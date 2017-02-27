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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8247824882498250>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 94
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
19%
18
27,00-27,50
50%
47
27,50-28,00
13%
12
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
3
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 22:16

  jump написав:Мій рідний Львів..
тут таке дупло, що Ви у своєму місті і не уявляєте :shock:
бездумна забудова міста, дикі корки, руйнування пам’яток архітектури, купа найшлих рогулів, непролізлий трафік, постійні потопи...
ну і типовий образ уСпіХа
У Вас прекрасне місто, ще Тернопіль спадає на думку

Я не родом із Львова, але прожив там більше 12 років.
Одружився у Львові і там народились мої діти.
В 2015 році ми переїхали бо це місто почало нагадувати мені Київ початку 2000. Не жалію. Навпаки... Хоча коли переїжджав, багато хто не розумів як можна поміняти Львів на щось інше.
Я б не перехвалював Франківськ, але на фоні Львова він однозначно набагато комфортніший.
В Західній Україні є багато чудових місць проживання: Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Луцьк (обласні центри), Коломия, Стрий, Дрогобич, Кам'янець-Подільський, можливо навіть мій рідний Калуш.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 22:25

  Denik написав:
  zРадио написав:За ЛЮБОЙ из годов на моем графике можно перечислить не меньше нововведений. Только вы не пишете при этом, сколько и каких фондов с рынка выбыло. Поэтому и анализ снова половинчатый, и выводы неверные. Никаких предпосылок для изменения длинного тренда на уменьшение генерации нет. В 2021-м она будет выше, чем в 2020-м, только за счет неорганически низкой базы

З ринку пішло тільки те, що було окуповане Росією. Закінчиться 2021 - подивимось.
  zРадио написав:В 2020-м мы снизили экспорт на 26%. В 2021-м по итогам 7 месяцев - еще на 24% к низкой базе 2020-го. Но вы продолжаете о молочных реках и кисельных берегах...

https://interfax.com.ua/news/economic/761354.html

Почну з того, що Україна має наразі можливість тільки надлишок виробництва з енергоострова Бурштинської ТЕС.
Східна Європа вже давно в ENTSO-E.
Десь із 2005 року ринок електроенергії Східної Європи був згвалтований Німеччиною та Росією.
Перша вводила зелену генерацію і не виводила з експлуатації теплову, а друга постачала Німеччині газ дешевше, ніж сусідам, які були географічно ближче до Росії. Звісно досі присутній величезний експорт електроенергії з Німеччини до Східної Європи.
Але з цього року все змінилося. Через тупість Меркель половина АЕС Німеччини зачиняється цього року, ще половина - наступного. Замінити тепловою генерацією їх на вдасться через високу вартість квот СО2 та рекордну вартість газу. На квоти СО2 суттєво впливає Польща з вугільною генерацією, якій з політичних мотивів не давали дешевий газ, та яка не має власних АЕС. І вартість квот СО2 лише зростатиме.

Як результат маємо собівартість газової генерації в ЕС - 20-22 евроцента/кВт. год.
Вугільної з імпортного вугілля - 15 евроцента/кВт. год., з власного - десь 12 (з яких 7 евроцентів - вуглецеві квоти) евроцентів.

Енергоатом може поставляти по 5 евроцентів, українська вугільна генерація - по 6-7 евроцентів, бо несплачує CBAM. Зелена генерація може продавати те, що зараз не входить в балансові обмеження Укренерго по 5-6 евроцентів.

Тому ринок Німеччини захопить Франція (яка має резервні потужності АЄС для виробництва десь 100-130 млрд. кВт. год без необхідності купувати карбонові квоти :D ), а ринок Східної Європи - подарований Україні. Для старту масового експорту лишилося приєднатися до ENTSO-E (2023) та закрити всі АЕС Німеччини (31.12.2022).
Саме під це ДП Південний вже збільшив десь вдвічі можливості по перевалці імпортного вугілля - захоплення ринку розпочне саме ДТЕК...

Продовжу в темі політичних дискусій.
Політичні дискусії

Опять таки, если Путин не нападет, перспективы у наших олигархов просто шикарные.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 23:12

  Zebra написав: Опять таки, если Путин не нападет, перспективы у наших олигархов просто шикарные.

Он вряд ли нападет, но очередную экономическую подлянку может устроить.
Европу он крепко взял за глотку.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 09:16

  Denik написав:Оrestе , давайте ближче до бабла на цій гілці.

По перше, вихідні.
По друге, ця будівельна вакханалія в країні це саме про бабло, величезне бабло. Ви собі навіть уявити не можете, що твориться у відділенні "білочок" на ВВеликого в місті Лева щодня. На закупівлю чорних і сірих будматеріалів по всій країні частково конвертується значні суми валюти в грн, також, на легалізацію бабла, при першій купівлі квартир для перегону з лівої кишені в праву також валюта конвертується в грн. Виплата зарплат офіційних і чорних будівельникам, хабарі в будівельні інспекції, держпродспоживслужби, архітектурні інститути, адміністрації-мерії різного рівня, поліції-прокуратури і тд суттєво піднімають купівельну спроможність певної частини населення і стимулюють ріст імпорту... Коли забудується останній клаптик вільної землі всі зразу відчують різницю. А часу залишилося не так багато, термін і в царя з свитою і у ВР невпинно рухається до завершення...
orest
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 09:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Он вряд ли нападет, но очередную экономическую подлянку может устроить.
Европу он крепко взял за глотку.

