prodigy написав:Так, главный экономист МВФ Гита Гопинат в интервью Financial Times сделала осторожное предупреждение в связи с тем, чтo ФРС готовится сократить свою поддержку в связи с пандемией, подчеркнув экономическое давление на страны с низким и средним уровнем доходов, которые непропорционально сильно пострадали от кризиса с коронавирусом.
Она также предупредила о возможных последствиях, если инфляция станет более пагубной проблемой в США и заставит внезапно ужесточить денежно-кредитную политику.
«[Развивающиеся рынки] сталкиваются с гораздо более серьезными проблемами, - сказала она. «Они пострадали по-разному, поэтому они просто не могут позволить себе ситуацию, когда у вас есть своего рода истерика финансовых рынков по поводу политики крупных центральных банков».
Комментарии Гопинатха последовали после того, как председатель ФРС Джей Пауэлл в своем выступлении на виртуальном симпозиуме руководителей центральных банков в Джексон-Хоул в пятницу указал, что экономика США будет достаточно сильной, чтобы ФРС в этом году начала сокращать свою программу покупки активов на 120 миллиардов долларов.
Предупреждение о скором начале taper tantrum, в который здесь мало кто верит, а следовательно, и не готовится к нему, по уши сидя в высоковолатильных активах и валютах (не будем конкретизировать каких, чтобы не задеть их нежные чувства )
для пересічного українця нічого не зміниться у більшості немає ні активів, ні валюти...добре що діти шлють переводи регулярно
для себе-теж не маю альтернативи долларам і грівні (зараз 70 на 30)
zРадио написав:Предупреждение о скором начале taper tantrum, в который здесь мало кто верит, а следовательно, и не готовится к нему, по уши сидя в высоковолатильных активах и валютах (не будем конкретизировать каких, чтобы не задеть их нежные чувства )
Щось мені підказує, що допоки з США приходять такі ковідні новини то американський долар не почне міцнішати через дуже високі витрати на лікування ковідних хворих та підтримку всього, що зв'язане з послугами.
kluychkooleg написав:Прием по 27 был? Был. Продажи по 26.80-26.85 будут? По 26.85 уже есть. Я реалист.
Я мав на увазі, що можна застрягрути в доларі по 27 щонайменше до наступної осені. Там скоріше за все не буде фактору рекордного врожаю та його цін. Тех буде чимала виплата по єврооблігаціях у вересні. Але може бути кращою ситуація в металургії.
Grand Touring написав:Благодаря мировой инфляции будет выиграна война США с Китаем. Несколько нажатий кнопок и у Китая - нет звр, они обесценены. Китай не сможет больше оказывать влияние на мир своими долларами.
От доллара как резервной валюты никто не откажется. Некому отказываться.
Этого не будет, потому что благодаря мировой инфляции пострадает не только Китай, а практически все держатели амер.гособлигаций. В первую очередь Япония и Великобритания. А помимо зарубежных инвесторов, есть еще внутренние крупные держатели амер.долга(пенсионные, страховые и прочие хеджфонды США), которые при нажатии этих нескольких кнопок, фактически станут банкротами. Ну а дальше всё будет по классике жанра: Недовольство населения, протесты, митинги, забастовки, увольнения, голод, беспредел... А у американцев выборы в Конгресс уже на носу.
Так что кнопки если и будут нажимать, то не так быстро...
А Китай может свалиться сам по себе. Его нужно только подтолкнуть. Что Д.Сорос уже и начал делать...
