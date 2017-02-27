Denik По перше, вихідні. По друге, ця будівельна вакханалія в країні це саме про бабло, величезне бабло. Ви собі навіть уявити не можете, що твориться у відділенні "білочок" на ВВеликого в місті Лева щодня. На закупівлю чорних і сірих будматеріалів по всій країні частково конвертується значні суми валюти в грн, також, на легалізацію бабла, при першій купівлі квартир для перегону з лівої кишені в праву також валюта конвертується в грн. Виплата зарплат офіційних і чорних будівельникам, хабарі в будівельні інспекції, держпродспоживслужби, архітектурні інститути, адміністрації-мерії різного рівня, поліції-прокуратури і тд суттєво піднімають купівельну спроможність певної частини населення і стимулюють ріст імпорту... Коли забудується останній клаптик вільної землі всі зразу відчують різницю. А часу залишилося не так багато, термін і в царя з свитою і у ВР невпинно рухається до завершення...
jump написав:Мій рідний Львів.. тут таке дупло, що Ви у своєму місті і не уявляєте бездумна забудова міста, дикі корки, руйнування пам’яток архітектури, купа найшлих рогулів, непролізлий трафік, постійні потопи... ну і типовий образ уСпіХа У Вас прекрасне місто, ще Тернопіль спадає на думку
Я не родом із Львова, але прожив там більше 12 років. Одружився у Львові і там народились мої діти. В 2015 році ми переїхали бо це місто почало нагадувати мені Київ початку 2000. Не жалію. Навпаки... Хоча коли переїжджав, багато хто не розумів як можна поміняти Львів на щось інше. Я б не перехвалював Франківськ, але на фоні Львова він однозначно набагато комфортніший. В Західній Україні є багато чудових місць проживання: Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Луцьк (обласні центри), Коломия, Стрий, Дрогобич, Кам'янець-Подільський, можливо навіть мій рідний Калуш.
Для проживання то так, але для роботи то ні. Якось порахував скільки дітей з вул. одного з перерахованих Вами містечок працездатного віку перебрались на ПМЖ до столиці, то більше половини, ще частина в ІФ та Львів, закордон. А в райцентрі практично не залишаються. І це ознака бідної країни:
– Наскільки масовою є міграція до Києва та інших великих міст? До чого вона може призвести? У нас півкраїни буде жити в Києві? (директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова). – Ну, буде і буде, це тенденція багатьох бідних країн – населення концентрується в столиці. Якщо місто не тільки адміністративні функції виконує, а й дійсно є центром, то це загальна практика. У розвинених країнах цей відсоток менший, а в бідних країнах до 40% населення може жити в столицях, нічого страшного в цьому немає. https://www.rbc.ua/ukr/news/ella-libano ... 29955.html
Хоча мені особисто також Львів був некомфортний для проживання і теж вибрався з нього.
orest написав:По друге, ця будівельна вакханалія в країні це саме про бабло, величезне бабло. Ви собі навіть уявити не можете, що твориться у відділенні "білочок" на ВВеликого в місті Лева щодня. На закупівлю чорних і сірих будматеріалів по всій країні частково конвертується значні суми валюти в грн, також, на легалізацію бабла, при першій купівлі квартир для перегону з лівої кишені в праву також валюта конвертується в грн. Виплата зарплат офіційних і чорних будівельникам, хабарі в будівельні інспекції, держпродспоживслужби, архітектурні інститути, адміністрації-мерії різного рівня, поліції-прокуратури і тд суттєво піднімають купівельну спроможність певної частини населення і стимулюють ріст імпорту... Коли забудується останній клаптик вільної землі всі зразу відчують різницю. А часу залишилося не так багато, термін і в царя з свитою і у ВР невпинно рухається до завершення...
Українці перетворили ринок нерухомості у фондовий...
GDV29 написав:К сожалению, пока не действуют все позитивные факторы, связанные с отличным урожаем, железом и т.д. на валютный рынок. Пока Межбанк снова вверх 26,96/26,97грн*дол
Не было сегодня вверх, пока только вниз (26,93). Я снова полностью перешел в грн на свой страх и риск, будь что будет. В любом случае будут капать 10% на текущих счетах и 30к под 15%, примерно 18 коп. на курсе за месяц при 10% годовых.
Ну то есть вы хотите сказать, что у вас всего есть 200 тыс. гривень? С такой суммой, конечно, легко оперировать.
На тлі зростання цін на газ в Європі «Нафтогаз» може ввести нові тарифи і для українців.
На початку вересня ціни на «блакитне паливо» на європейських газових хабах сягнули позначку в 630 доларів за тисячу кубометрів. Це є історичним максимумом, настільки високих цін не було ще ніколи. За рік ціни зросли майже в п’ять разів.
Однак, йдеться лише про біржові котирування – ціни за якими на європейському газовому ринку продаються лише залишки газу з терміновою поставкою. Більшість угод укладаються на довготривалі терміни, і там ціни майже вдвічі нижчі. Тож населення європейських країн історичний злет цін не відчує.
Цього не можна сказати про українців, адже саме за біржовими котируваннями визначається ціна на газ, за якою державний «Нафтогаз» продає його виробникам тепла і побутовим споживачам. Тож на гаманцях українців зростання біржових котирувань відіб’ється.
Знаю, є якась тєма про газ, можна туди перенести?
Тут писали про німців і як їм буде бо-бо від газу, а виходить, шо їм бо-бо не буде, а бо-бо буде українцям...
Аналітики кажуть, що причина підвищення цін - це зменшення пропозиції сирого молока. Відповідно, прогнозують збільшення вартості усього набІлу на 30 копійок упродовж двох мІсяців. Експерти пояснюють: усе залежить від вартості кормів цьогорічного врожаю.
Усе залежить від цін нового врожаю... А тут то в нас і перемога!!!
Ціни летять вгору, скрізь же пожежі, майбутні заборони експорту і так далі!
Найбільший банк України кілька останніх днів продає нікому непотрібного по низу ринку, хоча зазвичай курс тримали вище середнього по банкам. Покупку ще знизили після вихідних до 26.64. Щось знають чи скидають надлишкову валютну позицію?