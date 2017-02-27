Додано: Пон 06 вер, 2021 13:09

Denik написав: Щось мені підказує, що допоки з США приходять такі ковідні новини



Щось мені підказує, що допоки з США приходять такі ковідні новини

Denik написав: американський долар не почне міцнішати через дуже високі витрати на лікування ковідних хворих та підтримку всього, що зв'язане з послугами американський долар не почне міцнішати через дуже високі витрати на лікування ковідних хворих та підтримку всього, що зв'язане з послугами

Denik написав: Я мав на увазі, що можна застрягрути в доларі по 27 щонайменше до наступної осені Я мав на увазі, що можна застрягрути в доларі по 27 щонайменше до наступної осені

Проблему роста инфляции дельта пока никак не решает и вряд ли решит. Деловая активность замедляется, потому что причины ее роста были неорганическими, а к ковиду, тем более с высоким уровнем вакцинации общества, адаптировался уже и бизнес, и потребитель (что не значит, что можно смело нарушать противоэпидемиологические ограничения, а то сейчас диссиденты с соседней ветки набегутНет здесь причинно-следственной связи. Доля импорта в лечении американцев внутри США - ноль целых хрен десятых. Что при дорогом, что при дешевом долларе расходы одинаковыеОй как страшноПереживать (причем далеко не в любой момент времени) можно, когда продал портфель американских акций, золото, биткоин, и остался в долларе. И то даже в этом случае речь может идти лишь об упущенной выгоде, но не ущербе