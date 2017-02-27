jump написав:Мій рідний Львів.. тут таке дупло, що Ви у своєму місті і не уявляєте бездумна забудова міста, дикі корки, руйнування пам’яток архітектури, купа найшлих рогулів, непролізлий трафік, постійні потопи... ну і типовий образ уСпіХа У Вас прекрасне місто, ще Тернопіль спадає на думку
Я не родом із Львова, але прожив там більше 12 років. Одружився у Львові і там народились мої діти. В 2015 році ми переїхали бо це місто почало нагадувати мені Київ початку 2000. Не жалію. Навпаки... Хоча коли переїжджав, багато хто не розумів як можна поміняти Львів на щось інше. Я б не перехвалював Франківськ, але на фоні Львова він однозначно набагато комфортніший. В Західній Україні є багато чудових місць проживання: Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Луцьк (обласні центри), Коломия, Стрий, Дрогобич, Кам'янець-Подільський, можливо навіть мій рідний Калуш.
zРадио написав:За ЛЮБОЙ из годов на моем графике можно перечислить не меньше нововведений. Только вы не пишете при этом, сколько и каких фондов с рынка выбыло. Поэтому и анализ снова половинчатый, и выводы неверные. Никаких предпосылок для изменения длинного тренда на уменьшение генерации нет. В 2021-м она будет выше, чем в 2020-м, только за счет неорганически низкой базы
З ринку пішло тільки те, що було окуповане Росією. Закінчиться 2021 - подивимось.
zРадио написав:В 2020-м мы снизили экспорт на 26%. В 2021-м по итогам 7 месяцев - еще на 24% к низкой базе 2020-го. Но вы продолжаете о молочных реках и кисельных берегах...
Почну з того, що Україна має наразі можливість тільки надлишок виробництва з енергоострова Бурштинської ТЕС. Східна Європа вже давно в ENTSO-E. Десь із 2005 року ринок електроенергії Східної Європи був згвалтований Німеччиною та Росією. Перша вводила зелену генерацію і не виводила з експлуатації теплову, а друга постачала Німеччині газ дешевше, ніж сусідам, які були географічно ближче до Росії. Звісно досі присутній величезний експорт електроенергії з Німеччини до Східної Європи. Але з цього року все змінилося. Через тупість Меркель половина АЕС Німеччини зачиняється цього року, ще половина - наступного. Замінити тепловою генерацією їх на вдасться через високу вартість квот СО2 та рекордну вартість газу. На квоти СО2 суттєво впливає Польща з вугільною генерацією, якій з політичних мотивів не давали дешевий газ, та яка не має власних АЕС. І вартість квот СО2 лише зростатиме.
Як результат маємо собівартість газової генерації в ЕС - 20-22 евроцента/кВт. год. Вугільної з імпортного вугілля - 15 евроцента/кВт. год., з власного - десь 12 (з яких 7 евроцентів - вуглецеві квоти) евроцентів.
Енергоатом може поставляти по 5 евроцентів, українська вугільна генерація - по 6-7 евроцентів, бо несплачує CBAM. Зелена генерація може продавати те, що зараз не входить в балансові обмеження Укренерго по 5-6 евроцентів.
Тому ринок Німеччини захопить Франція (яка має резервні потужності АЄС для виробництва десь 100-130 млрд. кВт. год без необхідності купувати карбонові квоти ), а ринок Східної Європи - подарований Україні. Для старту масового експорту лишилося приєднатися до ENTSO-E (2023) та закрити всі АЕС Німеччини (31.12.2022). Саме під це ДП Південний вже збільшив десь вдвічі можливості по перевалці імпортного вугілля - захоплення ринку розпочне саме ДТЕК...
Denik написав:Оrestе , давайте ближче до бабла на цій гілці.
По перше, вихідні. По друге, ця будівельна вакханалія в країні це саме про бабло, величезне бабло. Ви собі навіть уявити не можете, що твориться у відділенні "білочок" на ВВеликого в місті Лева щодня. На закупівлю чорних і сірих будматеріалів по всій країні частково конвертується значні суми валюти в грн, також, на легалізацію бабла, при першій купівлі квартир для перегону з лівої кишені в праву також валюта конвертується в грн. Виплата зарплат офіційних і чорних будівельникам, хабарі в будівельні інспекції, держпродспоживслужби, архітектурні інститути, адміністрації-мерії різного рівня, поліції-прокуратури і тд суттєво піднімають купівельну спроможність певної частини населення і стимулюють ріст імпорту... Коли забудується останній клаптик вільної землі всі зразу відчують різницю. А часу залишилося не так багато, термін і в царя з свитою і у ВР невпинно рухається до завершення...
Starikan написав:Он вряд ли нападет, но очередную экономическую подлянку может устроить. Европу он крепко взял за глотку.
