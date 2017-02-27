В контесті валютного ринку, в нашому місті закрилось в цьому році велике підприємство (95% продкуції йшло на внутрішній ринок, 5% на експорт) - всіх робітників розігнали. Для економіки України це добре, поясню чому: Безробітні споживають менше імпорту (+) Більша частина їх поїде на заробітки в Польшу - будуть пересилати валюту сюди (+), не будуть користуватися місцевою інфрастуктурою (+). Потенційно вони скоріше там і залишаться і не будуть претендувати на послуги укроПенсійного фонду (+). Як бачите, одні плюси.
Striker написав:Не было сегодня вверх, пока только вниз (26,93). Я снова полностью перешел в грн на свой страх и риск, будь что будет. В любом случае будут капать 10% на текущих счетах и 30к под 15%, примерно 18 коп. на курсе за месяц при 10% годовых.
Ну то есть вы хотите сказать, что у вас всего есть 200 тыс. гривень? С такой суммой, конечно, легко оперировать.
На основании какой информации вы сделали такой вывод? Вот просто интересно.
У меня 10% капает и в Укргазбанке, и в Форварде, и у жены тоже % капают.
Striker написав:Не было сегодня вверх, пока только вниз (26,93). Я снова полностью перешел в грн на свой страх и риск, будь что будет. В любом случае будут капать 10% на текущих счетах и 30к под 15%, примерно 18 коп. на курсе за месяц при 10% годовых.
Ну то есть вы хотите сказать, что у вас всего есть 200 тыс. гривень? С такой суммой, конечно, легко оперировать.
На основании какой информации вы сделали такой вывод? Вот просто интересно.
У меня 10% капает и в Укргазбанке, и в Форварде, и у жены тоже % капают.
Ну логика простая - полностью - Форвард - фонд. Но с Укргазом и женой и фондом - 800 тысяч. Тоже сумма, бодлее-менее легко оборачиваемая. Но скорее через обменки.
change_pm написав:Пачіму? Я от завтра готовий почати отримувати з.п.шку в юані, тім паче він золотом забезпечен.
А чим забезпечен бакс? Потребами ніщебродів на держ. подачках і талонах?
Ну як вам сказати... Юань сьогодні досить потужний і забезпечений золотом, а завтра партія скаже "досить" і юань стане таким, яким його бажає бачити генсек Ден. І ніхто в світі нічого з цим не зможе зробити. Це як долар за 70 радянських копійок.
BIGor написав:В контесті валютного ринку, в нашому місті закрилось в цьому році велике підприємство (95% продкуції йшло на внутрішній ринок, 5% на експорт) - всіх робітників розігнали. Для економіки України це добре, поясню чому: Безробітні споживають менше імпорту (+) Більша частина їх поїде на заробітки в Польшу - будуть пересилати валюту сюди (+), не будуть користуватися місцевою інфрастуктурою (+). Потенційно вони скоріше там і залишаться і не будуть претендувати на послуги укроПенсійного фонду (+). Як бачите, одні плюси.
по этой логике когда все предприятия обанкротятся а раб сила уедет из страны наступит рай и долгожданное благополучие.
BIGor написав:В контесті валютного ринку, в нашому місті закрилось в цьому році велике підприємство (95% продкуції йшло на внутрішній ринок, 5% на експорт) - всіх робітників розігнали. Для економіки України це добре, поясню чому: Безробітні споживають менше імпорту (+) Більша частина їх поїде на заробітки в Польшу - будуть пересилати валюту сюди (+), не будуть користуватися місцевою інфрастуктурою (+). Потенційно вони скоріше там і залишаться і не будуть претендувати на послуги укроПенсійного фонду (+). Як бачите, одні плюси.
Що за цинiчна провокацiя? Коли закриваэться будь яке пiдприэмство то це трагедiя. Для людей, для бюджетiв усiх рiвнiв, для керiвникiв, для банкiв. Немаэ доданоi вартостi. Нестало багато робочих мiсць, у тому числi у сферi послуг, торгiвлi, транспорту, медицини. Так що для доброго курсу необхiднi повнi щасливi i усмiхненi сiм'i, та зростаючий ВВП. А ви радiэте що ми перетворюэмся на безлюдну пустелю. Де мало дiточок i однi люди похилого вiку. Вам повинно бути соромно за своi слова. По курсу. Завтра буде цiкавий день, думаю НБУ буде намагатись штовхати курс догори.