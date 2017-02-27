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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8240824182428243

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 96
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
20%
19
27,00-27,50
50%
48
27,50-28,00
13%
12
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
3
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 14:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Или по рыночным причинам цены скорректируются, как это обычно бывает после их спекулятивного задерга (что уже произошло на рынке пиломатериалов и ЖРС).

Немає спекулятивного стрибка. Підрозділ ООН пише, що світовий попит збільшиться на 40 млн.т.

Мировое потребление зерновых достигнет нового рекорда в этом сезоне — FAO
https://latifundist.com/novosti/56569-m ... ezone--fao
Общий объем потребления зерновых в 2021/22 МГ, согласно прогнозам, достигнет 2 809 млн т, что на 1,7 млн т меньше, чем прогнозировалось в июле, но все же на 1,4% (40,1 млн т) выше, чем в 2020/21 МГ, и является новым рекордным показателем.


Те саме на ринку ЗРС - попит штучно зрізаний заборонами виробництва чавуну в Китаї.
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 14:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Потребление будет падать - да, при сохранении текущих демографических и производственных трендов. Но поскольку добыча падает еще быстрее органического сокращения потребления, то потребность в импорте не уменьшится, а может даже возрастет. Нафтогазу нужно срочно инвестировать в разведку и добычу, а не заниматься болтологией

Давайте разом із видобутком газу рахувати "видобуток":
- навозу для виробництва біогазу;
- коксового газу;
- доменного газу;
- верби енергетичної;
- залишків гілок від обрізки взвовж автоманістралей;
- дров;
- тирси;
- соняшникового лушпиння;
- соломи для спалювання;
- сміття для сміттєспалювальних заводів;
- торфу;
- іншого сміття;

Загалом в Україні від газа як палива залежать лише або дуже ледачі, або ті, хто живуть у центрах великих міст, але в останніх є можливість опалення тепловими насосами....
Denik
 
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