В тому то і справа, що вже не може. Все що він міг зробити - це дотації власних фермерів на 10 млрд. доларів щороку, щоб завалити світ дешевим зерном, та щоб його вирощування в Україні було на грані рентабельності.
Але Путін навпаки - мочконув своїх сільгоспвиробників 3-4 млрд. експортних мит задля низьких цін перед виборами. І ці експортні мита нікуди не дінуться, бо фактично у 2023 році в Росії починається кампанія перед його черговими перевиборами.
Поточні ціни на газ - це Путін мочконув своїх європейських союзників... А метою звичайно були тарифні майдани в Україні, які Нафтогаз зупинив тарифом 8 грн/куб. м. - і пофіг яка ціна у Європі...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 09:38

  Denik написав:
  Starikan написав:Он вряд ли нападет, но очередную экономическую подлянку может устроить.
Европу он крепко взял за глотку.

В тому то і справа, що вже не може. Все що він міг зробити - це дотації власних фермерів на 10 млрд. доларів щороку, щоб завалити світ дешевим зерном, та щоб його вирощування в Україні було на грані рентабельності.
Але Путін навпаки - мочконув своїх сільгоспвиробників 3-4 млрд. експортних мит задля низьких цін перед виборами. І ці експортні мита нікуди не дінуться, бо фактично у 2023 році в Росії починається кампанія перед його черговими перевиборами.
Поточні ціни на газ - це Путін мочконув своїх європейських союзників... А метою звичайно були тарифні майдани в Україні, які Нафтогаз зупинив тарифом 8 грн/куб. м. - і пофіг яка ціна у Європі...

Ойойой, поділешся тим, що вживаєш?

Друге, компенсуєш всім, хто тобі повірив, різницю між торішніми і новими, підвишенними цінами на опалення? Нафтогаз же ж продає газ по 8 грн...

Трете, виробництва по чому газ отрумують? По 8?
Чекаємо інфлец по всім іншим категоріям через газ по 20, а потім 30-35.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 11:23

  Zebra написав:перспективы у наших олигархов просто шикарные.


Перспективы есть в любой момент времени. Ричард Брэнсон однажды сказал: "бизнес возможности - как автобусы, всегда следующий на подходе". Поэтому важно не то, какие ниши открывает рынок (потому что открывает он их регулярно), а то, соответствует ли наша экспертира, производственные, человеческие и финансовые ресурсы требованиям, необходимым, чтобы преуспеть в условиях конкуренци - ведь такие же гипотетические перспективы открыты и для всех остальных.

Я не просто скептически отношусь к прозвучавшей цитате "рынок Восточный Европы подарен нам" - я читать такое не мог! Кровь из глаз идет :oops: Никто ничего и никому в этом мире не дарит - всего необходимо добиваться. И чем вкуснее цель, тем бОльшие усилия необходимо приложить, и тем ниже вероятность ее достичь из-за большего количества тех, с кем приходится соперничать.

Вот пример 2-х перспектив, оставшихся таковыми на бумаге. Причем, чем дальше факт от времени постановки плана, тем дальше он и от плановых цифр. Если взять более старые планы - 10-20 лет назад, над ними даже стыдно глумиться с высоты сегодняшнего дня, насколько наивными и фантасмагоричными они оказались

План Гончарука о росте реального ВВП на 40% за 5 лет от 2019-го:
Зображення

План Коболева о росте добычи Нафтогаза до 20 млрд кубов от 2015-го:
Зображення

Поэтому, Denik, в который раз призываю не воспринимать каждую новость об изменениях на рынке как гарантию нашего успеха. Вы, наверняка, знаете этот злой анекдот о "гипотетически и фактически". Не удивлюсь, если разобранные мной планы на этапе их появления вы так же экзальтированно приветствовали как легко достижимые...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Друге, компенсуєш всім, хто тобі повірив, різницю між торішніми і новими, підвишенними цінами на опалення? Нафтогаз же ж продає газ по 8 грн...

Газ - не єдине джерело для опалення. Є тверде паливо. Є теплові насоси (кондиціонери), якими я опалююсь з 2013 року...

  change_pm написав:Трете, виробництва по чому газ отрумують? По 8?
Чекаємо інфлец по всім іншим категоріям через газ по 20, а потім 30-35.

Основні споживачі газу це металурги та виробники добрив. Через подорожчання добрив дійсно буде інфлец на всю їжу, але основна причина - це не добрива, а світовий попит.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 11:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:План Гончарука о росте реального ВВП на 40% за 5 лет от 2019-го:

Зате номінальний ВВП цього року через інфляцію доллара та подорожчання всього включаючи зерно, олію, сталь, руду, газ, вугілля та електроенергію перескочить за 200 млрд. доларів...

  zРадио написав:План Коболева о росте добычи Нафтогаза до 20 млрд кубов от 2015-го:

Тільки десь 4-6 млрд куб.м газу було заміщено ВДЕ та біопаливом.

Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 11:47

  Denik написав:Зате номінальний ВВП цього року через інфляцію доллара та подорожчання всього включаючи зерно, олію, сталь, руду, газ, вугілля та електроенергію перескочить за 200 млрд. доларів...


Во-первых, не перескочет (в районе 190 будет), во-вторых, номинальный на то и номинальный, что оценивается чисто информативно, а в реальный переводится путем вычитания инфляции

  Denik написав:Тільки десь 4-6 млрд куб.м газу було заміщено ВДЕ та біопаливом.


Причем здесь замещено? Не натягивайте сову на глобус - ей больно. По ВИЭ "планы покорения Вселенной" рисовались параллельно и в дополнении к нафтогазовской стратегии роста внутренней добычи. Внимательно посмотрите на динамику потребления газа - последние годы оно стабильно, а послушай вас, то должно было падать вследствие роста зеленой генерации. Но нет - по факту растет только импортозависимость, поскольку при падающей внутренней добыче и не падающем потреблении приходится больше покупать из-за рубежа
zРадио
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