарифу у 2024. Зелений тариф з 2020 року вже нижчий за ринкові ціни Угорщини, Румунії та Словаччини https://www.oree.com.ua/


Экспорт с СЭС минимум за 1000 км от импортера-потребителя - это притча во языцех. Вы сами понимаете, о какой генерации и в какой части страны речь


  Denik написав:В енергетику інвестиції надходили постійно. Всі блоки АЕС оновлені при подовженні терміну експлуатації. Вся гідрогенерація оновлена десь з початку 2000-х років. Окремі блоки ТЕС повністю реконструйовані зі збільшенням діапазону маневрування. Дуже багато чого зроблено в Укренерго - як нові ОЕП так і оновлення обладнання підстанцій


Вот ответ на вопрос:
Промышленность в структуре основных средств занимает лидирующее положение по абсолютному значению — 3,27 трлн грн на конец года по сравнению с 0,4 трлн в сельском хозяйстве и 1,4 трлн в энергетике. Но здесь важно обратить внимание на несколько важных деталей: размер основных средств в промышленности почти в четыре раза превышает аналогичный показатель в агросекторе, а вот введение новых объектов учета опережает лишь в два раза (113 против 56 млрд грн). В энергетике и водоснабжении наблюдается еще более диспропорциональное введение новых основных средств: 21 и 3 млрд грн соответственно, хотя балансовая стоимость производственных активов в энергетике более чем в три раза выше, чем в сельском хозяйстве, а оценка по сектору водоснабжения и канализации более чем в два раза ниже, хотя динамика введения новых основных средств почти в 20 раз уступает аналогичному показателю агроиндустрии

https://www.ukrrudprom.com/digest/Kapit ... atsii.html
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11003
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2459 раз.
Подякували: 5399 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 18:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Послушайте, я дал динамику за каждый полный год, и вы считаете, что ее недостаточно для понимания трендов, и необходимо смотреть на неполный год, за который ровном счетом не поменялось ничего (и который еще и следует за годом рекордно-низкого ВНОК за последние 30 лет)? Странная позиция, я считаю

Це для Вас як не експерта не змінилось нічого.
Як на мене десь за рік є такі зміни:
- ввели ПС 750 Каховська та ЛЕП ЗАЕС - ПС 750 Каховська, що збільшило можливості виробництва електроенергії на ЗАЕС;
- ввели поки що 2 з 5 бризкальні басейни на ЮУАЕС, що дозволило збільшити виробництво цього літа;
- деяким блокам АЕС збільшили потужність на 2%;
- ввели четвертий агрегат Дністровської ГАЕС;
- ввели потужності ВЕС та кілька станцій на біопаливі.
майнери та кондиціонери цього року розігріли попит. Від металургії він +/- стабільний.

  zРадио написав:Экспорт и СЭС минимум за 1000 км от импортера-потребителя - это притча во языцех. Вы сами понимаете, о какой генерации и в какой части страны речь

З технологією ЛЕП 750 кВ - жодних проблем немає. Перетини кордону ЛЕП 750 існують в Польщу та Угорщину.

Ще додам, але трохи з політикою. Дуже цікавив ринком збуту є Болгарія та Румунія. Основні лінії туди йдуть через розподільчий пристрій Молдавської ГРЕС на території ПМР. Через ту саму Молдавську ГРЕС відбувається постачання електрики на південь Одеської області.
Власне я б не радив керівництву ПМР здійснювати жодні ігри з обмеженням транзиту електрики, бо це втручання буде сприйняте як пряма агресія, а єдине що відділяє розподільчий пристрій Молдавської ГРЕС від України - це Кучурганський лиман, який БТР-80 або БТР-4 морської піхоти переаливають десь за 5 хвилин. Може бути така собі поліцейська операція по забезпеченню надійності електропостачання півдня Одеської області. І я думаю, зо це прекрасно розуміють і в Тирасполі і в Москві...

Москва перед своїми виборами навіть не спромоглася збільгити обстріли на Донбасі у відповідь на транспортну блокаду ПМР...
Востаннє редагувалось Denik в Суб 04 вер, 2021 18:29, всього редагувалось 2 разів.
Denik
 
Повідомлень: 863
З нами з: 23.02.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 512 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 18:12

  Denik написав:
  Denik написав:В бетоні.

З огляду на здрожчання вугілля втричі ( Ринок енергоносіїв в контексті - сировина для цементу), арматури - вдвічі, вартості доставки щебню на 50% (через збільшення жд тарифів і приведення позакласних вантажів до 1 класу) збільшення собівартості бетону на 50%-100% цілком справедливе.

