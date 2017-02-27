change_pm написав:Пачіму? Я от завтра готовий почати отримувати з.п.шку в юані, тім паче він золотом забезпечен.
А чим забезпечен бакс? Потребами ніщебродів на держ. подачках і талонах?
Ну як вам сказати... Юань сьогодні досить потужний і забезпечений золотом, а завтра партія скаже "досить" і юань стане таким, яким його бажає бачити генсек Ден. І ніхто в світі нічого з цим не зможе зробити. Це як долар за 70 радянських копійок.
100500! Партія в Штатах сказала треба, і вжух, від 5% до 100% підматрасних баксів обесцінилось (в залежності від категорії на що вони у вас там лежали)...
А те, що колись можливо зробить КПК ніхто не знає, але факт того, шо омериканці весь світ в черговий раз "поїмєлі" є...
change_pm написав:Пачіму? Я от завтра готовий почати отримувати з.п.шку в юані, тім паче він золотом забезпечен.
А чим забезпечен бакс? Потребами ніщебродів на держ. подачках і талонах?
Ну як вам сказати... Юань сьогодні досить потужний і забезпечений золотом, а завтра партія скаже "досить" і юань стане таким, яким його бажає бачити генсек Ден. І ніхто в світі нічого з цим не зможе зробити. Це як долар за 70 радянських копійок.
100500! Партія в Штатах сказала треба, і вжух, від 5% до 100% підматрасних баксів обесцінилось (в залежності від категорії на що вони у вас там лежали)...
А те, що колись можливо зробить КПК ніхто не знає, але факт того, шо омериканці весь світ в черговий раз "поїмєлі" є...
У мене щойно був напад когнітивного дисонансу: ну як може людина з такою гарною, живою українською мовою і писати таку ахінетичну дурню?