Denik По перше, вихідні. По друге, ця будівельна вакханалія в країні це саме про бабло, величезне бабло. Ви собі навіть уявити не можете, що твориться у відділенні "білочок" на ВВеликого в місті Лева щодня. На закупівлю чорних і сірих будматеріалів по всій країні частково конвертується значні суми валюти в грн, також, на легалізацію бабла, при першій купівлі квартир для перегону з лівої кишені в праву також валюта конвертується в грн. Виплата зарплат офіційних і чорних будівельникам, хабарі в будівельні інспекції, держпродспоживслужби, архітектурні інститути, адміністрації-мерії різного рівня, поліції-прокуратури і тд суттєво піднімають купівельну спроможність певної частини населення і стимулюють ріст імпорту... Коли забудується останній клаптик вільної землі всі зразу відчують різницю. А часу залишилося не так багато, термін і в царя з свитою і у ВР невпинно рухається до завершення...
jump написав:Мій рідний Львів.. тут таке дупло, що Ви у своєму місті і не уявляєте бездумна забудова міста, дикі корки, руйнування пам’яток архітектури, купа найшлих рогулів, непролізлий трафік, постійні потопи... ну і типовий образ уСпіХа У Вас прекрасне місто, ще Тернопіль спадає на думку
Я не родом із Львова, але прожив там більше 12 років. Одружився у Львові і там народились мої діти. В 2015 році ми переїхали бо це місто почало нагадувати мені Київ початку 2000. Не жалію. Навпаки... Хоча коли переїжджав, багато хто не розумів як можна поміняти Львів на щось інше. Я б не перехвалював Франківськ, але на фоні Львова він однозначно набагато комфортніший. В Західній Україні є багато чудових місць проживання: Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Луцьк (обласні центри), Коломия, Стрий, Дрогобич, Кам'янець-Подільський, можливо навіть мій рідний Калуш.
Для проживання то так, але для роботи то ні. Якось порахував скільки дітей з вул. одного з перерахованих Вами містечок працездатного віку перебрались на ПМЖ до столиці, то більше половини, ще частина в ІФ та Львів, закордон. А в райцентрі практично не залишаються. І це ознака бідної країни:
– Наскільки масовою є міграція до Києва та інших великих міст? До чого вона може призвести? У нас півкраїни буде жити в Києві? (директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова). – Ну, буде і буде, це тенденція багатьох бідних країн – населення концентрується в столиці. Якщо місто не тільки адміністративні функції виконує, а й дійсно є центром, то це загальна практика. У розвинених країнах цей відсоток менший, а в бідних країнах до 40% населення може жити в столицях, нічого страшного в цьому немає. https://www.rbc.ua/ukr/news/ella-libano ... 29955.html
Хоча мені особисто також Львів був некомфортний для проживання і теж вибрався з нього.
orest написав:По друге, ця будівельна вакханалія в країні це саме про бабло, величезне бабло. Ви собі навіть уявити не можете, що твориться у відділенні "білочок" на ВВеликого в місті Лева щодня. На закупівлю чорних і сірих будматеріалів по всій країні частково конвертується значні суми валюти в грн, також, на легалізацію бабла, при першій купівлі квартир для перегону з лівої кишені в праву також валюта конвертується в грн. Виплата зарплат офіційних і чорних будівельникам, хабарі в будівельні інспекції, держпродспоживслужби, архітектурні інститути, адміністрації-мерії різного рівня, поліції-прокуратури і тд суттєво піднімають купівельну спроможність певної частини населення і стимулюють ріст імпорту... Коли забудується останній клаптик вільної землі всі зразу відчують різницю. А часу залишилося не так багато, термін і в царя з свитою і у ВР невпинно рухається до завершення...
Українці перетворили ринок нерухомості у фондовий...