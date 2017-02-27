|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 вер, 2021 19:51
budivelnik написав:
Як на мене - то загальна маса є більш законопослушною , а тому замість грабувати - прийме інше, більш законоправильне рішення
% преступников во все времена примерно одинаковый, есть много разных теорий почему так, но менты без всяких теорий знают 90% закоренелых преступников поимённо, особенно воров (это типа особая каста) и кстати воровать на чужой территории чревато. Одни воры охраняют свои вокзалы/супермаркеты от других. Взрыва преступности ждать не стоит.
обменники в моем районе сегодня как один светили .80-.95
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8469
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1534 раз.
- Подякували: 2213 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 вер, 2021 20:26
vitaliian написав:
% преступников во все времена примерно одинаковый
Если вы о махровых, то может и да.
Но огромная прослойка есть относительно законопослушных. Они не куевничают, пока не видят, что много кто куевничает и это прокатывает. (Пресловутая теория разбитых окон) .
Так вот, если начнут беситься в открытую уголовники, а их не будут успевать ловить, то эти амбивалентные тоже начнут.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4537
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 1340 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 вер, 2021 21:31
BIGor написав:
Може досить фейки поширювати?
Ну ти ж фейки про не існуюче підприємство поширюєш.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10087
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 06 вер, 2021 22:12
change_pm написав:
Пачіму? Я от завтра готовий почати отримувати з.п.шку в юані, тім паче він золотом забезпечен.
А чим забезпечен бакс? Потребами ніщебродів на держ. подачках і талонах?
Бакс чим забезпечений? Та там одна Кока-кола як кілька бюджетів Срашки.
-
Mirax
-
-
- Повідомлень: 6600
- З нами з: 04.06.09
- Подякував: 802 раз.
- Подякували: 816 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 вер, 2021 22:15
А Чендж задавал такой вопрос где-то выше? Ну тогда это многое объясняет.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4537
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 1340 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 вер, 2021 22:45
Hotab написав:
А Чендж задавал такой вопрос где-то выше? Ну тогда это многое объясняет.
Там у него что-то очень личное к нынешнему президенту США. Автоматически распространяемое на всю их гигантскую экономику.
Такая своеобразная зрадофилия - во всем видеть крах США.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3611
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1026 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|27110
|7975205
|
Пон 06 вер, 2021 23:48
Zebra
|
|1068
|1924585
|
Пон 06 вер, 2021 22:03
Mirax
|
|7700
|6494888
|
Пон 06 вер, 2021 09:35
ЛОБ
|