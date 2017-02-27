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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8247824882498250>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 107
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
20%
21
27,00-27,50
50%
54
27,50-28,00
12%
13
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
4
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:13

  Denik написав:
  BIGor написав:Може досить фейки поширювати?
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
61,361 new cases and 577 new deaths in the United States 04-09-2021

Всі дані з сайту РНБО.
https://covid19.rnbo.gov.ua/
Заходимо, вибираємо дату, 04-09-2021 і бачимо те саме. Різниця в цифрах може бути пов'язана з різним часом початку відліку доби. Але на сайті РНБО по суботах - в США спалах.

Маніпулюєте данними, скоріше всього помилковими та ще натягуєте їх на глобус.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Маніпулюєте данними, скоріше всього помилковими та ще натягуєте їх на глобус.

https://www.worldometers.info/coronavir ... ases-daily
На семиденній середній все одно більше 160 тис. випалків, а її маленьке спадання кілька останніх днів пов'язане лише зі вихідним понеділком в США.
А 160 тисяч для США - це те саме, що було в Індії навесні (по 400 тис.). І це був лютий треш.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:33

  change_pm написав:
  change_pm написав:100500! Партія в Штатах сказала треба, і вжух, від 5% до 100% підматрасних баксів обесцінилось (в залежності від категорії на що вони у вас там лежали)...

А те, що колись можливо зробить КПК ніхто не знає, але факт того, шо омериканці весь світ в черговий раз "поїмєлі" є...

  p_vovk74 написав:У мене щойно був напад когнітивного дисонансу: ну як може людина з такою гарною, живою українською мовою і писати таку ахінетичну дурню? :? :? :?

Пачікай-пачікай.... дурню?

Ти ціни на біржеві товари бачив? Бачив реальні ціни на вироби з них?
У тебе виріс дохід чи матрац на ту сумму у в %, що ФРС влила в систему?
У мене ні... (((

Добре, що особисто я в боргах, як шовках ))) то я повинен радіти, але я переймаюсь на нашого брата, підматрацника, в якого вливання бабла ФРС-ом і іншими, відкусило від 5% до 100% матрацу...

Панімаїш? Чи я знову якусь дурню несу?

Тоді треба буде кави випити, бо не прокинувсі ще...

Так ось в чому справа: винуватий дядя з ФРС що в вас біда з особистими коштами! Може, ви тому і топите за юань, що дядя Ден ще не насрав вам у кишеню? Так то лише питання часу, повірте. І Європарламент також насре.
Не варто вигадувати церкву свідків краху доларів лише через власну образу. Це виглядає не по-дорослому.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:35

  change_pm написав:
  Mirax написав:Бакс чим забезпечений? Та там одна Кока-кола як кілька бюджетів Срашки.

Не знаю, чому ти вирішив приплести срашку сюди, мені на неї пофіг якось...
а ти якось рефлексуєш, подивився би краще на те, що ми втратили літакобудування (((

Та видно під чию дудку танцює латентний кремлебот.

  change_pm написав:Ось тобі баланс шіт Коли: подивись скільки активів / скільки пасивів...
https://investors.coca-colacompany.com/ ... ance-sheet

І чьо Кола якось забезпечує бакс? Перераховує дівіденди в спеціальний хфонд підтримки баску імені ... :mrgreen:

Інвестори американці і податки платять в американський бюджет, і не як наші олігархи по офшорах. Тому Америка дефолт не оголосила по трежерях, а нормально їх обслуговує, а бакс не обвалився в рази як гривня чи срубль, можуть собі дозволити навіть ще баксів надрукувати.
Востаннє редагувалось Mirax в Вів 07 вер, 2021 08:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  p_vovk74 написав:Так ось в чому справа: винуватий дядя з ФРС що в вас біда з особистими коштами! Може, ви тому і топите за юань, що дядя Ден ще не насрав вам у кишеню? Так то лише питання часу, повірте. І Європарламент також насре.
Не варто вигадувати церкву свідків краху доларів лише через власну образу. Це виглядає не по-дорослому.

Як я зазначив тут viewtopic.php?p=5292906#p5292906
з Китаєм взагалі зараз краще не зв'язуватись.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:49

  Denik написав:
  p_vovk74 написав:Так ось в чому справа: винуватий дядя з ФРС що в вас біда з особистими коштами! Може, ви тому і топите за юань, що дядя Ден ще не насрав вам у кишеню? Так то лише питання часу, повірте. І Європарламент також насре.
Не варто вигадувати церкву свідків краху доларів лише через власну образу. Це виглядає не по-дорослому.

Як я зазначив тут viewtopic.php?p=5292906#p5292906
з Китаєм взагалі зараз краще не зв'язуватись.

