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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8239824082418242

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 97
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
20%
19
27,00-27,50
51%
49
27,50-28,00
12%
12
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
3
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 09:16

Denik
По перше, вихідні.
По друге, ця будівельна вакханалія в країні це саме про бабло, величезне бабло. Ви собі навіть уявити не можете, що твориться у відділенні "білочок" на ВВеликого в місті Лева щодня. На закупівлю чорних і сірих будматеріалів по всій країні частково конвертується значні суми валюти в грн, також, на легалізацію бабла, при першій купівлі квартир для перегону з лівої кишені в праву також валюта конвертується в грн. Виплата зарплат офіційних і чорних будівельникам, хабарі в будівельні інспекції, держпродспоживслужби, архітектурні інститути, адміністрації-мерії різного рівня, поліції-прокуратури і тд суттєво піднімають купівельну спроможність певної частини населення і стимулюють ріст імпорту... Коли забудується останній клаптик вільної землі всі зразу відчують різницю. А часу залишилося не так багато, термін і в царя з свитою і у ВР невпинно рухається до завершення...
orest
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 12:11

  Realist написав:
  jump написав:Мій рідний Львів..
тут таке дупло, що Ви у своєму місті і не уявляєте :shock:
бездумна забудова міста, дикі корки, руйнування пам’яток архітектури, купа найшлих рогулів, непролізлий трафік, постійні потопи...
ну і типовий образ уСпіХа
У Вас прекрасне місто, ще Тернопіль спадає на думку

Я не родом із Львова, але прожив там більше 12 років.
Одружився у Львові і там народились мої діти.
В 2015 році ми переїхали бо це місто почало нагадувати мені Київ початку 2000. Не жалію. Навпаки... Хоча коли переїжджав, багато хто не розумів як можна поміняти Львів на щось інше.
Я б не перехвалював Франківськ, але на фоні Львова він однозначно набагато комфортніший.
В Західній Україні є багато чудових місць проживання: Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Луцьк (обласні центри), Коломия, Стрий, Дрогобич, Кам'янець-Подільський, можливо навіть мій рідний Калуш.


Для проживання то так, але для роботи то ні. Якось порахував скільки дітей з вул. одного з перерахованих Вами містечок працездатного віку перебрались на ПМЖ до столиці, то більше половини, ще частина в ІФ та Львів, закордон. А в райцентрі практично не залишаються. І це ознака бідної країни:
– Наскільки масовою є міграція до Києва та інших великих міст? До чого вона може призвести? У нас півкраїни буде жити в Києві?
(директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова).
– Ну, буде і буде, це тенденція багатьох бідних країн – населення концентрується в столиці. Якщо місто не тільки адміністративні функції виконує, а й дійсно є центром, то це загальна практика.
У розвинених країнах цей відсоток менший, а в бідних країнах до 40% населення може жити в столицях, нічого страшного в цьому немає. https://www.rbc.ua/ukr/news/ella-libano ... 29955.html


Хоча мені особисто також Львів був некомфортний для проживання і теж вибрався з нього.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 16:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:По друге, ця будівельна вакханалія в країні це саме про бабло, величезне бабло. Ви собі навіть уявити не можете, що твориться у відділенні "білочок" на ВВеликого в місті Лева щодня. На закупівлю чорних і сірих будматеріалів по всій країні частково конвертується значні суми валюти в грн, також, на легалізацію бабла, при першій купівлі квартир для перегону з лівої кишені в праву також валюта конвертується в грн. Виплата зарплат офіційних і чорних будівельникам, хабарі в будівельні інспекції, держпродспоживслужби, архітектурні інститути, адміністрації-мерії різного рівня, поліції-прокуратури і тд суттєво піднімають купівельну спроможність певної частини населення і стимулюють ріст імпорту... Коли забудується останній клаптик вільної землі всі зразу відчують різницю. А часу залишилося не так багато, термін і в царя з свитою і у ВР невпинно рухається до завершення...

Українці перетворили ринок нерухомості у фондовий...
Denik
 
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