В тому то і справа, що вже не може. Все що він міг зробити - це дотації власних фермерів на 10 млрд. доларів щороку, щоб завалити світ дешевим зерном, та щоб його вирощування в Україні було на грані рентабельності. Але Путін навпаки - мочконув своїх сільгоспвиробників 3-4 млрд. експортних мит задля низьких цін перед виборами. І ці експортні мита нікуди не дінуться, бо фактично у 2023 році в Росії починається кампанія перед його черговими перевиборами. Поточні ціни на газ - це Путін мочконув своїх європейських союзників... А метою звичайно були тарифні майдани в Україні, які Нафтогаз зупинив тарифом 8 грн/куб. м. - і пофіг яка ціна у Європі...
Starikan написав:Он вряд ли нападет, но очередную экономическую подлянку может устроить. Европу он крепко взял за глотку.
В тому то і справа, що вже не може. Все що він міг зробити - це дотації власних фермерів на 10 млрд. доларів щороку, щоб завалити світ дешевим зерном, та щоб його вирощування в Україні було на грані рентабельності. Але Путін навпаки - мочконув своїх сільгоспвиробників 3-4 млрд. експортних мит задля низьких цін перед виборами. І ці експортні мита нікуди не дінуться, бо фактично у 2023 році в Росії починається кампанія перед його черговими перевиборами. Поточні ціни на газ - це Путін мочконув своїх європейських союзників... А метою звичайно були тарифні майдани в Україні, які Нафтогаз зупинив тарифом 8 грн/куб. м. - і пофіг яка ціна у Європі...
Ойойой, поділешся тим, що вживаєш?
Друге, компенсуєш всім, хто тобі повірив, різницю між торішніми і новими, підвишенними цінами на опалення? Нафтогаз же ж продає газ по 8 грн...
Трете, виробництва по чому газ отрумують? По 8? Чекаємо інфлец по всім іншим категоріям через газ по 20, а потім 30-35.
Zebra написав:перспективы у наших олигархов просто шикарные.
Перспективы есть в любой момент времени. Ричард Брэнсон однажды сказал: "бизнес возможности - как автобусы, всегда следующий на подходе". Поэтому важно не то, какие ниши открывает рынок (потому что открывает он их регулярно), а то, соответствует ли наша экспертира, производственные, человеческие и финансовые ресурсы требованиям, необходимым, чтобы преуспеть в условиях конкуренци - ведь такие же гипотетические перспективы открыты и для всех остальных.
Я не просто скептически отношусь к прозвучавшей цитате "рынок Восточный Европы подарен нам" - я читать такое не мог! Кровь из глаз идет Никто ничего и никому в этом мире не дарит - всего необходимо добиваться. И чем вкуснее цель, тем бОльшие усилия необходимо приложить, и тем ниже вероятность ее достичь из-за большего количества тех, с кем приходится соперничать.
Вот пример 2-х перспектив, оставшихся таковыми на бумаге. Причем, чем дальше факт от времени постановки плана, тем дальше он и от плановых цифр. Если взять более старые планы - 10-20 лет назад, над ними даже стыдно глумиться с высоты сегодняшнего дня, насколько наивными и фантасмагоричными они оказались
План Гончарука о росте реального ВВП на 40% за 5 лет от 2019-го:
План Коболева о росте добычи Нафтогаза до 20 млрд кубов от 2015-го:
Поэтому, Denik, в который раз призываю не воспринимать каждую новость об изменениях на рынке как гарантию нашего успеха. Вы, наверняка, знаете этот злой анекдот о "гипотетически и фактически". Не удивлюсь, если разобранные мной планы на этапе их появления вы так же экзальтированно приветствовали как легко достижимые...
Denik написав:Зате номінальний ВВП цього року через інфляцію доллара та подорожчання всього включаючи зерно, олію, сталь, руду, газ, вугілля та електроенергію перескочить за 200 млрд. доларів...
Во-первых, не перескочет (в районе 190 будет), во-вторых, номинальный на то и номинальный, что оценивается чисто информативно, а в реальный переводится путем вычитания инфляции
Denik написав:Тільки десь 4-6 млрд куб.м газу було заміщено ВДЕ та біопаливом.
Причем здесь замещено? Не натягивайте сову на глобус - ей больно. По ВИЭ "планы покорения Вселенной" рисовались параллельно и в дополнении к нафтогазовской стратегии роста внутренней добычи. Внимательно посмотрите на динамику потребления газа - последние годы оно стабильно, а послушай вас, то должно было падать вследствие роста зеленой генерации. Но нет - по факту растет только импортозависимость, поскольку при падающей внутренней добыче и не падающем потреблении приходится больше покупать из-за рубежа