Не варто зв'язуватись з будь-якою економікою що на ручному керуванні і має занадто виражену безальтернативну залежність від чого-небуть. В випадку Китаю - від експорту в розвинені країни (читай - країни потенційного альянсу проти Китаю).
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:30

  Mirax написав:
  change_pm написав:
  Mirax написав:Бакс чим забезпечений? Та там одна Кока-кола як кілька бюджетів Срашки.

Не знаю, чому ти вирішив приплести срашку сюди, мені на неї пофіг якось...
а ти якось рефлексуєш, подивився би краще на те, що ми втратили літакобудування (((

Та видно під чию дудку танцює латентний кремлебот.

  change_pm написав:Ось тобі баланс шіт Коли: подивись скільки активів / скільки пасивів...
https://investors.coca-colacompany.com/ ... ance-sheet

І чьо Кола якось забезпечує бакс? Перераховує дівіденди в спеціальний хфонд підтримки баску імені ... :mrgreen:

Інвестори американці і податки платять в американський бюджет, і не як наші олігархи по офшорах. Тому Америка дефолт не оголосила по трежерях, а нормально їх обслуговує, а бакс не обвалився в рази як гривня чи срубль, можуть собі дозволити навіть ще баксів надрукувати.

Не знаю, про що ми взагалі мовимо... Гугол у всіх є, здається...
2017 рік..
An estimated $2.6 trillion in American corporate profits is sitting in overseas bank accounts, about half of that in cash.

наразі ця сумма менше, але не набагато...
Treasury officials said the Made In America tax plan, tied to President Joe Biden’s $2 trillion infrastructure overhaul, would recoup about $2 trillion in corporate profits into the U.S. currently derived overseas.

То, що омериканський бізнез не ховає прибутки по офшорам :?:
2 трлн баксів в офшорах :mrgreen:

Всі нормальні люди оптимізують податки!!!
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 07 вер, 2021 09:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:31

  Denik написав:
  BIGor написав:Може досить фейки поширювати?
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
61,361 new cases and 577 new deaths in the United States 04-09-2021

Всі дані з сайту РНБО.
https://covid19.rnbo.gov.ua/
Заходимо, вибираємо дату, 04-09-2021 і бачимо те саме. Різниця в цифрах може бути пов'язана з різним часом початку відліку доби. Але на сайті РНБО по суботах - в США спалах.

шановні про вірус інша тема
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:35

  p_vovk74 написав:
  Denik написав:
  p_vovk74 написав:Так ось в чому справа: винуватий дядя з ФРС що в вас біда з особистими коштами! Може, ви тому і топите за юань, що дядя Ден ще не насрав вам у кишеню? Так то лише питання часу, повірте. І Європарламент також насре.
Не варто вигадувати церкву свідків краху доларів лише через власну образу. Це виглядає не по-дорослому.

Як я зазначив тут viewtopic.php?p=5292906#p5292906
з Китаєм взагалі зараз краще не зв'язуватись.

Не варто зв'язуватись з будь-якою економікою що на ручному керуванні і має занадто виражену безальтернативну залежність від чого-небуть. В випадку Китаю - від експорту в розвинені країни (читай - країни потенційного альянсу проти Китаю).

Чьо там у нас, у неньки?

Дивіться, упс!!!
China remains Ukraine’s largest trade partner in 2020

The main countries-suppliers of goods to Ukraine were China (with a share of 15.3%), Germany (9.4%), and Russia (8.5%).

Most of all, Ukraine exported grains, ferrous metals, fats, and oils of animal or vegetable origin.

The most active buyers of Ukrainian products were also China (with a share of 14.4%), Poland (6.7%), and Russia (5.5%).

The EU countries together occupy 44% of imports and 38% of exports of Ukraine.

https://craneip.com/china-remains-ukrai ... r-in-2020/

Цікаво звучить ваша виділена фраза на фоні даних вище :roll:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:38

  Denik написав:
  p_vovk74 написав:Так ось в чому справа: винуватий дядя з ФРС що в вас біда з особистими коштами! Може, ви тому і топите за юань, що дядя Ден ще не насрав вам у кишеню? Так то лише питання часу, повірте. І Європарламент також насре.
Не варто вигадувати церкву свідків краху доларів лише через власну образу. Це виглядає не по-дорослому.

Як я зазначив тут viewtopic.php?p=5292906#p5292906
з Китаєм взагалі зараз краще не зв'язуватись.

Дай Боженька Китаю не закашлятись, ми тоді від "ковіда" помремо...
The most active buyers of Ukrainian products were also China (with a share of 14.4%), Poland (6.7%), and Russia (5.5%).

The EU countries together occupy 44% of imports and 38% of exports of Ukraine.

Китай наш найбільший торговий партнер, тісно зв"язаний з ЕС.
ЕС - це 38% нашого експорту...
change_pm
 
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