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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 82418242824382448245>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 99
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
19%
19
27,00-27,50
52%
51
27,50-28,00
12%
12
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
3
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 09:34

  change_pm написав:
Аналітики кажуть, що причина підвищення цін - це зменшення пропозиції сирого молока. Відповідно, прогнозують збільшення вартості усього набІлу на 30 копійок упродовж двох мІсяців.
Експерти пояснюють: усе залежить від вартості кормів цьогорічного врожаю.


Усе залежить від цін нового врожаю... А тут то в нас і перемога!!!

Ціни летять вгору, скрізь же пожежі, майбутні заборони експорту і так далі!

І по курсу, гривня на 25, і не копійкою більше!!!


Коровы зерно НЕ едят, насколько знаю, им "пашу" (зеленую траву, пока есть), всякие овощи и сено подавай! А с учетом засушливого лета с этим могут оказаться проблемы в ряде регионов!

Жду отката курса, докупить что не успел из-за его роста...
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так як сьогодні МБ буде спати напишу про евро/доллар.
На відосику кінець Німеччини як експортера автомобілів.

Тесла планувала вже як 3 місяці виробляти автомобілі на Гігафабриці-Берлін. Через німецьку бюрократію все посунуто праворуч щонайменше на півроку. Тепер Німеччина - імпортер електромобілів з Китаю.
Через фактичне припинення експорту автомобілів та зростання цін на енергоносії позитивне німецьке сальдо стане близьким до 0, а курс євро до доллара впаде.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 09:55

  Denik написав:..
Через фактичне припинення експорту автомобілів та зростання цін на енергоносії позитивне німецьке ..

глупости.
Доля Тесла Модель3 на европейском рынке близка к нулю, а энергоносители подорожали почему-то и для страны-эмитента долларов.
К тому же Тесла так же страдает от дефицита электроники, а на TSMC у Маска денех не хватит.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:глупости.
Доля Тесла Модель3 на европейском рынке близка к нулю

Не зовсім. Якщо накладете ці 4 новини одна на іншу.
https://elektrovesti.net/76244_tesla-us ... vtomobiley
https://elektrovesti.net/76734_kitayski ... -na-evropu
https://elektrovesti.net/76936_tesla-mo ... millionnik
https://elektrovesti.net/76997_rynok-el ... s-doley-15
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:56

  prodigy написав:Так, главный экономист МВФ Гита Гопинат в интервью Financial Times сделала осторожное предупреждение в связи с тем, чтo ФРС готовится сократить свою поддержку в связи с пандемией, подчеркнув экономическое давление на страны с низким и средним уровнем доходов, которые непропорционально сильно пострадали от кризиса с коронавирусом.

Она также предупредила о возможных последствиях, если инфляция станет более пагубной проблемой в США и заставит внезапно ужесточить денежно-кредитную политику.

«[Развивающиеся рынки] сталкиваются с гораздо более серьезными проблемами, - сказала она. «Они пострадали по-разному, поэтому они просто не могут позволить себе ситуацию, когда у вас есть своего рода истерика финансовых рынков по поводу политики крупных центральных банков».

Комментарии Гопинатха последовали после того, как председатель ФРС Джей Пауэлл в своем выступлении на виртуальном симпозиуме руководителей центральных банков в Джексон-Хоул в пятницу указал, что экономика США будет достаточно сильной, чтобы ФРС в этом году начала сокращать свою программу покупки активов на 120 миллиардов долларов.


Предупреждение о скором начале taper tantrum, в который здесь мало кто верит, а следовательно, и не готовится к нему, по уши сидя в высоковолатильных активах и валютах (не будем конкретизировать каких, чтобы не задеть их нежные чувства :))
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:15

  zРадио написав:
  prodigy написав:Так, главный экономист МВФ Гита Гопинат в интервью Financial Times сделала осторожное предупреждение в связи с тем, чтo ФРС готовится сократить свою поддержку в связи с пандемией, подчеркнув экономическое давление на страны с низким и средним уровнем доходов, которые непропорционально сильно пострадали от кризиса с коронавирусом.

Она также предупредила о возможных последствиях, если инфляция станет более пагубной проблемой в США и заставит внезапно ужесточить денежно-кредитную политику.

«[Развивающиеся рынки] сталкиваются с гораздо более серьезными проблемами, - сказала она. «Они пострадали по-разному, поэтому они просто не могут позволить себе ситуацию, когда у вас есть своего рода истерика финансовых рынков по поводу политики крупных центральных банков».

Комментарии Гопинатха последовали после того, как председатель ФРС Джей Пауэлл в своем выступлении на виртуальном симпозиуме руководителей центральных банков в Джексон-Хоул в пятницу указал, что экономика США будет достаточно сильной, чтобы ФРС в этом году начала сокращать свою программу покупки активов на 120 миллиардов долларов.


Предупреждение о скором начале taper tantrum, в который здесь мало кто верит, а следовательно, и не готовится к нему, по уши сидя в высоковолатильных активах и валютах (не будем конкретизировать каких, чтобы не задеть их нежные чувства :))

для пересічного українця нічого не зміниться :mrgreen:
у більшості немає ні активів, ні валюти...добре що діти шлють переводи регулярно

для себе-теж не маю альтернативи долларам і грівні (зараз 70 на 30)
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:19

На міжбанку з'явились цифри 26,7х

Хасиди розпродають долар на тонкому ринку )))))
Востаннє редагувалось Denik в Пон 06 вер, 2021 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:34

  Denik написав:На міжбанку з'явились цифри 26,7х

поздоровляю ! це перемога !
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:35

Американские трежерис в собственности ФРС (синяя линия) и всех центробанков (оранжевая линия)

Зображення
Непонятно, высокая мировая инфляция это разовая акция или долгосрочная политика
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:42

  Denik написав:Німеччина - імпортер електромобілів з Китаю.
Через фактичне припинення експорту автомобілів та зростання цін на енергоносії позитивне німецьке сальдо стане близьким до 0, а курс євро до доллара впаде.


Откуда вы черпаете информацию, загадка. Снова размениваетесь на мелкие изменения, забывая о макро-трендах?

Немецкий экспорт - рекордный за все годы наблюдения. И это в евро. А если вспомнить о том, что евро сегодня на 10% дороже к доллару, чем был в 2019-м, то все еще позитивней

Зображення

С внешнеторговым сальдо у них тоже порядок, несмотря на рост цен на энергоносители - профицит 15-20 млрд евро в месяц (!!!). Нам бы такие проблемы :mrgreen:

Евро будет падать к доллару в перспективе ближайшего года совсем по другим причинам - поскольку ФРС начнет сворачивать стимулирование уже в этом году, а ЕЦБ - либо в следующем, либо в позаследующем. Инфляция в еврозоне хоть и высокая, но вдвое ниже, чем в США - могут себе позволить подзатянуть с ужесточением ДКП. Тем более, что не у всех европейских стран сейчас так хорошо, как у Германии

PS: prodigy, ваш валютный портфель считаю сбалансированным
zРадио
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