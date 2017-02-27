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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8249825082518252

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 108
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
20%
22
27,00-27,50
50%
54
27,50-28,00
12%
13
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
4
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Увага, важливе повiдомлення.
На мiжбанку обвал доллара.
Вагiтним жiнкам i чоловiкам обвалiстам рекомендовано зараз не дивитись на цифри.
Краще вiзьмiть собi пива або кави з раками, бо це дiйсно несподiванка навiть для мене)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:27

  Denik написав:Хоча п'ятірка помножена на 250 робочих днів дає річну суму в 1,25 млрд. доларів, що майже співпадає з сумою щорічних погащень реструктуризованих в 2015 облігацій.


Это все бла-бла-бла. Нетто-долг продолжает расти и в абсолютах, и в % к ВВП. Что с одной стороны снижает платеже- и кредитоспособность, а с другой - ограничивает потенциал развития, поскольку деньги, которые могли стать инвестициями, вынуждены отправляться на оплату процентов. Высокая кредитная нагрузка - одна из причин, по которой нам одалживают даже дороже, чем Армении и Молдове

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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:34

  Искатель написав:Я ждал, что Нацбанк будет более интенсивно откупать. Но пока еще не достигли тех уровней, которые бы меня сильно удивили. 25,00 не жду, конечно :)

Добре тримаэтесь.
Але черговi мiнiмуми в вереснi i рокета вектором у пiдлогу, напевне навiть оптимiстiв шокуэ.
А 25 було б не погано. Ми повиннi хоч якiйсь крохи зi столу отримати, за добрий врожай й гарнi здобутки у металургiв.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:34

  Успіх написав:
  Realist написав:Зверніть увагу, прийшла осінь, діти пішли в школу, коледжі, інститути і люди почали конвертувати заначки. За весь серпень в основному було навпаки

А Ви не розглядаєте те, що отим вищепереліченим пересічним - просто тупо немає за що купувати зараз валюту?
Чи то мені одному здається, що витрати НА ВСЕ(продуктам особливий привіт :) ) полетіли в космос🚀, а дохід з-заду повзе на півдохлій кобилі?🤕

100-200-300$ пересічних які купляють їх раз в місяць/квартал не роблять погоди. Бо заробітчани на прожиття здають суттєво більше.
А високі ціни на все - це одночасно і більше доходу (в гривнях) у тих хто працює в плюс. Адже якщо зросла вартість всього, то зріс і виторг. А якщо рентабельність залишилась на тому ж рівні, то прибуток зріс. А відповідно зросла і можливість купівлі більшої кількості валюти.
Так звичайно, конкуренція з'їдає маржу, але я ще не бачив нікого, хто б продавав собі в збиток. У нас ще досі дуже багато бізнесу (особливо невеликого) працює від маржі, а не від обертів.
Думаю, що процес про який ми говоримо, може мати зворотній хід десь через тиждень-два. Процес же ж має інерційність. Потрібно більше думок шановних форумчан. Надіємось після робочого дня вони ними поділяться.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:37

на протязі двух тижнім побачімо нове дно, в банках буде дешевше 26,70
купити :mrgreen:

а жовтні буде трете дно 26,40
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:38

  somilitark написав:
  Искатель написав:Я ждал, что Нацбанк будет более интенсивно откупать. Но пока еще не достигли тех уровней, которые бы меня сильно удивили. 25,00 не жду, конечно :)

Добре тримаэтесь.
Але черговi мiнiмуми в вереснi i рокета вектором у пiдлогу, напевне навiть оптимiстiв шокуэ.
А 25 було б не погано. Ми повиннi хоч якiйсь крохи зi столу отримати, за добрий врожай й гарнi здобутки у металургiв.

У меня примерно 30-35% в гривне :) Я в любом случае буду в выигрыше.
Плохо, что цены растут, а доллар падает. Никто не выиграет, все только проиграют.
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