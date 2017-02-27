Denik По перше, вихідні. По друге, ця будівельна вакханалія в країні це саме про бабло, величезне бабло. Ви собі навіть уявити не можете, що твориться у відділенні "білочок" на ВВеликого в місті Лева щодня. На закупівлю чорних і сірих будматеріалів по всій країні частково конвертується значні суми валюти в грн, також, на легалізацію бабла, при першій купівлі квартир для перегону з лівої кишені в праву також валюта конвертується в грн. Виплата зарплат офіційних і чорних будівельникам, хабарі в будівельні інспекції, держпродспоживслужби, архітектурні інститути, адміністрації-мерії різного рівня, поліції-прокуратури і тд суттєво піднімають купівельну спроможність певної частини населення і стимулюють ріст імпорту... Коли забудується останній клаптик вільної землі всі зразу відчують різницю. А часу залишилося не так багато, термін і в царя з свитою і у ВР невпинно рухається до завершення...
Zebra написав:перспективы у наших олигархов просто шикарные.
Перспективы есть в любой момент времени. Ричард Брэнсон однажды сказал: "бизнес возможности - как автобусы, всегда следующий на подходе". Поэтому важно не то, какие ниши открывает рынок (потому что открывает он их регулярно), а то, соответствует ли наша экспертира, производственные, человеческие и финансовые ресурсы требованиям, необходимым, чтобы преуспеть в условиях конкуренци - ведь такие же гипотетические перспективы открыты и для всех остальных.
Я не просто скептически отношусь к прозвучавшей цитате "рынок Восточный Европы подарен нам" - я читать такое не мог! Кровь из глаз идет Никто ничего и никому в этом мире не дарит - всего необходимо добиваться. И чем вкуснее цель, тем бОльшие усилия необходимо приложить, и тем ниже вероятность ее достичь из-за большего количества тех, с кем приходится соперничать.
Вот пример 2-х перспектив, оставшихся таковыми на бумаге. Причем, чем дальше факт от времени постановки плана, тем дальше он и от плановых цифр. Если взять более старые планы - 10-20 лет назад, над ними даже стыдно глумиться с высоты сегодняшнего дня, насколько наивными и фантасмагоричными они оказались
План Гончарука о росте реального ВВП на 40% за 5 лет от 2019-го:
План Коболева о росте добычи Нафтогаза до 20 млрд кубов от 2015-го:
Поэтому, Denik, в который раз призываю не воспринимать каждую новость об изменениях на рынке как гарантию нашего успеха. Вы, наверняка, знаете этот злой анекдот о "гипотетически и фактически". Не удивлюсь, если разобранные мной планы на этапе их появления вы так же экзальтированно приветствовали как легко достижимые...
Denik написав:Зате номінальний ВВП цього року через інфляцію доллара та подорожчання всього включаючи зерно, олію, сталь, руду, газ, вугілля та електроенергію перескочить за 200 млрд. доларів...
Во-первых, не перескочет (в районе 190 будет), во-вторых, номинальный на то и номинальный, что оценивается чисто информативно, а в реальный переводится путем вычитания инфляции
Denik написав:Тільки десь 4-6 млрд куб.м газу було заміщено ВДЕ та біопаливом.
Причем здесь замещено? Не натягивайте сову на глобус - ей больно. По ВИЭ "планы покорения Вселенной" рисовались параллельно и в дополнении к нафтогазовской стратегии роста внутренней добычи. Внимательно посмотрите на динамику потребления газа - последние годы оно стабильно, а послушай вас, то должно было падать вследствие роста зеленой генерации. Но нет - по факту растет только импортозависимость, поскольку при падающей внутренней добыче и не падающем потреблении приходится больше покупать из-за рубежа
jump написав:Мій рідний Львів.. тут таке дупло, що Ви у своєму місті і не уявляєте бездумна забудова міста, дикі корки, руйнування пам’яток архітектури, купа найшлих рогулів, непролізлий трафік, постійні потопи... ну і типовий образ уСпіХа У Вас прекрасне місто, ще Тернопіль спадає на думку
Я не родом із Львова, але прожив там більше 12 років. Одружився у Львові і там народились мої діти. В 2015 році ми переїхали бо це місто почало нагадувати мені Київ початку 2000. Не жалію. Навпаки... Хоча коли переїжджав, багато хто не розумів як можна поміняти Львів на щось інше. Я б не перехвалював Франківськ, але на фоні Львова він однозначно набагато комфортніший. В Західній Україні є багато чудових місць проживання: Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Луцьк (обласні центри), Коломия, Стрий, Дрогобич, Кам'янець-Подільський, можливо навіть мій рідний Калуш.
