Он уже с утра появлялся. Взял дежурную пятерку в районе 26,74.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:41
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зверніть увагу, прийшла осінь, діти пішли в школу, коледжі, інститути і люди почали конвертувати заначки. За весь серпень в основному було навпаки. Звичайно готівка у нас не робить погоди, але як додатковий фактор точно впливає на валютний ринок.
Це офіційні дані. А що там із не офіційними? Є тут на формі валютники які можуть прокоментувати?
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:46
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:47
Для вас це здорожчання гривні тимчасова випадковість? Якщо не помиляюсь, ви не очікували такого? Можете прокоментувати? Дякую.
Востаннє редагувалось Realist в Вів 07 вер, 2021 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
П'ятірку ринок зараз не помічає. Хоча п'ятірка помножена на 250 робочих днів дає річну суму в 1,25 млрд. доларів, що майже співпадає з сумою щорічних погащень реструктуризованих в 2015 облігацій.
Перелік облігацій тут. Регулярні платежі будуть 1 вересня 2022-2027 десь по 1,3 млрд доларів + відсотки.
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А Ви не розглядаєте те, що отим вищепереліченим пересічним - просто тупо немає за що купувати зараз валюту?
Чи то мені одному здається, що витрати НА ВСЕ(продуктам особливий привіт ) полетіли в космос🚀, а дохід з-заду повзе на півдохлій кобилі?🤕
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Є ймовірність, що сьогодні Автодор до-продує валюту? Якщо так, завтра маємо відскочити. І у НБУ сьогодні будуть великі суми покупки.
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:24
А хасиды продолжают рвать в клочья Межбанк ...
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:26
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.09.2021..................26,7645
Доллар потерял почти 5 копеек.
МКГ*............7.1617............7,1853...........+0.33
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. За первые полчаса торгов выросли на 2.5 копейки. После этого развернулись и стали уверенно снижаться. До полудня успели опуститься на 4 копейки. В процессе спуска на рынке был замечен НБУ с плановым пополнением резервов.
В мире доллар ведет себя спокойно.
Справочный курс встретили котировками 26.7350 - 26.7550, что на 1.5 копейки ниже открытия.
Объем вчерашней интервенции НБУ пока не известен, т.к. торговля проходила в режиме том. В анализ ликвидности сегодняшние расчеты по вчерашней интервенции попадут завтра. Очень нужно, чтобы сегодня рынок уравновесился, иначе завтра мы не сможеи правильно разделить интервенции за 2 дня
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет доходов казначейства и учеличения объема суточных сертификатов примерно в равных долах.
В пятницу объем МБ вырос с 429.3 до 494.3 млн. Чистый спрос был на пятерку меньше. Клиентские обороты также выросли, спрос и предложение были близки к равновесию. По оперативным сделкам доминирование предложения было явным.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
НБУ
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:27
Я ждал, что Нацбанк будет более интенсивно откупать. Но пока еще не достигли тех уровней, которые бы меня сильно удивили. 25,00 не жду, конечно
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