Общий объем потребления зерновых в 2021/22 МГ, согласно прогнозам, достигнет 2 809 млн т, что на 1,7 млн т меньше, чем прогнозировалось в июле, но все же на 1,4% (40,1 млн т) выше, чем в 2020/21 МГ, и является новым рекордным показателем.
Те саме на ринку ЗРС - попит штучно зрізаний заборонами виробництва чавуну в Китаї.
zРадио написав:Потребление будет падать - да, при сохранении текущих демографических и производственных трендов. Но поскольку добыча падает еще быстрее органического сокращения потребления, то потребность в импорте не уменьшится, а может даже возрастет. Нафтогазу нужно срочно инвестировать в разведку и добычу, а не заниматься болтологией
Давайте разом із видобутком газу рахувати "видобуток": - навозу для виробництва біогазу; - коксового газу; - доменного газу; - верби енергетичної; - залишків гілок від обрізки взвовж автоманістралей; - дров; - тирси; - соняшникового лушпиння; - соломи для спалювання; - сміття для сміттєспалювальних заводів; - торфу; - іншого сміття;
Загалом в Україні від газа як палива залежать лише або дуже ледачі, або ті, хто живуть у центрах великих міст, але в останніх є можливість опалення тепловими насосами....