Додано: Суб 04 вер, 2021 20:26

jump Одним з завдань цих викиднів, яких долярчики привели до влади, і є забудувати міста, де є хоч якась перспектива новобудов, "житлом". Нормального практично ніде не будують, майже все з "лайна і камиша" - залізобетонний каркас, закладений піноблоками, проводка, вода і решта комунікацій з найдешевшого китайського непотребу. Вікна найдешевші з можливих, фасади - банальний пінопласт в десять сантиметрів. Майже всі будинки за давно не чинними ДБНами, без каналізації, стоянок, нормальних підїздних шляхів, без жодних прибудинкових територій та якої небудь іншої інфраструктури. А такі "компанії" як Ріел, крім того всього, ще й будують часто з жахливими порушеннями законів: в санітарно захисних зонах, з порушенням генпланів, з порушенням поверховості (десять поверхів в Сокільниках) і накласти їм з високої ратуші на тих нещасних, які куплять раптом квартири в тому непотребі. І потім долярчики-успіхи дихають викидами, пишуть скарги на законно працюючі підприємства, біля яких збудували "елітне житло", дивляться на чудові пейзажі смітників і розвалених складів з своїх вікон, паркують "елітні" євробляхи на проїжджих частинах в два ряди, на клумбах і тд (як щасливі власники елітних смартів в Парусі на Трускавецькій).

І собівартість тих "шанхаїв" 200-300 доларів не тільки у Франківську чи Тернополі а всюди, тільки У Станіславі ціна того "елітного" метра 500, у Львові 800-1000, а в Києві чи Одесі 1200-1500 баксів.

І спробуйте ви вирішити якесь питання чи знайти відповідального спеціаліста в новоствореному Львіському районі чи Львівській РДА... Навіть не зрозуміло де їх шукати: на Винниченка чи в Камянка Бузькій, там де дідько добраніч каже...