RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8247824882498250

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 107
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
20%
21
27,00-27,50
50%
54
27,50-28,00
12%
13
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
4
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Який гарненький боковик сьогоднi.
Хто там не встиг позеленитись?
Запрошуэмо до столу, поки дешево!
Поспiшайте!
Бо буде ще дешевше... :wink:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11922
З нами з: 30.12.09
Подякував: 413 раз.
Подякували: 3096 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:59

  change_pm написав:
  p_vovk74 написав:Не варто зв'язуватись з будь-якою економікою що на ручному керуванні і має занадто виражену безальтернативну залежність від чого-небуть. В випадку Китаю - від експорту в розвинені країни (читай - країни потенційного альянсу проти Китаю).

Чьо там у нас, у неньки?

Дивіться, упс!!!
China remains Ukraine’s largest trade partner in 2020

The main countries-suppliers of goods to Ukraine were China (with a share of 15.3%), Germany (9.4%), and Russia (8.5%).

Most of all, Ukraine exported grains, ferrous metals, fats, and oils of animal or vegetable origin.

The most active buyers of Ukrainian products were also China (with a share of 14.4%), Poland (6.7%), and Russia (5.5%).

The EU countries together occupy 44% of imports and 38% of exports of Ukraine.

https://craneip.com/china-remains-ukrai ... r-in-2020/

Цікаво звучить ваша виділена фраза на фоні даних вище :roll:

Ну? І що тут "цікаво звучить"? Я сказав "Не варто зв'язуватись з будь-якою економікою що на ручному керуванні і має занадто виражену безальтернативну залежність від чого-небуть." У нас експорт і імпорт досить непогано диверсифіковані, доля Китаю 14,4% і 15,3% відповідно (досить небагато).
І навіть при цьому з економікою України зв'язуватись явно не варто :wink:
Але мова не про Україну, а про США і Китай.
Чи я щось не те побачив в виділенному вами?
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 228
З нами з: 04.10.17
Подякував: 66 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:15

26.83-26.85/26.93-26.97
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11391
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4124 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:34

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1727 раз.
Подякували: 3026 раз.
 
Профіль
22
11
21
  #<1 ... 8247824882498250
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, vovakwasov і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2710, 2711, 2712
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27113 8015165
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 вер, 2021 10:36
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 769, 770, 771
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7701 6540125
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 вер, 2021 07:54
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 105, 106, 107
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1068 1945941
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 22:03
Mirax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97468)
07.09.2021 11:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.