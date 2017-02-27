Denik По перше, вихідні. По друге, ця будівельна вакханалія в країні це саме про бабло, величезне бабло. Ви собі навіть уявити не можете, що твориться у відділенні "білочок" на ВВеликого в місті Лева щодня. На закупівлю чорних і сірих будматеріалів по всій країні частково конвертується значні суми валюти в грн, також, на легалізацію бабла, при першій купівлі квартир для перегону з лівої кишені в праву також валюта конвертується в грн. Виплата зарплат офіційних і чорних будівельникам, хабарі в будівельні інспекції, держпродспоживслужби, архітектурні інститути, адміністрації-мерії різного рівня, поліції-прокуратури і тд суттєво піднімають купівельну спроможність певної частини населення і стимулюють ріст імпорту... Коли забудується останній клаптик вільної землі всі зразу відчують різницю. А часу залишилося не так багато, термін і в царя з свитою і у ВР невпинно рухається до завершення...
jump написав:Мій рідний Львів.. тут таке дупло, що Ви у своєму місті і не уявляєте бездумна забудова міста, дикі корки, руйнування пам’яток архітектури, купа найшлих рогулів, непролізлий трафік, постійні потопи... ну і типовий образ уСпіХа У Вас прекрасне місто, ще Тернопіль спадає на думку
Я не родом із Львова, але прожив там більше 12 років. Одружився у Львові і там народились мої діти. В 2015 році ми переїхали бо це місто почало нагадувати мені Київ початку 2000. Не жалію. Навпаки... Хоча коли переїжджав, багато хто не розумів як можна поміняти Львів на щось інше. Я б не перехвалював Франківськ, але на фоні Львова він однозначно набагато комфортніший. В Західній Україні є багато чудових місць проживання: Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Луцьк (обласні центри), Коломия, Стрий, Дрогобич, Кам'янець-Подільський, можливо навіть мій рідний Калуш.
Для проживання то так, але для роботи то ні. Якось порахував скільки дітей з вул. одного з перерахованих Вами містечок працездатного віку перебрались на ПМЖ до столиці, то більше половини, ще частина в ІФ та Львів, закордон. А в райцентрі практично не залишаються. І це ознака бідної країни:
– Наскільки масовою є міграція до Києва та інших великих міст? До чого вона може призвести? У нас півкраїни буде жити в Києві? (директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова). – Ну, буде і буде, це тенденція багатьох бідних країн – населення концентрується в столиці. Якщо місто не тільки адміністративні функції виконує, а й дійсно є центром, то це загальна практика. У розвинених країнах цей відсоток менший, а в бідних країнах до 40% населення може жити в столицях, нічого страшного в цьому немає. https://www.rbc.ua/ukr/news/ella-libano ... 29955.html
Хоча мені особисто також Львів був некомфортний для проживання і теж вибрався з нього.
orest написав:По друге, ця будівельна вакханалія в країні це саме про бабло, величезне бабло. Ви собі навіть уявити не можете, що твориться у відділенні "білочок" на ВВеликого в місті Лева щодня. На закупівлю чорних і сірих будматеріалів по всій країні частково конвертується значні суми валюти в грн, також, на легалізацію бабла, при першій купівлі квартир для перегону з лівої кишені в праву також валюта конвертується в грн. Виплата зарплат офіційних і чорних будівельникам, хабарі в будівельні інспекції, держпродспоживслужби, архітектурні інститути, адміністрації-мерії різного рівня, поліції-прокуратури і тд суттєво піднімають купівельну спроможність певної частини населення і стимулюють ріст імпорту... Коли забудується останній клаптик вільної землі всі зразу відчують різницю. А часу залишилося не так багато, термін і в царя з свитою і у ВР невпинно рухається до завершення...
Українці перетворили ринок нерухомості у фондовий...
Denik написав:Взагалі в мене є цікава пропозиція. Максимально спілкуватися в топіку українською мовою. При цьому зрадофільська пропаганда зменшиться десь відсотків на 90%. А всі чабани сохатих одразу стануть добре помітними за гуглоперекладами або стилем мовлення.
Нас читають
16 хв. про ОВДП для пересіченого. Здається, скоро казочці кінець, якщо ОВДП зможе купувати кожен чистильщик взуття.
З долларом є ще одна глобальна проблема. Основа технологічного експорту США - то були літаки Боїнг. Всі ми знаємо про проблеми 737 Мах. Виявляється, що схожі проблеми зараз з Дрімлайнером - https://www.kommersant.ru/doc/4975404 Власне проблеми з Боінгом можуть додати пару відсотків до інфляції долара.
З долларом є ще одна глобальна проблема. Основа технологічного експорту США - то були літаки Боїнг. Всі ми знаємо про проблеми 737 Мах. Виявляється, що схожі проблеми зараз з Дрімлайнером - https://www.kommersant.ru/doc/4975404 Власне проблеми з Боінгом можуть додати пару відсотків до інфляції долара.
несвежее мясо в биг-маках обойдется доллару намного дороже
GDV29 написав:К сожалению, пока не действуют все позитивные факторы, связанные с отличным урожаем, железом и т.д. на валютный рынок. Пока Межбанк снова вверх 26,96/26,97грн*дол
Не было сегодня вверх, пока только вниз (26,93). Я снова полностью перешел в грн на свой страх и риск, будь что будет. В любом случае будут капать 10% на текущих счетах и 30к под 15%, примерно 18 коп. на курсе за месяц при 10% годовых.
Ну то есть вы хотите сказать, что у вас всего есть 200 тыс. гривень? С такой суммой, конечно, легко оперировать.
З долларом є ще одна глобальна проблема. Основа технологічного експорту США - то були літаки Боїнг. Всі ми знаємо про проблеми 737 Мах. Виявляється, що схожі проблеми зараз з Дрімлайнером .........ru/doc/4975404 Власне проблеми з Боінгом можуть додати пару відсотків до інфляції долара.
Будь-ласка не несіть сюди інформацію з помийок .RU Ліпше вже англійською, напружимось, переведемо, а помийки .РУ тут не мають бути. Дякую за розуміння.