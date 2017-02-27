Додано: Пон 06 вер, 2021 17:20

Понедельник на валютном рынке прошел под воздействием двух основных факторов:



1) работы по доллару на условиях поставки валюты ТОМ из-за выходного в США;

2) поведения и курсовых задач крупных игроков.



Непопулярная и неудобная для украинского межбанка и клиентов форма расчетов на ТОМе – ожидаемо привела к сокращению операций в долларе на межбанке, а клиенты на торгах сосредоточились на операциях с евро и рублем. Но из тех, кто решился на сделки по доллару – сегодня преобладали продавцы. Явный перекос предложения привел к быстрому проседанию курса американской валюты и активной игре “на понижение” как частью спекулянтов, так и тех покупателей, кто на самом деле просто выжидал минимальных котировок и кому форма расчетов ТОМом была не в тягость. Результат – предложение превышало спрос практически все время и за день доллар подешевел на 10 копеек – с 26,865/26,885 до 26,765/26,785 гривен.



Нацбанку пришлось дважды играть роль “универсального покупателя" и выходить на торги с интервенцией. В первый раз – уже сразу после 11 часов по цене не выше 26,84 гривен он купил стандартные $5млн, а во второй раз – регулятор вышел во время обеда с покупкой по 26,76 гривен и простоял с этим ценником практически до конца активной фазы торгов. Этими действиями НБУ и сформировал следующий курсовой тренд в течение дня: с самого утра доллар просел с утренних 26,865/26,885 до 26,815/26,835 гривен к 12 часам, а затем, на фоне дальнейшего превышения предложения – курс постепенно просел до 26,765/26,785 к концу сессии.

Главные события 6 сентября на валютном рынке:



Доллар подешевел еще на 10 копеек — с утренних 26,865/26,885 гривен до 26,765/26,785 гривен к концу сессии.



Нацбанк выходил сегодня на межбанк дважды. В самом начале с покупкой доллара по цене не выше 26,84 гривны и купил $5 млн. А затем, во время обеда – с покупкой по 26,76 гривен и простоял с этим ценником до самого конца активной фазы торгов.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,8455 гривен за доллар, а официальный курс на 7 сентября 2021 года установлен на уровне 26,8102 гривен за доллар.