Denik написав:Поточні ціни на газ - це Путін мочконув своїх європейських союзників... А метою звичайно були тарифні майдани в Україні, які Нафтогаз зупинив тарифом 8 грн/куб. м. - і пофіг яка ціна у Європі...
При нынешней революционной "модели газового рынка" всё-равно будут генерироваться убытки между рыночной (европейской) ценой 15-.... грн и 8 грн (и далеко не всем доступны 8 грн, а установлены 9-10), за исключением того, что где-то все-таки удастся уже в этом году повесить эти драконовские "рыночные" тарифы. А значит эти убытки потом дадут о себе знать на макромасштабе и придется на кого-то их повесить: или на бюджет, или заложить компенсацию в новый годовой тариф.
И по-любому в следующем году (с апреля 22 года) ни о каких 8-10 и речи уже не будет, а будет минимум около 15 грн/куб. А значит никто не будет замолкать по поводу неадекватности коммунальных тарифов и их соответствия качеству.
Я уже даже не говорю, о том, что они наносят урон здоровью из-за пускания в трубу вонючего российского газа, который как-то плохо очищается словацкими прокладками
Так что соціальні невдоволення никуда не делись, а только все нарастает. Ситуацию спасает лишь только то, что нет организатора целенаправленного (мирного) протеста. Все уже сделали выводы насчет майданов 2014 и 2004 и насчет эффективности "электорального майдана" 2019 и вообще процесса "выборов".
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 05 вер, 2021 12:25, всього редагувалось 3 разів.
jump написав:Мій рідний Львів.. тут таке дупло, що Ви у своєму місті і не уявляєте бездумна забудова міста, дикі корки, руйнування пам’яток архітектури, купа найшлих рогулів, непролізлий трафік, постійні потопи... ну і типовий образ уСпіХа У Вас прекрасне місто, ще Тернопіль спадає на думку
Я не родом із Львова, але прожив там більше 12 років. Одружився у Львові і там народились мої діти. В 2015 році ми переїхали бо це місто почало нагадувати мені Київ початку 2000. Не жалію. Навпаки... Хоча коли переїжджав, багато хто не розумів як можна поміняти Львів на щось інше. Я б не перехвалював Франківськ, але на фоні Львова він однозначно набагато комфортніший. В Західній Україні є багато чудових місць проживання: Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Луцьк (обласні центри), Коломия, Стрий, Дрогобич, Кам'янець-Подільський, можливо навіть мій рідний Калуш.
Для проживання то так, але для роботи то ні. Якось порахував скільки дітей з вул. одного з перерахованих Вами містечок працездатного віку перебрались на ПМЖ до столиці, то більше половини, ще частина в ІФ та Львів, закордон. А в райцентрі практично не залишаються. І це ознака бідної країни:
– Наскільки масовою є міграція до Києва та інших великих міст? До чого вона може призвести? У нас півкраїни буде жити в Києві? (директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова). – Ну, буде і буде, це тенденція багатьох бідних країн – населення концентрується в столиці. Якщо місто не тільки адміністративні функції виконує, а й дійсно є центром, то це загальна практика. У розвинених країнах цей відсоток менший, а в бідних країнах до 40% населення може жити в столицях, нічого страшного в цьому немає. https://www.rbc.ua/ukr/news/ella-libano ... 29955.html
Хоча мені особисто також Львів був некомфортний для проживання і теж вибрався з нього.