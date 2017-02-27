Citizen_D написав:
30к это две дебетных скунса. Где две дебетных, там вероятнее всего и две пенсионки. На каждой дают 10% до 300к. Так нормально ?
Во-первых, не стремно больше фонда в Скунсе держать? Во-вторых, сумма все равно небольшая.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 вер, 2021 11:45
Во-первых, не стремно больше фонда в Скунсе держать? Во-вторых, сумма все равно небольшая.
Додано: Пон 06 вер, 2021 11:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Те, що Меркель надрукувала кількасот мільярдів евро як передвиборчий підкуп, пардон антикризовий пакет, я чудово знаю.
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:00
Благодаря мировой инфляции будет выиграна война США с Китаем. Несколько нажатий кнопок и у Китая - нет звр, они обесценены. Китай не сможет больше оказывать влияние на мир своими долларами.
От доллара как резервной валюты никто не откажется. Некому отказываться.
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:05
Пачіму? Я от завтра готовий почати отримувати з.п.шку в юані, тім паче він золотом забезпечен.
А чим забезпечен бакс? Потребами ніщебродів на держ. подачках і талонах?
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Справа вже не в резервній валюті. Вся "резервність" завершилась тоді, коли в США подорожчали б/в автомобілі...
Справа в інфраструктурі проведення платежів і торгівлі на сировинних ринках та для експортно-імпортних операцій...
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:12
Да, копеек 15-20 на этом падении можно было сделать. Но что-то лень стало.
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Як там свiдки швидкого тайперiнгу?
В них нова назва? Колись було будетiлькидороще, а зараз дiйсно звучить набагато краще, але змiст вiд цього не мiняэться😀
Що там ще НБУ вигадаэ аби пiдбадьорити прихожан?
Менi дiйсно цiкаво)))
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:32
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:32
На МБ з'явився НБУ. 26.76.
Логіка проста - рух більший за 10 коп в будь-який бік - зупиняється.
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|