Denik написав:Щось мені підказує, що допоки з США приходять такі ковідні новини то американський долар не почне міцнішати через дуже високі витрати на лікування ковідних хворих та підтримку всього, що зв'язане з послугами.
Незрозумілі дані постите, якісь цифри незрозуміло що і за який період.
В контесті валютного ринку, в нашому місті закрилось в цьому році велике підприємство (95% продкуції йшло на внутрішній ринок, 5% на експорт) - всіх робітників розігнали. Для економіки України це добре, поясню чому: Безробітні споживають менше імпорту (+) Більша частина їх поїде на заробітки в Польшу - будуть пересилати валюту сюди (+), не будуть користуватися місцевою інфрастуктурою (+). Потенційно вони скоріше там і залишаться і не будуть претендувати на послуги укроПенсійного фонду (+). Як бачите, одні плюси.
Striker написав:Не было сегодня вверх, пока только вниз (26,93). Я снова полностью перешел в грн на свой страх и риск, будь что будет. В любом случае будут капать 10% на текущих счетах и 30к под 15%, примерно 18 коп. на курсе за месяц при 10% годовых.
Ну то есть вы хотите сказать, что у вас всего есть 200 тыс. гривень? С такой суммой, конечно, легко оперировать.
На основании какой информации вы сделали такой вывод? Вот просто интересно.
У меня 10% капает и в Укргазбанке, и в Форварде, и у жены тоже % капают.
Striker написав:Не было сегодня вверх, пока только вниз (26,93). Я снова полностью перешел в грн на свой страх и риск, будь что будет. В любом случае будут капать 10% на текущих счетах и 30к под 15%, примерно 18 коп. на курсе за месяц при 10% годовых.
Ну то есть вы хотите сказать, что у вас всего есть 200 тыс. гривень? С такой суммой, конечно, легко оперировать.
На основании какой информации вы сделали такой вывод? Вот просто интересно.
У меня 10% капает и в Укргазбанке, и в Форварде, и у жены тоже % капают.
Ну логика простая - полностью - Форвард - фонд. Но с Укргазом и женой и фондом - 800 тысяч. Тоже сумма, бодлее-менее легко оборачиваемая. Но скорее через обменки.