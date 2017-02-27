Додано: Пон 06 вер, 2021 16:41

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

06.09.2021...............26,8455

Доллар потерял 8 копеек.



Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............06.09.2021..........07.09.2021

дата розрахунку..............03.09.2021...........06.09.2021

Євро.................................31,9684................31,8063...-0.51%

Долар США......................26,9298................26,8102...-0.44%

После полудня доллар подешевел еще на 3 копейки.



МКГ*............7.1345............7.1617...........+0.38



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.



Открыли ТОМную сессию на полкопейки ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе уверенно пошли вниз и к 12 опустились на 5.5 копеек. В самом начале этого движения НБУ успел откупить дежурную пятерку. После этого снижение продолжилось и после падения еще на 4.5 копейки перед обедом пришлось вмешаться регулятору с настоящей интервенцией. После обеда опустились еще на полкопейки, упершись в ставку регулятора.

В мире доллар в пятницу вечером упал, но сегодня восстановился до уровня первой половины пятницы.

Официальный курс встретили котировками 26.7600 - 26.7800. За день опустились на 10.5 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно закрытия пятницы.

Сегодня, в кои то веки, характер рынка был похож на естественный для выходного в США - завтрашний доллар спросом не очень пользовался.



Как мы уже знаем, НБУ в пятницу купил 5 млн.

Остатки на коррсчетах сократились. Сокращение произошло за счет роста объема тендерных сертификатов. После двухэтапного существенного сокращения это выглядит как умеренное стремление к восстановлению исходного состояния. Частично компенсировали утечку ликвидности суточные сертификаты и расходы казначейства.



В четверг объем МБ уменьшился с 459.9 до 429.3 млн. Чистый спрос на 5 млн. меньше. Клиентские обороты также сократидлись, Спрос превышал предложение весьма существенно.



Этот день в истории:

2020 - 27.7325 (+4) -92

2019 - 25.0860 (-23) +173



2018 - 28.2246 (-19)

2017 - 25.9822 (+3)



В пятницу 3 банка получили рефинанс на срок до 84 дней под 9%:

АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 10 000.0

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 150 000.0

АТ "БАНК АВАНГАРД" 375 000.0