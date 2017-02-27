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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8245824682478248

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 103
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
19%
20
27,00-27,50
50%
52
27,50-28,00
13%
13
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
3%
3
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:Як на мене - то загальна маса є більш законопослушною , а тому замість грабувати - прийме інше, більш законоправильне рішення
% преступников во все времена примерно одинаковый, есть много разных теорий почему так, но менты без всяких теорий знают 90% закоренелых преступников поимённо, особенно воров (это типа особая каста) и кстати воровать на чужой территории чревато. Одни воры охраняют свои вокзалы/супермаркеты от других. Взрыва преступности ждать не стоит.

обменники в моем районе сегодня как один светили .80-.95
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:% преступников во все времена примерно одинаковый

Если вы о махровых, то может и да.
Но огромная прослойка есть относительно законопослушных. Они не куевничают, пока не видят, что много кто куевничает и это прокатывает. (Пресловутая теория разбитых окон) .
Так вот, если начнут беситься в открытую уголовники, а их не будут успевать ловить, то эти амбивалентные тоже начнут.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Може досить фейки поширювати?

Ну ти ж фейки про не існуюче підприємство поширюєш.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:12

  change_pm написав:Пачіму? Я от завтра готовий почати отримувати з.п.шку в юані, тім паче він золотом забезпечен.

А чим забезпечен бакс? Потребами ніщебродів на держ. подачках і талонах?

Бакс чим забезпечений? Та там одна Кока-кола як кілька бюджетів Срашки.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:15

А Чендж задавал такой вопрос где-то выше? Ну тогда это многое объясняет.
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