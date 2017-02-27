Всі дані з сайту РНБО. https://covid19.rnbo.gov.ua/ Заходимо, вибираємо дату, 04-09-2021 і бачимо те саме. Різниця в цифрах може бути пов'язана з різним часом початку відліку доби. Але на сайті РНБО по суботах - в США спалах.
Маніпулюєте данними, скоріше всього помилковими та ще натягуєте їх на глобус.
BIGor написав:Маніпулюєте данними, скоріше всього помилковими та ще натягуєте їх на глобус.
https://www.worldometers.info/coronavir ... ases-daily На семиденній середній все одно більше 160 тис. випалків, а її маленьке спадання кілька останніх днів пов'язане лише зі вихідним понеділком в США. А 160 тисяч для США - це те саме, що було в Індії навесні (по 400 тис.). І це був лютий треш.
change_pm написав:100500! Партія в Штатах сказала треба, і вжух, від 5% до 100% підматрасних баксів обесцінилось (в залежності від категорії на що вони у вас там лежали)...
А те, що колись можливо зробить КПК ніхто не знає, але факт того, шо омериканці весь світ в черговий раз "поїмєлі" є...
p_vovk74 написав:У мене щойно був напад когнітивного дисонансу: ну як може людина з такою гарною, живою українською мовою і писати таку ахінетичну дурню?
Пачікай-пачікай.... дурню?
Ти ціни на біржеві товари бачив? Бачив реальні ціни на вироби з них? У тебе виріс дохід чи матрац на ту сумму у в %, що ФРС влила в систему? У мене ні... (((
Добре, що особисто я в боргах, як шовках ))) то я повинен радіти, але я переймаюсь на нашого брата, підматрацника, в якого вливання бабла ФРС-ом і іншими, відкусило від 5% до 100% матрацу...
Панімаїш? Чи я знову якусь дурню несу?
Тоді треба буде кави випити, бо не прокинувсі ще...
Так ось в чому справа: винуватий дядя з ФРС що в вас біда з особистими коштами! Може, ви тому і топите за юань, що дядя Ден ще не насрав вам у кишеню? Так то лише питання часу, повірте. І Європарламент також насре. Не варто вигадувати церкву свідків краху доларів лише через власну образу. Це виглядає не по-дорослому.
І чьо Кола якось забезпечує бакс? Перераховує дівіденди в спеціальний хфонд підтримки баску імені ...
Інвестори американці і податки платять в американський бюджет, і не як наші олігархи по офшорах. Тому Америка дефолт не оголосила по трежерях, а нормально їх обслуговує, а бакс не обвалився в рази як гривня чи срубль, можуть собі дозволити навіть ще баксів надрукувати.
Востаннє редагувалось Mirax в Вів 07 вер, 2021 08:36, всього редагувалось 1 раз.
p_vovk74 написав:Так ось в чому справа: винуватий дядя з ФРС що в вас біда з особистими коштами! Може, ви тому і топите за юань, що дядя Ден ще не насрав вам у кишеню? Так то лише питання часу, повірте. І Європарламент також насре. Не варто вигадувати церкву свідків краху доларів лише через власну образу. Це виглядає не по-дорослому.
p_vovk74 написав:Так ось в чому справа: винуватий дядя з ФРС що в вас біда з особистими коштами! Може, ви тому і топите за юань, що дядя Ден ще не насрав вам у кишеню? Так то лише питання часу, повірте. І Європарламент також насре. Не варто вигадувати церкву свідків краху доларів лише через власну образу. Це виглядає не по-дорослому.
Не варто зв'язуватись з будь-якою економікою що на ручному керуванні і має занадто виражену безальтернативну залежність від чого-небуть. В випадку Китаю - від експорту в розвинені країни (читай - країни потенційного альянсу проти Китаю).
І чьо Кола якось забезпечує бакс? Перераховує дівіденди в спеціальний хфонд підтримки баску імені ...
Інвестори американці і податки платять в американський бюджет, і не як наші олігархи по офшорах. Тому Америка дефолт не оголосила по трежерях, а нормально їх обслуговує, а бакс не обвалився в рази як гривня чи срубль, можуть собі дозволити навіть ще баксів надрукувати.
Не знаю, про що ми взагалі мовимо... Гугол у всіх є, здається... 2017 рік..
An estimated $2.6 trillion in American corporate profits is sitting in overseas bank accounts, about half of that in cash.
наразі ця сумма менше, але не набагато...
Treasury officials said the Made In America tax plan, tied to President Joe Biden’s $2 trillion infrastructure overhaul, would recoup about $2 trillion in corporate profits into the U.S. currently derived overseas.
То, що омериканський бізнез не ховає прибутки по офшорам 2 трлн баксів в офшорах
Всі нормальні люди оптимізують податки!!!
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 07 вер, 2021 09:31, всього редагувалось 1 раз.
Всі дані з сайту РНБО. https://covid19.rnbo.gov.ua/ Заходимо, вибираємо дату, 04-09-2021 і бачимо те саме. Різниця в цифрах може бути пов'язана з різним часом початку відліку доби. Але на сайті РНБО по суботах - в США спалах.