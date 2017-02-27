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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8249825082518252>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 108
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
20%
22
27,00-27,50
50%
54
27,50-28,00
12%
13
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
4
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:41

  Denik написав:Зараз НБУ вийде з закупівлями десь по 26,6х

Он уже с утра появлялся. Взял дежурную пятерку в районе 26,74.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зверніть увагу, прийшла осінь, діти пішли в школу, коледжі, інститути і люди почали конвертувати заначки. За весь серпень в основному було навпаки. Звичайно готівка у нас не робить погоди, але як додатковий фактор точно впливає на валютний ринок.
https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-cur ... aily-chart
Це офіційні дані. А що там із не офіційними? Є тут на формі валютники які можуть прокоментувати?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:46

  Denik написав:Зараз НБУ вийде з закупівлями десь по 26,6х

Якесь одноманiтне життя яке частенько повторюэться.
Хто зловив дно по курсу, друге отримуэ в подарунок.
Готiвка заспокоiлась. Заявок на куплю майже нема.
Зараз мяч на боцi НБУ, де вiн загальмуэ там i зупинемось.
Далi буде, не перемикайтесь))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:47

  Искатель написав:
  Denik написав:Зараз НБУ вийде з закупівлями десь по 26,6х

Он уже с утра появлялся. Взял дежурную пятерку в районе 26,74.

Для вас це здорожчання гривні тимчасова випадковість? Якщо не помиляюсь, ви не очікували такого? Можете прокоментувати? Дякую.
Востаннє редагувалось Realist в Вів 07 вер, 2021 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Он уже с утра появлялся. Взял дежурную пятерку в районе 26,74.

П'ятірку ринок зараз не помічає. Хоча п'ятірка помножена на 250 робочих днів дає річну суму в 1,25 млрд. доларів, що майже співпадає з сумою щорічних погащень реструктуризованих в 2015 облігацій.
Перелік облігацій тут. Регулярні платежі будуть 1 вересня 2022-2027 десь по 1,3 млрд доларів + відсотки.
https://mof.gov.ua/uk/ozdp
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Зверніть увагу, прийшла осінь, діти пішли в школу, коледжі, інститути і люди почали конвертувати заначки. За весь серпень в основному було навпаки

А Ви не розглядаєте те, що отим вищепереліченим пересічним - просто тупо немає за що купувати зараз валюту?
Чи то мені одному здається, що витрати НА ВСЕ(продуктам особливий привіт :) ) полетіли в космос🚀, а дохід з-заду повзе на півдохлій кобилі?🤕
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Є ймовірність, що сьогодні Автодор до-продує валюту? Якщо так, завтра маємо відскочити. І у НБУ сьогодні будуть великі суми покупки.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:24

А хасиды продолжают рвать в клочья Межбанк ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:26

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.09.2021..................26,7645
Доллар потерял почти 5 копеек.

МКГ*............7.1617............7,1853...........+0.33

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. За первые полчаса торгов выросли на 2.5 копейки. После этого развернулись и стали уверенно снижаться. До полудня успели опуститься на 4 копейки. В процессе спуска на рынке был замечен НБУ с плановым пополнением резервов.
В мире доллар ведет себя спокойно.
Справочный курс встретили котировками 26.7350 - 26.7550, что на 1.5 копейки ниже открытия.

Объем вчерашней интервенции НБУ пока не известен, т.к. торговля проходила в режиме том. В анализ ликвидности сегодняшние расчеты по вчерашней интервенции попадут завтра. Очень нужно, чтобы сегодня рынок уравновесился, иначе завтра мы не сможеи правильно разделить интервенции за 2 дня :)
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет доходов казначейства и учеличения объема суточных сертификатов примерно в равных долах.

В пятницу объем МБ вырос с 429.3 до 494.3 млн. Чистый спрос был на пятерку меньше. Клиентские обороты также выросли, спрос и предложение были близки к равновесию. По оперативным сделкам доминирование предложения было явным.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

НБУ опубликовал данные о резервах:
НБУ написав:Станом на 01 вересня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 31 614,5 млн дол. США (в еквіваленті). Такий обсяг резервів є рекордним за останні дев’ять років (більший від вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у квітні 2012 року).
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:27

  Realist написав:
  Искатель написав:
  Denik написав:Зараз НБУ вийде з закупівлями десь по 26,6х

Он уже с утра появлялся. Взял дежурную пятерку в районе 26,74.

Для вас це здорожчання гривні тимчасова випадковість? Якщо не помиляюсь, ви не очікували такого? Можете прокоментувати? Дякую.

Я ждал, что Нацбанк будет более интенсивно откупать. Но пока еще не достигли тех уровней, которые бы меня сильно удивили. 25,00 не жду, конечно :)
Искатель
 
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