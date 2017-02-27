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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8246824782488249

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 89
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
19%
17
27,00-27,50
49%
44
27,50-28,00
13%
12
28,00-28,50
4%
4
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
3
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 20:26

jump Одним з завдань цих викиднів, яких долярчики привели до влади, і є забудувати міста, де є хоч якась перспектива новобудов, "житлом". Нормального практично ніде не будують, майже все з "лайна і камиша" - залізобетонний каркас, закладений піноблоками, проводка, вода і решта комунікацій з найдешевшого китайського непотребу. Вікна найдешевші з можливих, фасади - банальний пінопласт в десять сантиметрів. Майже всі будинки за давно не чинними ДБНами, без каналізації, стоянок, нормальних підїздних шляхів, без жодних прибудинкових територій та якої небудь іншої інфраструктури. А такі "компанії" як Ріел, крім того всього, ще й будують часто з жахливими порушеннями законів: в санітарно захисних зонах, з порушенням генпланів, з порушенням поверховості (десять поверхів в Сокільниках) і накласти їм з високої ратуші на тих нещасних, які куплять раптом квартири в тому непотребі. І потім долярчики-успіхи дихають викидами, пишуть скарги на законно працюючі підприємства, біля яких збудували "елітне житло", дивляться на чудові пейзажі смітників і розвалених складів з своїх вікон, паркують "елітні" євробляхи на проїжджих частинах в два ряди, на клумбах і тд (як щасливі власники елітних смартів в Парусі на Трускавецькій).
І собівартість тих "шанхаїв" 200-300 доларів не тільки у Франківську чи Тернополі а всюди, тільки У Станіславі ціна того "елітного" метра 500, у Львові 800-1000, а в Києві чи Одесі 1200-1500 баксів.
І спробуйте ви вирішити якесь питання чи знайти відповідального спеціаліста в новоствореному Львіському районі чи Львівській РДА... Навіть не зрозуміло де їх шукати: на Винниченка чи в Камянка Бузькій, там де дідько добраніч каже...
orest
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 20:52

Оrestе , давайте ближче до бабла на цій гілці.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 21:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Denik написав:Оrestе , давайте ближче до бабла на цій гілці.
Ех, увесь світ - бабло, а люди в ньому - так собі. Актори у владі :)
stas_rst
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