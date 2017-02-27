p_vovk74 написав:Не варто зв'язуватись з будь-якою економікою що на ручному керуванні і має занадто виражену безальтернативну залежність від чого-небуть. В випадку Китаю - від експорту в розвинені країни (читай - країни потенційного альянсу проти Китаю).
Чьо там у нас, у неньки?
Дивіться, упс!!!
China remains Ukraine’s largest trade partner in 2020
The main countries-suppliers of goods to Ukraine were China (with a share of 15.3%), Germany (9.4%), and Russia (8.5%).
Most of all, Ukraine exported grains, ferrous metals, fats, and oils of animal or vegetable origin.
The most active buyers of Ukrainian products were also China (with a share of 14.4%), Poland (6.7%), and Russia (5.5%).
The EU countries together occupy 44% of imports and 38% of exports of Ukraine.
Цікаво звучить ваша виділена фраза на фоні даних вище
Ну? І що тут "цікаво звучить"? Я сказав "Не варто зв'язуватись з будь-якою економікою що на ручному керуванні і має занадто виражену безальтернативну залежність від чого-небуть." У нас експорт і імпорт досить непогано диверсифіковані, доля Китаю 14,4% і 15,3% відповідно (досить небагато). І навіть при цьому з економікою України зв'язуватись явно не варто Але мова не про Україну, а про США і Китай. Чи я щось не те побачив в виділенному вами?