Denik По перше, вихідні. По друге, ця будівельна вакханалія в країні це саме про бабло, величезне бабло. Ви собі навіть уявити не можете, що твориться у відділенні "білочок" на ВВеликого в місті Лева щодня. На закупівлю чорних і сірих будматеріалів по всій країні частково конвертується значні суми валюти в грн, також, на легалізацію бабла, при першій купівлі квартир для перегону з лівої кишені в праву також валюта конвертується в грн. Виплата зарплат офіційних і чорних будівельникам, хабарі в будівельні інспекції, держпродспоживслужби, архітектурні інститути, адміністрації-мерії різного рівня, поліції-прокуратури і тд суттєво піднімають купівельну спроможність певної частини населення і стимулюють ріст імпорту... Коли забудується останній клаптик вільної землі всі зразу відчують різницю. А часу залишилося не так багато, термін і в царя з свитою і у ВР невпинно рухається до завершення...
jump написав:Мій рідний Львів.. тут таке дупло, що Ви у своєму місті і не уявляєте бездумна забудова міста, дикі корки, руйнування пам’яток архітектури, купа найшлих рогулів, непролізлий трафік, постійні потопи... ну і типовий образ уСпіХа У Вас прекрасне місто, ще Тернопіль спадає на думку
Я не родом із Львова, але прожив там більше 12 років. Одружився у Львові і там народились мої діти. В 2015 році ми переїхали бо це місто почало нагадувати мені Київ початку 2000. Не жалію. Навпаки... Хоча коли переїжджав, багато хто не розумів як можна поміняти Львів на щось інше. Я б не перехвалював Франківськ, але на фоні Львова він однозначно набагато комфортніший. В Західній Україні є багато чудових місць проживання: Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Луцьк (обласні центри), Коломия, Стрий, Дрогобич, Кам'янець-Подільський, можливо навіть мій рідний Калуш.
Для проживання то так, але для роботи то ні. Якось порахував скільки дітей з вул. одного з перерахованих Вами містечок працездатного віку перебрались на ПМЖ до столиці, то більше половини, ще частина в ІФ та Львів, закордон. А в райцентрі практично не залишаються. І це ознака бідної країни:
– Наскільки масовою є міграція до Києва та інших великих міст? До чого вона може призвести? У нас півкраїни буде жити в Києві? (директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова). – Ну, буде і буде, це тенденція багатьох бідних країн – населення концентрується в столиці. Якщо місто не тільки адміністративні функції виконує, а й дійсно є центром, то це загальна практика. У розвинених країнах цей відсоток менший, а в бідних країнах до 40% населення може жити в столицях, нічого страшного в цьому немає. https://www.rbc.ua/ukr/news/ella-libano ... 29955.html
Хоча мені особисто також Львів був некомфортний для проживання і теж вибрався з нього.
orest написав:По друге, ця будівельна вакханалія в країні це саме про бабло, величезне бабло. Ви собі навіть уявити не можете, що твориться у відділенні "білочок" на ВВеликого в місті Лева щодня. На закупівлю чорних і сірих будматеріалів по всій країні частково конвертується значні суми валюти в грн, також, на легалізацію бабла, при першій купівлі квартир для перегону з лівої кишені в праву також валюта конвертується в грн. Виплата зарплат офіційних і чорних будівельникам, хабарі в будівельні інспекції, держпродспоживслужби, архітектурні інститути, адміністрації-мерії різного рівня, поліції-прокуратури і тд суттєво піднімають купівельну спроможність певної частини населення і стимулюють ріст імпорту... Коли забудується останній клаптик вільної землі всі зразу відчують різницю. А часу залишилося не так багато, термін і в царя з свитою і у ВР невпинно рухається до завершення...
Українці перетворили ринок нерухомості у фондовий...
GDV29 написав:К сожалению, пока не действуют все позитивные факторы, связанные с отличным урожаем, железом и т.д. на валютный рынок. Пока Межбанк снова вверх 26,96/26,97грн*дол
Не было сегодня вверх, пока только вниз (26,93). Я снова полностью перешел в грн на свой страх и риск, будь что будет. В любом случае будут капать 10% на текущих счетах и 30к под 15%, примерно 18 коп. на курсе за месяц при 10% годовых.
Ну то есть вы хотите сказать, что у вас всего есть 200 тыс. гривень? С такой суммой, конечно, легко оперировать.
Аналітики кажуть, що причина підвищення цін - це зменшення пропозиції сирого молока. Відповідно, прогнозують збільшення вартості усього набІлу на 30 копійок упродовж двох мІсяців. Експерти пояснюють: усе залежить від вартості кормів цьогорічного врожаю.
Усе залежить від цін нового врожаю... А тут то в нас і перемога!!!
Ціни летять вгору, скрізь же пожежі, майбутні заборони експорту і так далі!
Найбільший банк України кілька останніх днів продає нікому непотрібного по низу ринку, хоча зазвичай курс тримали вище середнього по банкам. Покупку ще знизили після вихідних до 26.64. Щось знають чи скидають надлишкову валютну позицію?
stryzhko написав:Найбільший банк України кілька останніх днів продає нікому непотрібного по низу ринку, хоча зазвичай курс тримали вище середнього по банкам. Покупку ще знизили після вихідних до 26.64. Щось знають чи скидають надлишкову валютну позицію?
Так, главный экономист МВФ Гита Гопинат в интервью Financial Times сделала осторожное предупреждение в связи с тем, чтo ФРС готовится сократить свою поддержку в связи с пандемией, подчеркнув экономическое давление на страны с низким и средним уровнем доходов, которые непропорционально сильно пострадали от кризиса с коронавирусом.
Она также предупредила о возможных последствиях, если инфляция станет более пагубной проблемой в США и заставит внезапно ужесточить денежно-кредитную политику.
«[Развивающиеся рынки] сталкиваются с гораздо более серьезными проблемами, - сказала она. «Они пострадали по-разному, поэтому они просто не могут позволить себе ситуацию, когда у вас есть своего рода истерика финансовых рынков по поводу политики крупных центральных банков».
Комментарии Гопинатха последовали после того, как председатель ФРС Джей Пауэлл в своем выступлении на виртуальном симпозиуме руководителей центральных банков в Джексон-Хоул в пятницу указал, что экономика США будет достаточно сильной, чтобы ФРС в этом году начала сокращать свою программу покупки активов на 120 миллиардов долларов.