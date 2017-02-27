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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8242824382448245>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 99
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
19%
19
27,00-27,50
52%
51
27,50-28,00
12%
12
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
3
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:45

  Citizen_D написав:
  kluychkooleg написав:
  Striker написав: В любом случае будут капать 10% на текущих счетах и 30к под 15%, примерно 18 коп. на курсе за месяц при 10% годовых.


Ну то есть вы хотите сказать, что у вас всего есть 200 тыс. гривень?
С такой суммой, конечно, легко оперировать.

30к это две дебетных скунса. Где две дебетных, там вероятнее всего и две пенсионки. На каждой дают 10% до 300к. Так нормально ?


Во-первых, не стремно больше фонда в Скунсе держать? Во-вторых, сумма все равно небольшая.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Евро будет падать к доллару в перспективе ближайшего года совсем по другим причинам - поскольку ФРС начнет сворачивать стимулирование уже в этом году, а ЕЦБ - либо в следующем, либо в позаследующем. Инфляция в еврозоне хоть и высокая, но вдвое ниже, чем в США - могут себе позволить подзатянуть с ужесточением ДКП. Тем более, что не у всех европейских стран сейчас так хорошо, как у Германии

Те, що Меркель надрукувала кількасот мільярдів евро як передвиборчий підкуп, пардон антикризовий пакет, я чудово знаю.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:00

Благодаря мировой инфляции будет выиграна война США с Китаем. Несколько нажатий кнопок и у Китая - нет звр, они обесценены. Китай не сможет больше оказывать влияние на мир своими долларами.

От доллара как резервной валюты никто не откажется. Некому отказываться.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:05

  Grand Touring написав:Благодаря мировой инфляции будет выиграна война США с Китаем. Несколько нажатий кнопок и у Китая - нет звр, они обесценены. Китай не сможет больше оказывать влияние на мир своими долларами.

От доллара как резервной валюты никто не откажется. Некому отказываться.

Пачіму? Я от завтра готовий почати отримувати з.п.шку в юані, тім паче він золотом забезпечен.

А чим забезпечен бакс? Потребами ніщебродів на держ. подачках і талонах?
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grand Touring написав:От доллара как резервной валюты никто не откажется. Некому отказываться.

Справа вже не в резервній валюті. Вся "резервність" завершилась тоді, коли в США подорожчали б/в автомобілі...
Справа в інфраструктурі проведення платежів і торгівлі на сировинних ринках та для експортно-імпортних операцій...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:12

Да, копеек 15-20 на этом падении можно было сделать. Но что-то лень стало.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Як там свiдки швидкого тайперiнгу?
В них нова назва? Колись було будетiлькидороще, а зараз дiйсно звучить набагато краще, але змiст вiд цього не мiняэться😀
Що там ще НБУ вигадаэ аби пiдбадьорити прихожан?
Менi дiйсно цiкаво)))
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Да, копеек 15-20 на этом падении можно было сделать. Но что-то лень стало.

Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:32

  Denik написав:
  kluychkooleg написав:Да, копеек 15-20 на этом падении можно было сделать. Но что-то лень стало.

Зображення


Прием по 27 был? Был. Продажи по 26.80-26.85 будут? По 26.85 уже есть. Я реалист.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:32

На МБ з'явився НБУ. 26.76.
Логіка проста - рух більший за 10 коп в будь-який бік - зупиняється.
Denik
 
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