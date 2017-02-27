Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 06.09.2021...............26,8455 Доллар потерял 8 копеек.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............06.09.2021..........07.09.2021 дата розрахунку..............03.09.2021...........06.09.2021 Євро.................................31,9684................31,8063...-0.51% Долар США......................26,9298................26,8102...-0.44% После полудня доллар подешевел еще на 3 копейки.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Открыли ТОМную сессию на полкопейки ниже закрытия пятницы. После утреннего кофе уверенно пошли вниз и к 12 опустились на 5.5 копеек. В самом начале этого движения НБУ успел откупить дежурную пятерку. После этого снижение продолжилось и после падения еще на 4.5 копейки перед обедом пришлось вмешаться регулятору с настоящей интервенцией. После обеда опустились еще на полкопейки, упершись в ставку регулятора. В мире доллар в пятницу вечером упал, но сегодня восстановился до уровня первой половины пятницы. Официальный курс встретили котировками 26.7600 - 26.7800. За день опустились на 10.5 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно закрытия пятницы. Сегодня, в кои то веки, характер рынка был похож на естественный для выходного в США - завтрашний доллар спросом не очень пользовался.
Как мы уже знаем, НБУ в пятницу купил 5 млн. Остатки на коррсчетах сократились. Сокращение произошло за счет роста объема тендерных сертификатов. После двухэтапного существенного сокращения это выглядит как умеренное стремление к восстановлению исходного состояния. Частично компенсировали утечку ликвидности суточные сертификаты и расходы казначейства.
В четверг объем МБ уменьшился с 459.9 до 429.3 млн. Чистый спрос на 5 млн. меньше. Клиентские обороты также сократидлись, Спрос превышал предложение весьма существенно.
Этот день в истории: 2020 - 27.7325 (+4) -92 2019 - 25.0860 (-23) +173
2018 - 28.2246 (-19) 2017 - 25.9822 (+3)
В пятницу 3 банка получили рефинанс на срок до 84 дней под 9%: АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 10 000.0 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 150 000.0 АТ "БАНК АВАНГАРД" 375 000.0
BIGor написав:В контесті валютного ринку, в нашому місті закрилось в цьому році велике підприємство (95% продкуції йшло на внутрішній ринок, 5% на експорт) - всіх робітників розігнали. Для економіки України це добре, поясню чому: Безробітні споживають менше імпорту (+) Більша частина їх поїде на заробітки в Польшу - будуть пересилати валюту сюди (+), не будуть користуватися місцевою інфрастуктурою (+). Потенційно вони скоріше там і залишаться і не будуть претендувати на послуги укроПенсійного фонду (+). Як бачите, одні плюси.
Що за цинiчна провокацiя? Коли закриваэться будь яке пiдприэмство то це трагедiя. Для людей, для бюджетiв усiх рiвнiв, для керiвникiв, для банкiв. Немаэ доданоi вартостi. Нестало багато робочих мiсць, у тому числi у сферi послуг, торгiвлi, транспорту, медицини. Так що для доброго курсу необхiднi повнi щасливi i усмiхненi сiм'i, та зростаючий ВВП. А ви радiэте що ми перетворюэмся на безлюдну пустелю. Де мало дiточок i однi люди похилого вiку. Вам повинно бути соромно за своi слова. По курсу. Завтра буде цiкавий день, думаю НБУ буде намагатись штовхати курс догори.
у нас же начиная с 2004г каждые второй год выборы, у портовиков профсоюзы, которые каждый месяц в Киев ездили и просили не сокращать...ну вот теперь всё приехали
кстати, с 2016г начали активно сокращать-платили 10 окладов тем, кто согласится на увольнение, порт даже брал в банке кредит для выплаты этих 10ти окладов...в общем как началась война-исчез транзит на (РФ,Казахстан), порты потеряли до 60% грузооборота (40% транзит на РФ , и вообще много фирм умерло), так вот ЕС, Китай и Африка не смогли возместить грузы и восстановить грузопотоки. Начальников портов меняли каждые 2-3 года, после снятия с должности прокуратура возбуждала по 10-12 уголовных дел , и потом все тишина. Для Украины морская отрасль была стратегической, но похоже, что уже ее нет
Понедельник на валютном рынке прошел под воздействием двух основных факторов:
1) работы по доллару на условиях поставки валюты ТОМ из-за выходного в США; 2) поведения и курсовых задач крупных игроков.
