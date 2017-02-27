RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8245824682478248

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 106
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
20%
21
27,00-27,50
50%
53
27,50-28,00
12%
13
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
4
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:12

  change_pm написав:Пачіму? Я от завтра готовий почати отримувати з.п.шку в юані, тім паче він золотом забезпечен.

А чим забезпечен бакс? Потребами ніщебродів на держ. подачках і талонах?

Бакс чим забезпечений? Та там одна Кока-кола як кілька бюджетів Срашки.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6600
З нами з: 04.06.09
Подякував: 802 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:15

А Чендж задавал такой вопрос где-то выше? Ну тогда это многое объясняет.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4538
З нами з: 15.02.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 1340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:45

  Hotab написав:А Чендж задавал такой вопрос где-то выше? Ну тогда это многое объясняет.

Там у него что-то очень личное к нынешнему президенту США. Автоматически распространяемое на всю их гигантскую экономику.
Такая своеобразная зрадофилия - во всем видеть крах США.
juristkostya
 
Повідомлень: 3612
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1027 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 07:13

  p_vovk74 написав:
  change_pm написав:Пачіму? Я от завтра готовий почати отримувати з.п.шку в юані, тім паче він золотом забезпечен.

А чим забезпечен бакс? Потребами ніщебродів на держ. подачках і талонах?

Ну як вам сказати... Юань сьогодні досить потужний і забезпечений золотом, а завтра партія скаже "досить" і юань стане таким, яким його бажає бачити генсек Ден. І ніхто в світі нічого з цим не зможе зробити.
Це як долар за 70 радянських копійок.

100500! Партія в Штатах сказала треба, і вжух, від 5% до 100% підматрасних баксів обесцінилось (в залежності від категорії на що вони у вас там лежали)...

А те, що колись можливо зробить КПК ніхто не знає, але факт того, шо омериканці весь світ в черговий раз "поїмєлі" є...
change_pm
 
Повідомлень: 4464
З нами з: 03.02.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 07:17

  juristkostya написав:
  Hotab написав:А Чендж задавал такой вопрос где-то выше? Ну тогда это многое объясняет.

Там у него что-то очень личное к нынешнему президенту США. Автоматически распространяемое на всю их гигантскую экономику.
Такая своеобразная зрадофилия - во всем видеть крах США.

100500! :)
change_pm
 
Повідомлень: 4464
З нами з: 03.02.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 07:25

  change_pm написав:
  p_vovk74 написав:
  change_pm написав:Пачіму? Я от завтра готовий почати отримувати з.п.шку в юані, тім паче він золотом забезпечен.

А чим забезпечен бакс? Потребами ніщебродів на держ. подачках і талонах?

Ну як вам сказати... Юань сьогодні досить потужний і забезпечений золотом, а завтра партія скаже "досить" і юань стане таким, яким його бажає бачити генсек Ден. І ніхто в світі нічого з цим не зможе зробити.
Це як долар за 70 радянських копійок.

100500! Партія в Штатах сказала треба, і вжух, від 5% до 100% підматрасних баксів обесцінилось (в залежності від категорії на що вони у вас там лежали)...

А те, що колись можливо зробить КПК ніхто не знає, але факт того, шо омериканці весь світ в черговий раз "поїмєлі" є...

У мене щойно був напад когнітивного дисонансу: ну як може людина з такою гарною, живою українською мовою і писати таку ахінетичну дурню? :? :? :?
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 225
З нами з: 04.10.17
Подякував: 66 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 07:30

  Mirax написав:
  change_pm написав:Пачіму? Я от завтра готовий почати отримувати з.п.шку в юані, тім паче він золотом забезпечен.

А чим забезпечен бакс? Потребами ніщебродів на держ. подачках і талонах?

Бакс чим забезпечений? Та там одна Кока-кола як кілька бюджетів Срашки.

Не знаю, чому ти вирішив приплести срашку сюди, мені на неї пофіг якось...
а ти якось рефлексуєш, подивився би краще на те, що ми втратили літакобудування (((

Ось тобі баланс шіт Коли: подивись скільки активів / скільки пасивів...
https://investors.coca-colacompany.com/ ... ance-sheet

І чьо Кола якось забезпечує бакс? Перераховує дівіденди в спеціальний хфонд підтримки баску імені ... :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 4464
З нами з: 03.02.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 07:36

  change_pm написав:100500! Партія в Штатах сказала треба, і вжух, від 5% до 100% підматрасних баксів обесцінилось (в залежності від категорії на що вони у вас там лежали)...

А те, що колись можливо зробить КПК ніхто не знає, але факт того, шо омериканці весь світ в черговий раз "поїмєлі" є...

  p_vovk74 написав:У мене щойно був напад когнітивного дисонансу: ну як може людина з такою гарною, живою українською мовою і писати таку ахінетичну дурню? :? :? :?

Пачікай-пачікай.... дурню?

Ти ціни на біржеві товари бачив? Бачив реальні ціни на вироби з них?
У тебе виріс дохід чи матрац на ту сумму у в %, що ФРС влила в систему?
У мене ні... (((

Добре, що особисто я в боргах, як шовках ))) то я повинен радіти, але я переймаюсь на нашого брата, підматрацника, в якого вливання бабла ФРС-ом і іншими, відкусило від 5% до 100% матрацу...

Панімаїш? Чи я знову якусь дурню несу?

Тоді треба буде кави випити, бо не прокинувсі ще...
change_pm
 
Повідомлень: 4464
З нами з: 03.02.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8245824682478248
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛОБ і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 769, 770, 771
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7701 6526385
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 вер, 2021 07:54
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2710, 2711, 2712
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27112 8003325
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 вер, 2021 07:20
Patr1ot
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 105, 106, 107
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1068 1939492
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 22:03
Mirax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22811)
07.09.2021 08:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.