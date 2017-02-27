RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 82488249825082518252>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 108
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
20%
22
27,00-27,50
50%
54
27,50-28,00
12%
13
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
4
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Який гарненький боковик сьогоднi.
Хто там не встиг позеленитись?
Запрошуэмо до столу, поки дешево!
Поспiшайте!
Бо буде ще дешевше... :wink:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11926
З нами з: 30.12.09
Подякував: 414 раз.
Подякували: 3096 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:59

  change_pm написав:
  p_vovk74 написав:Не варто зв'язуватись з будь-якою економікою що на ручному керуванні і має занадто виражену безальтернативну залежність від чого-небуть. В випадку Китаю - від експорту в розвинені країни (читай - країни потенційного альянсу проти Китаю).

Чьо там у нас, у неньки?

Дивіться, упс!!!
China remains Ukraine’s largest trade partner in 2020

The main countries-suppliers of goods to Ukraine were China (with a share of 15.3%), Germany (9.4%), and Russia (8.5%).

Most of all, Ukraine exported grains, ferrous metals, fats, and oils of animal or vegetable origin.

The most active buyers of Ukrainian products were also China (with a share of 14.4%), Poland (6.7%), and Russia (5.5%).

The EU countries together occupy 44% of imports and 38% of exports of Ukraine.

https://craneip.com/china-remains-ukrai ... r-in-2020/

Цікаво звучить ваша виділена фраза на фоні даних вище :roll:

Ну? І що тут "цікаво звучить"? Я сказав "Не варто зв'язуватись з будь-якою економікою що на ручному керуванні і має занадто виражену безальтернативну залежність від чого-небуть." У нас експорт і імпорт досить непогано диверсифіковані, доля Китаю 14,4% і 15,3% відповідно (досить небагато).
І навіть при цьому з економікою України зв'язуватись явно не варто :wink:
Але мова не про Україну, а про США і Китай.
Чи я щось не те побачив в виділенному вами?
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 228
З нами з: 04.10.17
Подякував: 66 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:15

26.83-26.85/26.93-26.97
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11391
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4124 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:34

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1728 раз.
Подякували: 3030 раз.
 
Профіль
22
11
21
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:05

  somilitark написав:Який гарненький боковик сьогоднi.
Хто там не встиг позеленитись?
Запрошуэмо до столу, поки дешево!
Поспiшайте!
Бо буде ще дешевше... :wink:

Обов'язково буде дешевше.... якщо не полетимо в космос :mrgreen:

Зображення
Як бачимо, далі по центру стрічку НЕ приклеюють))
Одним словом - непотріб є непотріб :mrgreen: :lol:

Доречі, цей непотріб був куплений па 26,86 сьогодні зранку в банку, який названий на честь славетного міста Лева! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1488
З нами з: 18.03.21
Подякував: 38 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  p_vovk74 написав:Ну? І що тут "цікаво звучить"? Я сказав "Не варто зв'язуватись з будь-якою економікою що на ручному керуванні і має занадто виражену безальтернативну залежність від чого-небуть." У нас експорт і імпорт досить непогано диверсифіковані, доля Китаю 14,4% і 15,3% відповідно (досить небагато).

Я думаю, що починаючи з літа 2021 доля експорту у Китай не перевищує 8% через переорієнтацію ексорту ЗРС на Європу. Яка з Китаю доля імпорту - для курса гривні все одно. Критичного імпорту там дуже мало.
Denik
 
Повідомлень: 896
З нами з: 23.02.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 524 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Доречі, цей непотріб був куплений па 26,86 сьогодні зранку в банку, який названий на честь славетного міста Лева!


Межбанк значительно ниже
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6837
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чому так тихенько на гiлцi?
Свiдки швидкого тайперiнгу та будетiлькидороще де ви?
Так нудно стало, можна якось збовтати це застiйне болотце?
Давайте про закручування гайок посмiэмось разом з цих казок для дiтлахiв👶
По курсу. Не виправдались моi сподiвання, сповзли ще на декалька копiйок, ну що вдiэш, таке життя))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11926
З нами з: 30.12.09
Подякував: 414 раз.
Подякували: 3096 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:25

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 1142(1216-74(1291-75))випадка на добу на 06 вересня. Другий тиждень невеличке покращення і якесь досить рівненьке!


Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 2 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0643
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0045
Повні оберти МБ за тиждень - 1546,6154
Середні оберти за тиждень - 386,6539
Середні оберти за рік - 387,2346
СередньоТижневеЗважене - 26,8137

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0002
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0041
Повні оберти МБ за тиждень - 2260,8187
Середні оберти за тиждень - 452,1637
Середні оберти за рік - 389,1786
СередньоТижневеЗважене - 26,9289


Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень, знову більші ніж середні оберти за рік!

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,7645(26,8838) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,5031(27,5238) грн./дол. Це на 0,74(0,64) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 2,76(2,32) відсотка. Знову виросли! Сенс по року купувати той доляр є! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,74 гривні по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,9289(26,8137) грн./дол., а продавав дорожче. :!:

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1695
З нами з: 16.10.08
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2319 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зараз НБУ вийде з закупівлями десь по 26,6х
Denik
 
Повідомлень: 896
З нами з: 23.02.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 524 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
  #<1 ... 82488249825082518252>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana, Google Adsense [Bot] і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2710, 2711, 2712
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27116 8019961
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 вер, 2021 11:33
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 769, 770, 771
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7701 6545636
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 вер, 2021 07:54
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 105, 106, 107
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1068 1947194
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 22:03
Mirax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97470)
07.09.2021 12:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.