Denik написав:Щось мені підказує, що допоки з США приходять такі ковідні новини
Проблему роста инфляции дельта пока никак не решает и вряд ли решит. Деловая активность замедляется, потому что причины ее роста были неорганическими, а к ковиду, тем более с высоким уровнем вакцинации общества, адаптировался уже и бизнес, и потребитель (что не значит, что можно смело нарушать противоэпидемиологические ограничения, а то сейчас диссиденты с соседней ветки набегут )
Denik написав:американський долар не почне міцнішати через дуже високі витрати на лікування ковідних хворих та підтримку всього, що зв'язане з послугами
Нет здесь причинно-следственной связи. Доля импорта в лечении американцев внутри США - ноль целых хрен десятых. Что при дорогом, что при дешевом долларе расходы одинаковые
Denik написав:Я мав на увазі, що можна застрягрути в доларі по 27 щонайменше до наступної осені
Ой как страшно Переживать (причем далеко не в любой момент времени) можно, когда продал портфель американских акций, золото, биткоин, и остался в долларе. И то даже в этом случае речь может идти лишь об упущенной выгоде, но не ущербе
Аналітики кажуть, що причина підвищення цін - це зменшення пропозиції сирого молока. Відповідно, прогнозують збільшення вартості усього набІлу на 30 копійок упродовж двох мІсяців. Експерти пояснюють: усе залежить від вартості кормів цьогорічного врожаю.
Усе залежить від цін нового врожаю... А тут то в нас і перемога!!!
Ціни летять вгору, скрізь же пожежі, майбутні заборони експорту і так далі!
Свiдки вони такi. Церква будетiлькидороще дуже добре пропагандою промила мiски вiрянам, вбивати завжди гривню до останньоi копiйки, як тiльки отримэте хоч трохи рiдноi валюти, ви хоч на хлiб залиште грошi, бо обмiнки бiля продовольчих лавок не балують добрими курсами, бушель батона втратите на рiвному мiсцi, воно вам треба?)) Так що завтра? Чiпляэмось за 26.70? Чи пробиваэмо вниз?🤠
RTC12 написав:Этого не будет, потому что благодаря мировой инфляции пострадает не только Китай, а практически все держатели амер.гособлигаций. В первую очередь Япония и Великобритания. А помимо зарубежных инвесторов, есть еще внутренние крупные держатели амер.долга(пенсионные, страховые и прочие хеджфонды США), которые при нажатии этих нескольких кнопок, фактически станут банкротами. Ну а дальше всё будет по классике жанра: Недовольство населения, протесты, митинги, забастовки, увольнения, голод, беспредел... А у американцев выборы в Конгресс уже на носу.
Щоб не було інфляції в США не треба було готівкові долари навесні роздавати просто так. А так процеси, що розпочалися - вже незворотні. Булька буде надуватися то в одному то в іншому місці і боляче бити по популістах (або комуністах).
Перших 2 удари в енергетиці: - по Німеччині - ціною на газ (бо не треба було з "брудних" АЕС переходити на "чистий" газ). - по Китаю, де ціна коксівного вугілля стала 400+ у порівнянні з 200+ у решті світу. viewtopic.php?p=5292449#p5292449 Найприкольніше - це коли європейські популісти почнуть "мочити" китайських комуністів - СВАМ (транскордонним вуглецевим податком).
Глибина цієї бульбашки в тому, що СЕС та ВЕС зараз мають собівартість біля 2 евроцентів. З огляду на ціну карбонових квот 61 дол./т ціна вугілля та газу в Європі має бути від'ємною...
Наступний удар (по комуністах) буде від виробників ЗРС...
Востаннє редагувалось Denik в Пон 06 вер, 2021 14:24, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Предупреждение о скором начале taper tantrum, в который здесь мало кто верит, а следовательно, и не готовится к нему, по уши сидя в высоковолатильных активах и валютах (не будем конкретизировать каких, чтобы не задеть их нежные чувства )
Щось мені підказує, що допоки з США приходять такі ковідні новини то американський долар не почне міцнішати через дуже високі витрати на лікування ковідних хворих та підтримку всього, що зв'язане з послугами.
Пусть берут пример с украинских зелебобиков, которые в прошлом году выделили 65 млрд грн на борьбу с ковидом, потом посчитали что это много и перенаправили половину "на дороги", а из оставшейся половины, если не изменяет память, к концу года еще осталась "неосвоенная" приличная сумма. И ничего - выжили. Даже не знаю, как так получается.