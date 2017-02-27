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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8243824482458246

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 101
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
20%
20
27,00-27,50
51%
52
27,50-28,00
12%
12
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
3
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:45

  Denik написав:Щось мені підказує, що допоки з США приходять такі ковідні новини
Зображення
то американський долар не почне міцнішати через дуже високі витрати на лікування ковідних хворих та підтримку всього, що зв'язане з послугами.

Незрозумілі дані постите, якісь цифри незрозуміло що і за який період.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В контесті валютного ринку, в нашому місті закрилось в цьому році велике підприємство (95% продкуції йшло на внутрішній ринок, 5% на експорт) - всіх робітників розігнали.
Для економіки України це добре, поясню чому:
Безробітні споживають менше імпорту (+)
Більша частина їх поїде на заробітки в Польшу - будуть пересилати валюту сюди (+), не будуть користуватися місцевою інфрастуктурою (+). Потенційно вони скоріше там і залишаться і не будуть претендувати на послуги укроПенсійного фонду (+).
Як бачите, одні плюси.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:11

  kluychkooleg написав:
  Striker написав:Не было сегодня вверх, пока только вниз (26,93). Я снова полностью перешел в грн на свой страх и риск, будь что будет. В любом случае будут капать 10% на текущих счетах и 30к под 15%, примерно 18 коп. на курсе за месяц при 10% годовых.


Ну то есть вы хотите сказать, что у вас всего есть 200 тыс. гривень?
С такой суммой, конечно, легко оперировать.

На основании какой информации вы сделали такой вывод? Вот просто интересно. :)

У меня 10% капает и в Укргазбанке, и в Форварде, и у жены тоже % капают.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:17

  Striker написав:
  kluychkooleg написав:
  Striker написав:Не было сегодня вверх, пока только вниз (26,93). Я снова полностью перешел в грн на свой страх и риск, будь что будет. В любом случае будут капать 10% на текущих счетах и 30к под 15%, примерно 18 коп. на курсе за месяц при 10% годовых.


Ну то есть вы хотите сказать, что у вас всего есть 200 тыс. гривень?
С такой суммой, конечно, легко оперировать.

На основании какой информации вы сделали такой вывод? Вот просто интересно. :)

У меня 10% капает и в Укргазбанке, и в Форварде, и у жены тоже % капают.


Ну логика простая - полностью - Форвард - фонд.
Но с Укргазом и женой и фондом - 800 тысяч.
Тоже сумма, бодлее-менее легко оборачиваемая.
Но скорее через обменки.
kluychkooleg
 
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