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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8244824582468247

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 101
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
20%
20
27,00-27,50
51%
52
27,50-28,00
12%
12
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
3
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:41

Официальный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.09.2021...............26,8455
Доллар потерял 8 копеек.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............06.09.2021..........07.09.2021
дата розрахунку..............03.09.2021...........06.09.2021
Євро.................................31,9684................31,8063...-0.51%
Долар США......................26,9298................26,8102...-0.44%
После полудня доллар подешевел еще на 3 копейки.

МКГ*............7.1345............7.1617...........+0.38

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

Открыли ТОМную сессию на полкопейки ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе уверенно пошли вниз и к 12 опустились на 5.5 копеек. В самом начале этого движения НБУ успел откупить дежурную пятерку. После этого снижение продолжилось и после падения еще на 4.5 копейки перед обедом пришлось вмешаться регулятору с настоящей интервенцией. После обеда опустились еще на полкопейки, упершись в ставку регулятора.
В мире доллар в пятницу вечером упал, но сегодня восстановился до уровня первой половины пятницы.
Официальный курс встретили котировками 26.7600 - 26.7800. За день опустились на 10.5 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно закрытия пятницы.
Сегодня, в кои то веки, характер рынка был похож на естественный для выходного в США - завтрашний доллар спросом не очень пользовался.

Как мы уже знаем, НБУ в пятницу купил 5 млн.
Остатки на коррсчетах сократились. Сокращение произошло за счет роста объема тендерных сертификатов. После двухэтапного существенного сокращения это выглядит как умеренное стремление к восстановлению исходного состояния. Частично компенсировали утечку ликвидности суточные сертификаты и расходы казначейства.

В четверг объем МБ уменьшился с 459.9 до 429.3 млн. Чистый спрос на 5 млн. меньше. Клиентские обороты также сократидлись, Спрос превышал предложение весьма существенно.

Этот день в истории:
2020 - 27.7325 (+4) -92
2019 - 25.0860 (-23) +173

2018 - 28.2246 (-19)
2017 - 25.9822 (+3)

В пятницу 3 банка получили рефинанс на срок до 84 дней под 9%:
АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 10 000.0
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 150 000.0
АТ "БАНК АВАНГАРД" 375 000.0
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  #<1 ... 8244824582468247
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