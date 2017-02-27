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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 вер, 2021 09:34
change_pm написав:
Аналітики кажуть, що причина підвищення цін - це зменшення пропозиції сирого молока. Відповідно, прогнозують збільшення вартості усього набІлу на 30 копійок упродовж двох мІсяців.
Експерти пояснюють: усе залежить від вартості кормів цьогорічного врожаю.
Усе залежить від цін нового врожаю... А тут то в нас і перемога!!!
Ціни летять вгору, скрізь же пожежі, майбутні заборони експорту і так далі!
І по курсу, гривня на 25, і не копійкою більше!!!
Коровы зерно НЕ едят, насколько знаю, им "пашу" (зеленую траву, пока есть), всякие овощи и сено подавай! А с учетом засушливого лета с этим могут оказаться проблемы в ряде регионов!
Жду отката курса, докупить что не успел из-за его роста...
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Додано: Пон 06 вер, 2021 09:42
Так як сьогодні МБ буде спати напишу про евро/доллар.
На відосику кінець Німеччини як експортера автомобілів.
Тесла планувала вже як 3 місяці виробляти автомобілі на Гігафабриці-Берлін. Через німецьку бюрократію все посунуто праворуч щонайменше на півроку. Тепер Німеччина - імпортер електромобілів з Китаю.
Через фактичне припинення експорту автомобілів та зростання цін на енергоносії позитивне німецьке сальдо стане близьким до 0, а курс євро до доллара впаде.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 09:55
Denik написав:
..
Через фактичне припинення експорту автомобілів та зростання цін на енергоносії позитивне німецьке ..
глупости.
Доля Тесла Модель3 на европейском рынке близка к нулю, а энергоносители подорожали почему-то и для страны-эмитента долларов.
К тому же Тесла так же страдает от дефицита электроники, а на TSMC у Маска денех не хватит.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 10:21
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Додано: Пон 06 вер, 2021 10:56
prodigy написав:
Так, главный экономист МВФ Гита Гопинат в интервью Financial Times сделала осторожное предупреждение в связи с тем, чтo ФРС готовится сократить свою поддержку в связи с пандемией, подчеркнув экономическое давление на страны с низким и средним уровнем доходов, которые непропорционально сильно пострадали от кризиса с коронавирусом.
Она также предупредила о возможных последствиях, если инфляция станет более пагубной проблемой в США и заставит внезапно ужесточить денежно-кредитную политику.
«[Развивающиеся рынки] сталкиваются с гораздо более серьезными проблемами, - сказала она. «Они пострадали по-разному, поэтому они просто не могут позволить себе ситуацию, когда у вас есть своего рода истерика финансовых рынков по поводу политики крупных центральных банков».
Комментарии Гопинатха последовали после того, как председатель ФРС Джей Пауэлл в своем выступлении на виртуальном симпозиуме руководителей центральных банков в Джексон-Хоул в пятницу указал, что экономика США будет достаточно сильной, чтобы ФРС в этом году начала сокращать свою программу покупки активов на 120 миллиардов долларов.
Предупреждение о скором начале taper tantrum, в который здесь мало кто верит, а следовательно, и не готовится к нему, по уши сидя в высоковолатильных активах и валютах (не будем конкретизировать каких, чтобы не задеть их нежные чувства
)
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