Для проживання то так, але для роботи то ні. Якось порахував скільки дітей з вул. одного з перерахованих Вами містечок працездатного віку перебрались на ПМЖ до столиці, то більше половини, ще частина в ІФ та Львів, закордон. А в райцентрі практично не залишаються. І це ознака бідної країни:
– Наскільки масовою є міграція до Києва та інших великих міст? До чого вона може призвести? У нас півкраїни буде жити в Києві? (директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова). – Ну, буде і буде, це тенденція багатьох бідних країн – населення концентрується в столиці. Якщо місто не тільки адміністративні функції виконує, а й дійсно є центром, то це загальна практика. У розвинених країнах цей відсоток менший, а в бідних країнах до 40% населення може жити в столицях, нічого страшного в цьому немає. https://www.rbc.ua/ukr/news/ella-libano ... 29955.html
Хоча мені особисто також Львів був некомфортний для проживання і теж вибрався з нього.
Поточні ціни на газ - це Путін мочконув своїх європейських союзників... А метою звичайно були тарифні майдани в Україні, які Нафтогаз зупинив тарифом 8 грн/куб. м. - і пофіг яка ціна у Європі...
При нынешней революционной "модели газового рынка" всё-равно будут генерироваться убытки между рыночной (европейской) ценой 15-.... грн и 8 грн (и далеко не всем доступны 8 грн, а установлены 9-10), за исключением того, что где-то все-таки удастся уже в этом году повесить эти драконовские "рыночные" тарифы. А значит эти убытки потом дадут о себе знать на макромасштабе и придется на кого-то их повесить: или на бюджет, или заложить компенсацию в новый годовой тариф.
И по-любому в следующем году (с апреля 22 года) ни о каких 8-10 и речи уже не будет, а будет минимум около 15 грн/куб. А значит никто не будет замолкать по поводу неадекватности коммунальных тарифов и их соответствия качеству.
Я уже даже не говорю, о том, что они наносят урон здоровью из-за пускания в трубу вонючего российского газа, который как-то плохо очищается словацкими прокладками
zРадио написав:Во-первых, не перескочет (в районе 190 будет), во-вторых, номинальный на то и номинальный, что оценивается чисто информативно, а в реальный переводится путем вычитания инфляции
Після виборів в Росії заборонять експорт зерна або це відбудеться просто із ринкових причин. І на пшеничці по 10000 грн, соняшнику по 18000 грн та кукурудзі по 8000 грн перейдемо планку 200 млрд.... пшениця. олійні кукурудза та ячмінь 10 х 33 + (20+4+3) х 18 + (8+39) х 8 = 1,12 трлн. грн = 42 млрд. доларів.... А ще є бурячки, картопля, яблука які теж вимірюються мільйонами тон...
zРадио написав:По ВИЭ "планы покорения Вселенной" рисовались параллельно и в дополнении к нафтогазовской стратегии роста внутренней добычи. Внимательно посмотрите на динамику потребления газа - последние годы оно стабильно, а послушай вас, то должно было падать вследствие роста зеленой генерации. Но нет - по факту растет только импортозависимость, поскольку при падающей внутренней добыче и не падающем потреблении приходится больше покупать из-за рубежа
Споживання не падало з причини цінової війни Газпрому з американськими постачальниками СПГ. У 2020 газ був дешевшим за вугілля, чим користалася Центренерго. Зараз інша ситуація при високих цінах і внутрішній видобуток і заміщення стає супер рентабельним. Залежність була у 2008 році, коли імпортувалося 75%. Зі зростанням цін ситуація буду та сама, що й після газової війни 2009 року - споживання буде падати, а імпорт втричі швидше за споживання... Україна - не велике місто на острові як Сингапур. Всюди можна знайти те, що спалити окрім/замість імпортного газу...
