Додано: Вів 07 вер, 2021 12:26

НБУ написав: Станом на 01 вересня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 31 614,5 млн дол. США (в еквіваленті). Такий обсяг резервів є рекордним за останні дев’ять років (більший від вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у квітні 2012 року).

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0007.09.2021..................Доллар потерял почти 5 копеек.МКГ*............7.1617............7,1853...........Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. За первые полчаса торгов выросли на 2.5 копейки. После этого развернулись и стали уверенно снижаться. До полудня успели опуститься на 4 копейки. В процессе спуска на рынке был замечен НБУ с плановым пополнением резервов.В мире доллар ведет себя спокойно.Справочный курс встретили котировками 26.7350 - 26.7550, что на 1.5 копейки ниже открытия.Объем вчерашней интервенции НБУ пока не известен, т.к. торговля проходила в режиме том. В анализ ликвидности сегодняшние расчеты по вчерашней интервенции попадут завтра. Очень нужно, чтобы сегодня рынок уравновесился, иначе завтра мы не сможеи правильно разделить интервенции за 2 дняОстатки на коррсчетах уменьшились за счет доходов казначейства и учеличения объема суточных сертификатов примерно в равных долах.В пятницу объем МБ вырос с 429.3 до 494.3 млн. Чистый спрос был на пятерку меньше. Клиентские обороты также выросли, спрос и предложение были близки к равновесию. По оперативным сделкам доминирование предложения было явным.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.НБУ