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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8242824382448245

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 99
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
19%
19
27,00-27,50
52%
51
27,50-28,00
12%
12
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
3
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:34

  prodigy написав:
  zРадио написав:
  prodigy написав:Так, главный экономист МВФ Гита Гопинат в интервью Financial Times сделала осторожное предупреждение в связи с тем, чтo ФРС готовится сократить свою поддержку в связи с пандемией, подчеркнув экономическое давление на страны с низким и средним уровнем доходов, которые непропорционально сильно пострадали от кризиса с коронавирусом.

Она также предупредила о возможных последствиях, если инфляция станет более пагубной проблемой в США и заставит внезапно ужесточить денежно-кредитную политику.

«[Развивающиеся рынки] сталкиваются с гораздо более серьезными проблемами, - сказала она. «Они пострадали по-разному, поэтому они просто не могут позволить себе ситуацию, когда у вас есть своего рода истерика финансовых рынков по поводу политики крупных центральных банков».

Комментарии Гопинатха последовали после того, как председатель ФРС Джей Пауэлл в своем выступлении на виртуальном симпозиуме руководителей центральных банков в Джексон-Хоул в пятницу указал, что экономика США будет достаточно сильной, чтобы ФРС в этом году начала сокращать свою программу покупки активов на 120 миллиардов долларов.


Предупреждение о скором начале taper tantrum, в который здесь мало кто верит, а следовательно, и не готовится к нему, по уши сидя в высоковолатильных активах и валютах (не будем конкретизировать каких, чтобы не задеть их нежные чувства :))

для пересічного українця нічого не зміниться :mrgreen:
у більшості немає ні активів, ні валюти...добре що діти шлють переводи регулярно

для себе-теж не маю альтернативи долларам і грівні (зараз 70 на 30)

зате є нерухомість
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Предупреждение о скором начале taper tantrum, в который здесь мало кто верит, а следовательно, и не готовится к нему, по уши сидя в высоковолатильных активах и валютах (не будем конкретизировать каких, чтобы не задеть их нежные чувства )

Щось мені підказує, що допоки з США приходять такі ковідні новини
Зображення
то американський долар не почне міцнішати через дуже високі витрати на лікування ковідних хворих та підтримку всього, що зв'язане з послугами.
  kluychkooleg написав:Прием по 27 был? Был. Продажи по 26.80-26.85 будут? По 26.85 уже есть. Я реалист.

Я мав на увазі, що можна застрягрути в доларі по 27 щонайменше до наступної осені.
Там скоріше за все не буде фактору рекордного врожаю та його цін. Тех буде чимала виплата по єврооблігаціях у вересні. Але може бути кращою ситуація в металургії.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:53

Ну что, последний шанс закупиться дешёвым долларом, кто ещё не успел. Завтра сам буду отовариваться у своего валютчика. Не верю я в осенне-зимнюю гривну.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:02

  Grand Touring написав:Благодаря мировой инфляции будет выиграна война США с Китаем. Несколько нажатий кнопок и у Китая - нет звр, они обесценены. Китай не сможет больше оказывать влияние на мир своими долларами.

От доллара как резервной валюты никто не откажется. Некому отказываться.

Этого не будет, потому что благодаря мировой инфляции пострадает не только Китай, а практически все держатели амер.гособлигаций. В первую очередь Япония и Великобритания. А помимо зарубежных инвесторов, есть еще внутренние крупные держатели амер.долга(пенсионные, страховые и прочие хеджфонды США),
которые при нажатии этих нескольких кнопок, фактически станут банкротами.
Ну а дальше всё будет по классике жанра:
Недовольство населения, протесты, митинги, забастовки, увольнения, голод, беспредел...
А у американцев выборы в Конгресс уже на носу.

Так что кнопки если и будут нажимать, то не так быстро...

А Китай может свалиться сам по себе. Его нужно только подтолкнуть.
Что Д.Сорос уже и начал делать...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:09

  Denik написав:Щось мені підказує, що допоки з США приходять такі ковідні новини
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Проблему роста инфляции дельта пока никак не решает и вряд ли решит. Деловая активность замедляется, потому что причины ее роста были неорганическими, а к ковиду, тем более с высоким уровнем вакцинации общества, адаптировался уже и бизнес, и потребитель (что не значит, что можно смело нарушать противоэпидемиологические ограничения, а то сейчас диссиденты с соседней ветки набегут :) )

  Denik написав:американський долар не почне міцнішати через дуже високі витрати на лікування ковідних хворих та підтримку всього, що зв'язане з послугами


Нет здесь причинно-следственной связи. Доля импорта в лечении американцев внутри США - ноль целых хрен десятых. Что при дорогом, что при дешевом долларе расходы одинаковые



  Denik написав:Я мав на увазі, що можна застрягрути в доларі по 27 щонайменше до наступної осені


Ой как страшно :lol: Переживать (причем далеко не в любой момент времени) можно, когда продал портфель американских акций, золото, биткоин, и остался в долларе. И то даже в этом случае речь может идти лишь об упущенной выгоде, но не ущербе
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:10

  change_pm написав:
Аналітики кажуть, що причина підвищення цін - це зменшення пропозиції сирого молока. Відповідно, прогнозують збільшення вартості усього набІлу на 30 копійок упродовж двох мІсяців.
Експерти пояснюють: усе залежить від вартості кормів цьогорічного врожаю.


Усе залежить від цін нового врожаю... А тут то в нас і перемога!!!

Ціни летять вгору, скрізь же пожежі, майбутні заборони експорту і так далі!

І по курсу, гривня на 25, і не копійкою більше!!!

Слава аграріям - годувальникам валютою!
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:11

  Grand Touring написав:Американские трежерис в собственности ФРС (синяя линия) и всех центробанков (оранжевая линия)

Зображення
Непонятно, высокая мировая инфляция это разовая акция или долгосрочная политика

Американцы (включая латиносов, негров, младенцев, стариков за 80) ежегодно получают 20 тысяч долларов бесплатной подачки от остального населения планеты.
Zebra
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