Який гарненький боковик сьогоднi.
Хто там не встиг позеленитись?
Запрошуэмо до столу, поки дешево!
Поспiшайте!
Бо буде ще дешевше...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Який гарненький боковик сьогоднi.
Хто там не встиг позеленитись?
Запрошуэмо до столу, поки дешево!
Поспiшайте!
Бо буде ще дешевше...
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:59
Ну? І що тут "цікаво звучить"? Я сказав "Не варто зв'язуватись з будь-якою економікою що на ручному керуванні і має занадто виражену безальтернативну залежність від чого-небуть." У нас експорт і імпорт досить непогано диверсифіковані, доля Китаю 14,4% і 15,3% відповідно (досить небагато).
І навіть при цьому з економікою України зв'язуватись явно не варто
Але мова не про Україну, а про США і Китай.
Чи я щось не те побачив в виділенному вами?
Додано: Вів 07 вер, 2021 10:34
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:05
Обов'язково буде дешевше.... якщо не полетимо в космос
Як бачимо, далі по центру стрічку НЕ приклеюють))
Одним словом - непотріб є непотріб
Доречі, цей непотріб був куплений па 26,86 сьогодні зранку в банку, який названий на честь славетного міста Лева!
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я думаю, що починаючи з літа 2021 доля експорту у Китай не перевищує 8% через переорієнтацію ексорту ЗРС на Європу. Яка з Китаю доля імпорту - для курса гривні все одно. Критичного імпорту там дуже мало.
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чому так тихенько на гiлцi?
Свiдки швидкого тайперiнгу та будетiлькидороще де ви?
Так нудно стало, можна якось збовтати це застiйне болотце?
Давайте про закручування гайок посмiэмось разом з цих казок для дiтлахiв👶
По курсу. Не виправдались моi сподiвання, сповзли ще на декалька копiйок, ну що вдiэш, таке життя))
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:25
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!
Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!
Цифри за 2 тижня.
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0643
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0045
Повні оберти МБ за тиждень - 1546,6154
Середні оберти за тиждень - 386,6539
Середні оберти за рік - 387,2346
СередньоТижневеЗважене - 26,8137
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0002
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0041
Повні оберти МБ за тиждень - 2260,8187
Середні оберти за тиждень - 452,1637
Середні оберти за рік - 389,1786
СередньоТижневеЗважене - 26,9289
Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень, знову більші ніж середні оберти за рік!
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,7645(26,8838) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,5031(27,5238) грн./дол. Це на 0,74(0,64) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 2,76(2,32) відсотка. Знову виросли! Сенс по року купувати той доляр є!
На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,74 гривні по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,9289(26,8137) грн./дол., а продавав дорожче.
ВО
Хай щастить!
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зараз НБУ вийде з закупівлями десь по 26,6х
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