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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 вер, 2021 11:45
Citizen_D написав: kluychkooleg написав: Striker написав:
В любом случае будут капать 10% на текущих счетах и 30к под 15%, примерно 18 коп. на курсе за месяц при 10% годовых.
Ну то есть вы хотите сказать, что у вас всего есть 200 тыс. гривень?
С такой суммой, конечно, легко оперировать.
30к это две дебетных скунса. Где две дебетных, там вероятнее всего и две пенсионки. На каждой дают 10% до 300к. Так нормально ?
Во-первых, не стремно больше фонда в Скунсе держать? Во-вторых, сумма все равно небольшая.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 11:54
zРадио написав:
Евро будет падать к доллару в перспективе ближайшего года совсем по другим причинам - поскольку ФРС начнет сворачивать стимулирование уже в этом году, а ЕЦБ - либо в следующем, либо в позаследующем. Инфляция в еврозоне хоть и высокая, но вдвое ниже, чем в США - могут себе позволить подзатянуть с ужесточением ДКП. Тем более, что не у всех европейских стран сейчас так хорошо, как у Германии
Те, що Меркель надрукувала кількасот мільярдів евро як передвиборчий підкуп, пардон антикризовий пакет, я чудово знаю.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 12:00
Благодаря мировой инфляции будет выиграна война США с Китаем. Несколько нажатий кнопок и у Китая - нет звр, они обесценены. Китай не сможет больше оказывать влияние на мир своими долларами.
От доллара как резервной валюты никто не откажется. Некому отказываться.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 12:05
Grand Touring написав:
Благодаря мировой инфляции будет выиграна война США с Китаем. Несколько нажатий кнопок и у Китая - нет звр, они обесценены. Китай не сможет больше оказывать влияние на мир своими долларами. От доллара как резервной валюты никто не откажется
. Некому отказываться.
Пачіму? Я от завтра готовий почати отримувати з.п.шку в юані, тім паче він золотом забезпечен.
А чим забезпечен бакс? Потребами ніщебродів на держ. подачках і талонах?
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Додано: Пон 06 вер, 2021 12:07
Grand Touring написав:
От доллара как резервной валюты никто не откажется. Некому отказываться.
Справа вже не в резервній валюті. Вся "резервність" завершилась тоді, коли в США подорожчали б/в автомобілі...
Справа в інфраструктурі проведення платежів і торгівлі на сировинних ринках та для експортно-імпортних операцій...
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Додано: Пон 06 вер, 2021 12:12
Да, копеек 15-20 на этом падении можно было сделать. Но что-то лень стало.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 12:14
Як там свiдки швидкого тайперiнгу?
В них нова назва? Колись було будетiлькидороще, а зараз дiйсно звучить набагато краще, але змiст вiд цього не мiняэться😀
Що там ще НБУ вигадаэ аби пiдбадьорити прихожан?
Менi дiйсно цiкаво)))
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Додано: Пон 06 вер, 2021 12:32
Прием по 27 был? Был. Продажи по 26.80-26.85 будут? По 26.85 уже есть. Я реалист.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 12:32
На МБ з'явився НБУ. 26.76.
Логіка проста - рух більший за 10 коп в будь-який бік - зупиняється.
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