Увага, важливе повiдомлення.
На мiжбанку обвал доллара.
Вагiтним жiнкам i чоловiкам обвалiстам рекомендовано зараз не дивитись на цифри.
Краще вiзьмiть собi пива або кави з раками, бо це дiйсно несподiванка навiть для мене)))
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Увага, важливе повiдомлення.
На мiжбанку обвал доллара.
Вагiтним жiнкам i чоловiкам обвалiстам рекомендовано зараз не дивитись на цифри.
Краще вiзьмiть собi пива або кави з раками, бо це дiйсно несподiванка навiть для мене)))
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:27
Это все бла-бла-бла. Нетто-долг продолжает расти и в абсолютах, и в % к ВВП. Что с одной стороны снижает платеже- и кредитоспособность, а с другой - ограничивает потенциал развития, поскольку деньги, которые могли стать инвестициями, вынуждены отправляться на оплату процентов. Высокая кредитная нагрузка - одна из причин, по которой нам одалживают даже дороже, чем Армении и Молдове
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:34
Добре тримаэтесь.
Але черговi мiнiмуми в вереснi i рокета вектором у пiдлогу, напевне навiть оптимiстiв шокуэ.
А 25 було б не погано. Ми повиннi хоч якiйсь крохи зi столу отримати, за добрий врожай й гарнi здобутки у металургiв.
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:34
100-200-300$ пересічних які купляють їх раз в місяць/квартал не роблять погоди. Бо заробітчани на прожиття здають суттєво більше.
А високі ціни на все - це одночасно і більше доходу (в гривнях) у тих хто працює в плюс. Адже якщо зросла вартість всього, то зріс і виторг. А якщо рентабельність залишилась на тому ж рівні, то прибуток зріс. А відповідно зросла і можливість купівлі більшої кількості валюти.
Так звичайно, конкуренція з'їдає маржу, але я ще не бачив нікого, хто б продавав собі в збиток. У нас ще досі дуже багато бізнесу (особливо невеликого) працює від маржі, а не від обертів.
Думаю, що процес про який ми говоримо, може мати зворотній хід десь через тиждень-два. Процес же ж має інерційність. Потрібно більше думок шановних форумчан. Надіємось після робочого дня вони ними поділяться.
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:37
на протязі двух тижнім побачімо нове дно, в банках буде дешевше 26,70
купити
а жовтні буде трете дно 26,40
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:38
У меня примерно 30-35% в гривне Я в любом случае буду в выигрыше.
Плохо, что цены растут, а доллар падает. Никто не выиграет, все только проиграют.
|