На правах вихідного офтопу.
Собівартість будівництва у Франківську коливається від 200 до 300$/м2
Продають по 450-550$ і планують піднімати ціни бо дійсно арматура, цемент та цегла дуже сильно прив'язані до світових цін (перше) та вартості газу (друге та третє).
Інше питання - це якість та характер забудови які не вартують навіть 300$/м2
В результаті маємо хаотичну забудову яку купляють люди із рівнем інтелекту "якось потім буде". А потім вечором ви робите три кола по району, щоб припаркуватись і слухаєте тупіт дитячих ніг у себе над головою, бо шумоізоляція - це для лохів які мають багато грошей.
Але так, ціни на нерухомість ростуть. Таке враження, що пів країни лохів і це не лікується. Без образ. Просто в мене це питання якраз зараз дуже болюче. Я би і хотів змінити локацію, але як подивлюсь на то що будують, то готовий вже "втекти" за місто.
Realist
 
Повідомлень: 1215
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 1292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 18:29

  Denik написав:Це для Вас як не експерта не змінилось нічого.
Як на мене десь за рік є такі зміни:
- ввели ПС 750 Каховська та ЛЕП ЗАЕС - ПС 750 Каховська, що збільшило можливості виробництва електроенергії на ЗАЕС;
- ввели поки що 2 з 5 бризкальні басейни на ЮУАЕС, що дозволило збільшити виробництво цього літа;
- ввели четвертий агрегат Дністровської ГАЕС;
- ввели потужності ВЕС та кілька станцій на біопаливі.
майнери та кондиціонери цього року розігріли попит. Від металургії він +/- стабільний


За ЛЮБОЙ из годов на моем графике можно перечислить не меньше нововведений. Только вы не пишете при этом, сколько и каких фондов с рынка выбыло. Поэтому и анализ снова половинчатый, и выводы неверные. Никаких предпосылок для изменения длинного тренда на уменьшение генерации нет. В 2021-м она будет выше, чем в 2020-м, только за счет неорганически низкой базы

  Denik написав:З технологією ЛЕП 750 кВ - жодних проблем немає. Перетини кордону ЛЕП 750 існують в Польщу та Угорщину


В 2020-м мы снизили экспорт на 26%. В 2021-м по итогам 7 месяцев - еще на 24% к низкой базе 2020-го. Но вы продолжаете о молочных реках и кисельных берегах...

https://interfax.com.ua/news/economic/761354.html
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11003
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2459 раз.
Подякували: 5399 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:00

  prodigy написав:
  fin написав:Я сам, скажем так, силовик в отставке


тоже "силовик в отставке", продолжаю активную жизнь, 3 раза в неделю в gym, ежедневно прогулки с собакой по 5-6км, еще работаю (большой дом-много работы постоянно)

согласен, что отношение к своему здоровью надо воспитывать у детей начиная с 4-5лет (а не с 16-18)
Имел ввиду, что в 16 лет юноша должен четко знать, понимать кем он хочет быть, куда поступать. Я, например, уже в 9 классе знал, что буду поступать в единственный в Союзе военный вуз, готовящий военных финансистов, в Ярославле. И не жалею. Лучшие годы, хоть и тяжело было.
fin
 
Повідомлень: 624
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:За ЛЮБОЙ из годов на моем графике можно перечислить не меньше нововведений. Только вы не пишете при этом, сколько и каких фондов с рынка выбыло. Поэтому и анализ снова половинчатый, и выводы неверные. Никаких предпосылок для изменения длинного тренда на уменьшение генерации нет. В 2021-м она будет выше, чем в 2020-м, только за счет неорганически низкой базы

З ринку пішло тільки те, що було окуповане Росією. Закінчиться 2021 - подивимось.
  zРадио написав:В 2020-м мы снизили экспорт на 26%. В 2021-м по итогам 7 месяцев - еще на 24% к низкой базе 2020-го. Но вы продолжаете о молочных реках и кисельных берегах...

https://interfax.com.ua/news/economic/761354.html

Почну з того, що Україна має наразі можливість тільки надлишок виробництва з енергоострова Бурштинської ТЕС.
Східна Європа вже давно в ENTSO-E.
Десь із 2005 року ринок електроенергії Східної Європи був згвалтований Німеччиною та Росією.
Перша вводила зелену генерацію і не виводила з експлуатації теплову, а друга постачала Німеччині газ дешевше, ніж сусідам, які були географічно ближче до Росії. Звісно досі присутній величезний експорт електроенергії з Німеччини до Східної Європи.
Але з цього року все змінилося. Через тупість Меркель половина АЕС Німеччини зачиняється цього року, ще половина - наступного. Замінити тепловою генерацією їх на вдасться через високу вартість квот СО2 та рекордну вартість газу. На квоти СО2 суттєво впливає Польща з вугільною генерацією, якій з політичних мотивів не давали дешевий газ, та яка не має власних АЕС. І вартість квот СО2 лише зростатиме.

