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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8246824782488249

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 90
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
19%
17
27,00-27,50
50%
45
27,50-28,00
13%
12
28,00-28,50
4%
4
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
3
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 20:26

jump Одним з завдань цих викиднів, яких долярчики привели до влади, і є забудувати міста, де є хоч якась перспектива новобудов, "житлом". Нормального практично ніде не будують, майже все з "лайна і камиша" - залізобетонний каркас, закладений піноблоками, проводка, вода і решта комунікацій з найдешевшого китайського непотребу. Вікна найдешевші з можливих, фасади - банальний пінопласт в десять сантиметрів. Майже всі будинки за давно не чинними ДБНами, без каналізації, стоянок, нормальних підїздних шляхів, без жодних прибудинкових територій та якої небудь іншої інфраструктури. А такі "компанії" як Ріел, крім того всього, ще й будують часто з жахливими порушеннями законів: в санітарно захисних зонах, з порушенням генпланів, з порушенням поверховості (десять поверхів в Сокільниках) і накласти їм з високої ратуші на тих нещасних, які куплять раптом квартири в тому непотребі. І потім долярчики-успіхи дихають викидами, пишуть скарги на законно працюючі підприємства, біля яких збудували "елітне житло", дивляться на чудові пейзажі смітників і розвалених складів з своїх вікон, паркують "елітні" євробляхи на проїжджих частинах в два ряди, на клумбах і тд (як щасливі власники елітних смартів в Парусі на Трускавецькій).
І собівартість тих "шанхаїв" 200-300 доларів не тільки у Франківську чи Тернополі а всюди, тільки У Станіславі ціна того "елітного" метра 500, у Львові 800-1000, а в Києві чи Одесі 1200-1500 баксів.
І спробуйте ви вирішити якесь питання чи знайти відповідального спеціаліста в новоствореному Львіському районі чи Львівській РДА... Навіть не зрозуміло де їх шукати: на Винниченка чи в Камянка Бузькій, там де дідько добраніч каже...
orest
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 20:52

Оrestе , давайте ближче до бабла на цій гілці.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 21:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Denik написав:Оrestе , давайте ближче до бабла на цій гілці.
Ех, увесь світ - бабло, а люди в ньому - так собі. Актори у владі :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 21:33

  Denik написав:Оrestе , давайте ближче до бабла на цій гілці.

Кто где хранит?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 21:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Трохи позитиву на ніч:

Український бізнес найбільш оптимістичний від жовтня 2019 року
Серпневий індекс очікувань ділової активності (ІОДА) склав 53.4 (50.8 у липні). Це найвище значення починаючи із жовтня 2019 р.
- промисловість найбільш оптимістична поміж секторів, їх секторальний індекс становив 54.3 проти 51.9 у липні. Також промисловці вперше за півтора року очікують збільшення зайнятості в секторі.
- найбільший рух у сторону оптимізму продемонстрував сектор послуг. ІОДА зріс до 54.1 з 50.1 у липні.
- торгівля вперше за рік перейшла в зону позитивних очікувань. Секторальний індекс у серпні зріс до 51.1 із 49.7 у липні.
- сектор будівництва єдиний хто зменшив свої очікування з 55.6 у липні до 53.0
Всі сектори очікують ріст цін на сировину та матеріали. Відповідно очікують і на подорожчання їх продукції та послуг.
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 22:16

  jump написав:Мій рідний Львів..
тут таке дупло, що Ви у своєму місті і не уявляєте :shock:
бездумна забудова міста, дикі корки, руйнування пам’яток архітектури, купа найшлих рогулів, непролізлий трафік, постійні потопи...
ну і типовий образ уСпіХа
У Вас прекрасне місто, ще Тернопіль спадає на думку

Я не родом із Львова, але прожив там більше 12 років.
Одружився у Львові і там народились мої діти.
В 2015 році ми переїхали бо це місто почало нагадувати мені Київ початку 2000. Не жалію. Навпаки... Хоча коли переїжджав, багато хто не розумів як можна поміняти Львів на щось інше.
Я б не перехвалював Франківськ, але на фоні Львова він однозначно набагато комфортніший.
В Західній Україні є багато чудових місць проживання: Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Луцьк (обласні центри), Коломия, Стрий, Дрогобич, Кам'янець-Подільський, можливо навіть мій рідний Калуш.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 22:25

  Denik написав:
  zРадио написав:За ЛЮБОЙ из годов на моем графике можно перечислить не меньше нововведений. Только вы не пишете при этом, сколько и каких фондов с рынка выбыло. Поэтому и анализ снова половинчатый, и выводы неверные. Никаких предпосылок для изменения длинного тренда на уменьшение генерации нет. В 2021-м она будет выше, чем в 2020-м, только за счет неорганически низкой базы

З ринку пішло тільки те, що було окуповане Росією. Закінчиться 2021 - подивимось.
  zРадио написав:В 2020-м мы снизили экспорт на 26%. В 2021-м по итогам 7 месяцев - еще на 24% к низкой базе 2020-го. Но вы продолжаете о молочных реках и кисельных берегах...

https://interfax.com.ua/news/economic/761354.html

Почну з того, що Україна має наразі можливість тільки надлишок виробництва з енергоострова Бурштинської ТЕС.
Східна Європа вже давно в ENTSO-E.
Десь із 2005 року ринок електроенергії Східної Європи був згвалтований Німеччиною та Росією.
Перша вводила зелену генерацію і не виводила з експлуатації теплову, а друга постачала Німеччині газ дешевше, ніж сусідам, які були географічно ближче до Росії. Звісно досі присутній величезний експорт електроенергії з Німеччини до Східної Європи.
Але з цього року все змінилося. Через тупість Меркель половина АЕС Німеччини зачиняється цього року, ще половина - наступного. Замінити тепловою генерацією їх на вдасться через високу вартість квот СО2 та рекордну вартість газу. На квоти СО2 суттєво впливає Польща з вугільною генерацією, якій з політичних мотивів не давали дешевий газ, та яка не має власних АЕС. І вартість квот СО2 лише зростатиме.

Як результат маємо собівартість газової генерації в ЕС - 20-22 евроцента/кВт. год.
Вугільної з імпортного вугілля - 15 евроцента/кВт. год., з власного - десь 12 (з яких 7 евроцентів - вуглецеві квоти) евроцентів.

Енергоатом може поставляти по 5 евроцентів, українська вугільна генерація - по 6-7 евроцентів, бо несплачує CBAM. Зелена генерація може продавати те, що зараз не входить в балансові обмеження Укренерго по 5-6 евроцентів.

Тому ринок Німеччини захопить Франція (яка має резервні потужності АЄС для виробництва десь 100-130 млрд. кВт. год без необхідності купувати карбонові квоти :D ), а ринок Східної Європи - подарований Україні. Для старту масового експорту лишилося приєднатися до ENTSO-E (2023) та закрити всі АЕС Німеччини (31.12.2022).
Саме під це ДП Південний вже збільшив десь вдвічі можливості по перевалці імпортного вугілля - захоплення ринку розпочне саме ДТЕК...

Продовжу в темі політичних дискусій.
Політичні дискусії

Опять таки, если Путин не нападет, перспективы у наших олигархов просто шикарные.
Zebra
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