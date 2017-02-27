change_pm написав:Пачіму? Я от завтра готовий почати отримувати з.п.шку в юані, тім паче він золотом забезпечен.
А чим забезпечен бакс? Потребами ніщебродів на держ. подачках і талонах?
Ну як вам сказати... Юань сьогодні досить потужний і забезпечений золотом, а завтра партія скаже "досить" і юань стане таким, яким його бажає бачити генсек Ден. І ніхто в світі нічого з цим не зможе зробити. Це як долар за 70 радянських копійок.
100500! Партія в Штатах сказала треба, і вжух, від 5% до 100% підматрасних баксів обесцінилось (в залежності від категорії на що вони у вас там лежали)...
А те, що колись можливо зробить КПК ніхто не знає, але факт того, шо омериканці весь світ в черговий раз "поїмєлі" є...
change_pm написав:Пачіму? Я от завтра готовий почати отримувати з.п.шку в юані, тім паче він золотом забезпечен.
А чим забезпечен бакс? Потребами ніщебродів на держ. подачках і талонах?
Ну як вам сказати... Юань сьогодні досить потужний і забезпечений золотом, а завтра партія скаже "досить" і юань стане таким, яким його бажає бачити генсек Ден. І ніхто в світі нічого з цим не зможе зробити. Це як долар за 70 радянських копійок.
100500! Партія в Штатах сказала треба, і вжух, від 5% до 100% підматрасних баксів обесцінилось (в залежності від категорії на що вони у вас там лежали)...
А те, що колись можливо зробить КПК ніхто не знає, але факт того, шо омериканці весь світ в черговий раз "поїмєлі" є...
У мене щойно був напад когнітивного дисонансу: ну як може людина з такою гарною, живою українською мовою і писати таку ахінетичну дурню?
Всі дані з сайту РНБО. https://covid19.rnbo.gov.ua/ Заходимо, вибираємо дату, 04-09-2021 і бачимо те саме. Різниця в цифрах може бути пов'язана з різним часом початку відліку доби. Але на сайті РНБО по суботах - в США спалах.
Некоторые трейдеры сообщили, что по крайней мере 5 партий ячменя из Украины были отменены. По другим оценкам, объем составляет около 7 партий общим объемом около 400 тыс. т. Ячмень должен был быть отгружен в четвертом квартале 2021 г.
Причому в світі в цілому - рекордний попит як на сталь так і на зерно, а намагається Китай гратися на пониження, ризикуючи потрапити в "медведий капкан". Те саме стосується і ринку нафти. Особливий треш в Китаї з вугіллям на фоні конфлікту з Австралією. Енергетичне вугілля коштувало дорожче, ніж в Європі та втричі дорожче за США. На металурнічне - ціни вдвічі вищі за решту світу.
Востаннє редагувалось Denik в Вів 07 вер, 2021 08:17, всього редагувалось 1 раз.