Як результат маємо собівартість газової генерації в ЕС - 20-22 евроцента/кВт. год.
Вугільної з імпортного вугілля - 15 евроцента/кВт. год., з власного - десь 12 (з яких 7 евроцентів - вуглецеві квоти) евроцентів.

Енергоатом може поставляти по 5 евроцентів, українська вугільна генерація - по 6-7 евроцентів, бо несплачує CBAM. Зелена генерація може продавати те, що зараз не входить в балансові обмеження Укренерго по 5-6 евроцентів.

Тому ринок Німеччини захопить Франція (яка має резервні потужності АЄС для виробництва десь 100-130 млрд. кВт. год без необхідності купувати карбонові квоти :D ), а ринок Східної Європи - подарований Україні. Для старту масового експорту лишилося приєднатися до ENTSO-E (2023) та закрити всі АЕС Німеччини (31.12.2022).
Саме під це ДП Південний вже збільшив десь вдвічі можливості по перевалці імпортного вугілля - захоплення ринку розпочне саме ДТЕК...

Продовжу в темі політичних дискусій.
Політичні дискусії
Востаннє редагувалось Denik в Суб 04 вер, 2021 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Denik
 
Повідомлень: 863
З нами з: 23.02.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 512 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:26

  Realist написав:
  Denik написав:
  Denik написав:В бетоні.

З огляду на здрожчання вугілля втричі ( Ринок енергоносіїв в контексті - сировина для цементу), арматури - вдвічі, вартості доставки щебню на 50% (через збільшення жд тарифів і приведення позакласних вантажів до 1 класу) збільшення собівартості бетону на 50%-100% цілком справедливе.

На правах вихідного офтопу.
Собівартість будівництва у Франківську коливається від 200 до 300$/м2
Продають по 450-550$ і планують піднімати ціни бо дійсно арматура, цемент та цегла дуже сильно прив'язані до світових цін (перше) та вартості газу (друге та третє).
Інше питання - це якість та характер забудови які не вартують навіть 300$/м2
В результаті маємо хаотичну забудову яку купляють люди із рівнем інтелекту "якось потім буде". А потім вечором ви робите три кола по району, щоб припаркуватись і слухаєте тупіт дитячих ніг у себе над головою, бо шумоізоляція - це для лохів які мають багато грошей.
Але так, ціни на нерухомість ростуть. Таке враження, що пів країни лохів і це не лікується. Без образ. Просто в мене це питання якраз зараз дуже болюче. Я би і хотів змінити локацію, але як подивлюсь на то що будують, то готовий вже "втекти" за місто.


Ви нікуди не втічете, хіба за кордон..
У Львові елітка хіба за кошти..., а в реалі банальний комфорт, відповідно комфорт-економ і т.д.


Доляреки/успіхи та інші 73% - це Ваші "Таке враження, що пів країни лохів і це не лікується. Без образ. Просто в мене це питання якраз зараз дуже болюче. Я би і хотів змінити локацію, але як подивлюсь на то що будують, то готовий вже "втекти" за місто."
пЕрдота, що голосувала за припиздента і йому подібних...
Мій рідний Львів..
тут таке дупло, що Ви у своєму місті і не уявляєте :shock:
бездумна забудова міста, дикі корки, руйнування пам’яток архітектури, купа найшлих рогулів, непролізлий трафік, постійні потопи...
ну і типовий образ уСпіХа


Зображення

У Вас прекрасне місто, ще Тернопіль спадає на думку
jump
 
Повідомлень: 3592
З нами з: 18.08.09
Подякував: 96 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:40

  Denik написав:
Продовжу в темі політичних дискусій.
Політичні дискусії


Предлагаю продолжить на газовой ветке. Она у нас в контексте, и уж где-где, а на рынке газа и политический, и гео-политический контекст присутствует, как ни в одном другом секторе
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11003
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2459 раз.
Подякували: 5399 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 20:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Предлагаю продолжить на газовой ветке. Она у нас в контексте, и уж где-где, а на рынке газа и политический, и гео-политический контекст присутствует, как ни в одном другом секторе

Відповів
viewtopic.php?p=5291908#p5291908
Denik
 
Повідомлень: 863
З нами з: 23.02.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 512 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 8246824782488249>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist, Shaman, stm і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 768, 769, 770
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7694 6302980
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 вер, 2021 18:56
Gennadiy777
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2707, 2708, 2709
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27086 7815790
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 вер, 2021 11:54
Чукча2
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 105, 106, 107
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1063 1864921
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 11:10
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97433)
04.09.2021 21:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.