Denik написав:Тільки десь 4-6 млрд куб.м газу було заміщено ВДЕ та біопаливом.
Причем здесь замещено? Не натягивайте сову на глобус - ей больно. По ВИЭ "планы покорения Вселенной" рисовались параллельно и в дополнении к нафтогазовской стратегии роста внутренней добычи. Внимательно посмотрите на динамику потребления газа - последние годы оно стабильно, а послушай вас, то должно было падать вследствие роста зеленой генерации. Но нет - по факту растет только импортозависимость, поскольку при падающей внутренней добыче и не падающем потреблении приходится больше покупать из-за рубежа
Не можна ж так прямолінійно 1 Ви ж самі писали що генерація електро - падає....При цьому СЕС і ВЕС постійно вводяться в експлуатацію Отже - вони своїми обємами ЗАМІСТИЛИ ті обєми генераційних потужностей які були з ринку виведені 2 При стабільному споживанні газу ( а насправді при падінні споживання газу домогосподарствами і комунальною сферою) у нас йде постійний ріст житла яке використовує населення А з урахуванням того , що щорічно зникає приблизно 1 млн м2 ( щоб перевірити візьмість статистичні данні в розрізі було на 1990 збудували за 30 років стало в 2020 ( або за будь-який інший період) Тобто щороку будуємо по 8-10 млн м2..а стає на 7-9 млн м2 більше.... От і виходить що нагірше житло( як правило це енергонеефективне) зникає, а на його місце приходить енергоефективне + Якщо збудовано по ДБн 2005 і далі- то обігрів шляхом теплових насосів(кондиціонерів з можливістю обігріва) можна проводити 10 місяців з 12
Denik написав:Після виборів в Росії заборонять експорт зерна або це відбудеться просто із ринкових причин
Или по рыночным причинам цены скорректируются, как это обычно бывает после их спекулятивного задерга (что уже произошло на рынке пиломатериалов и ЖРС).
Плюс вы забыли о том, что календарный год, за который оценивается ВВП, не совпадает с маркетинговым в сельском хозяйстве, за который выращивается, собирается и продается урожай. Мы просто не успеем продать весь урожай до конца декабря. А значит и эффект рекордных его объемов будет распределен на 2 года.
Да и предмета для спора тут, если честно, нет. Повторюсь - номинальный ВВП интересен чисто информативно. Цены взлетели на длинный список товаров и услуг, вследствие чего мы не только дороже, чем обычно, продаем то, что производим сами, но и дороже, чем обычно, покупаем то, что вынуждены импортировать
Denik написав:Зараз інша ситуація при високих цінах і внутрішній видобуток і заміщення стає супер рентабельним
Ага, и поэтому добыча газа падает. Причем падает рекордными темпами со времен аннексии Крыма и потери Черноморнефтегаза...
Denik написав:Залежність була у 2008 році, коли імпортувалося 75%. Зі зростанням цін ситуація буду та сама, що й після газової війни 2009 року - споживання буде падати, а імпорт втричі швидше за споживання...
Потребление будет падать - да, при сохранении текущих демографических и производственных трендов. Но поскольку добыча падает еще быстрее органического сокращения потребления, то потребность в импорте не уменьшится, а может даже возрастет. Нафтогазу нужно срочно инвестировать в разведку и добычу, а не заниматься болтологией
Denik написав:Україна - не велике місто на острові як Сингапур. Всюди можна знайти те, що спалити окрім/замість імпортного газу...
В этом я с вами согласен. С возможностями у нас все хорошо - с реализацией плохо...