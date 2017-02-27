Додано: Пон 06 вер, 2021 11:42

Denik написав: Німеччина - імпортер електромобілів з Китаю.

Через фактичне припинення експорту автомобілів та зростання цін на енергоносії позитивне німецьке сальдо стане близьким до 0, а курс євро до доллара впаде. Німеччина - імпортер електромобілів з Китаю.Через фактичне припинення експорту автомобілів та зростання цін на енергоносії позитивне німецьке сальдо стане близьким до 0, а курс євро до доллара впаде.

Откуда вы черпаете информацию, загадка. Снова размениваетесь на мелкие изменения, забывая о макро-трендах?Немецкий экспорт - рекордный за все годы наблюдения. И это в евро. А если вспомнить о том, что евро сегодня на 10% дороже к доллару, чем был в 2019-м, то все еще позитивнейС внешнеторговым сальдо у них тоже порядок, несмотря на рост цен на энергоносители - профицит 15-20 млрд евро в месяц (!!!). Нам бы такие проблемыЕвро будет падать к доллару в перспективе ближайшего года совсем по другим причинам - поскольку ФРС начнет сворачивать стимулирование уже в этом году, а ЕЦБ - либо в следующем, либо в позаследующем. Инфляция в еврозоне хоть и высокая, но вдвое ниже, чем в США - могут себе позволить подзатянуть с ужесточением ДКП. Тем более, что не у всех европейских стран сейчас так хорошо, как у ГерманииPS:, ваш валютный портфель считаю сбалансированным