Непопулярная и неудобная для украинского межбанка и клиентов форма расчетов на ТОМе – ожидаемо привела к сокращению операций в долларе на межбанке, а клиенты на торгах сосредоточились на операциях с евро и рублем. Но из тех, кто решился на сделки по доллару – сегодня преобладали продавцы. Явный перекос предложения привел к быстрому проседанию курса американской валюты и активной игре “на понижение” как частью спекулянтов, так и тех покупателей, кто на самом деле просто выжидал минимальных котировок и кому форма расчетов ТОМом была не в тягость. Результат – предложение превышало спрос практически все время и за день доллар подешевел на 10 копеек – с 26,865/26,885 до 26,765/26,785 гривен.
Нацбанку пришлось дважды играть роль “универсального покупателя" и выходить на торги с интервенцией. В первый раз – уже сразу после 11 часов по цене не выше 26,84 гривен он купил стандартные $5млн, а во второй раз – регулятор вышел во время обеда с покупкой по 26,76 гривен и простоял с этим ценником практически до конца активной фазы торгов. Этими действиями НБУ и сформировал следующий курсовой тренд в течение дня: с самого утра доллар просел с утренних 26,865/26,885 до 26,815/26,835 гривен к 12 часам, а затем, на фоне дальнейшего превышения предложения – курс постепенно просел до 26,765/26,785 к концу сессии.
Главные события 6 сентября на валютном рынке:
Доллар подешевел еще на 10 копеек — с утренних 26,865/26,885 гривен до 26,765/26,785 гривен к концу сессии.
Нацбанк выходил сегодня на межбанк дважды. В самом начале с покупкой доллара по цене не выше 26,84 гривны и купил $5 млн. А затем, во время обеда – с покупкой по 26,76 гривен и простоял с этим ценником до самого конца активной фазы торгов.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,8455 гривен за доллар, а официальный курс на 7 сентября 2021 года установлен на уровне 26,8102 гривен за доллар.
Denik написав:Щось мені підказує, що допоки з США приходять такі ковідні новини то американський долар не почне міцнішати через дуже високі витрати на лікування ковідних хворих та підтримку всього, що зв'язане з послугами.
Незрозумілі дані постите, якісь цифри незрозуміло що і за який період.
Кількість захворілих 246 тис. та померлих 3.5 тис. за один день 04-09-2021. Якщо з них госпіталізують 50%, а вартість госпіталізації 20 тис, до один день корони коштує 2,5 мільярди доларів. Або трильйон на рік, а це 5% від ВВП...
p_vovk74 написав:Ну як вам сказати... Юань сьогодні досить потужний і забезпечений золотом, а завтра партія скаже "досить" і юань стане таким, яким його бажає бачити генсек Ден. І ніхто в світі нічого з цим не зможе зробити. Це як долар за 70 радянських копійок.
Додам про Китая та юань. Як тут вже писали - головним барометром тиску в бульці є нерухомість. У Шанхаї, де не така висока середня зарплатня, де не можна отримати нормальної освіти, де місто час від часу занурюється у вугільний смог, не ясно яка якість питної води, - нерухомість коштує більше за європейські столиці. P.S. Китайці втрутились в усі сектори економіки. Вони намагаються регулювати ціну їжі, вугілля, залізної руди, нафтового паливу та інше. На дещо ціни вище за світові, на нафтопродукти нижче. Ці дисбаланси рано чи пізно вдарять дуже сильно по перекредитованій економіці.
BIGor написав:В контесті валютного ринку, в нашому місті закрилось в цьому році велике підприємство (95% продкуції йшло на внутрішній ринок, 5% на експорт) - всіх робітників розігнали. Для економіки України це добре, поясню чому: Безробітні споживають менше імпорту (+) Більша частина їх поїде на заробітки в Польшу - будуть пересилати валюту сюди (+), не будуть користуватися місцевою інфрастуктурою (+). Потенційно вони скоріше там і залишаться і не будуть претендувати на послуги укроПенсійного фонду (+). Як бачите, одні плюси.
Ок. А тепер порахуйте, скільки мінусів буде, якщо навіть, та менша половина, яка НЕ поїде на заробітки в Польщу, а піде красти?(по супермаркетах/по ринках/по квартирах/по автівках/по мідних кабелях/на вулиці забирати айфони-золоті прикраси...) Порахували?