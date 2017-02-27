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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8250825182528253>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 109
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
21%
23
27,00-27,50
50%
54
27,50-28,00
12%
13
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
4
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Увага, важливе повiдомлення.
На мiжбанку обвал доллара.
Вагiтним жiнкам i чоловiкам обвалiстам рекомендовано зараз не дивитись на цифри.
Краще вiзьмiть собi пива або кави з раками, бо це дiйсно несподiванка навiть для мене)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:27

  Denik написав:Хоча п'ятірка помножена на 250 робочих днів дає річну суму в 1,25 млрд. доларів, що майже співпадає з сумою щорічних погащень реструктуризованих в 2015 облігацій.


Это все бла-бла-бла. Нетто-долг продолжает расти и в абсолютах, и в % к ВВП. Что с одной стороны снижает платеже- и кредитоспособность, а с другой - ограничивает потенциал развития, поскольку деньги, которые могли стать инвестициями, вынуждены отправляться на оплату процентов. Высокая кредитная нагрузка - одна из причин, по которой нам одалживают даже дороже, чем Армении и Молдове

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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:34

  Искатель написав:Я ждал, что Нацбанк будет более интенсивно откупать. Но пока еще не достигли тех уровней, которые бы меня сильно удивили. 25,00 не жду, конечно :)

Добре тримаэтесь.
Але черговi мiнiмуми в вереснi i рокета вектором у пiдлогу, напевне навiть оптимiстiв шокуэ.
А 25 було б не погано. Ми повиннi хоч якiйсь крохи зi столу отримати, за добрий врожай й гарнi здобутки у металургiв.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:34

  Успіх написав:
  Realist написав:Зверніть увагу, прийшла осінь, діти пішли в школу, коледжі, інститути і люди почали конвертувати заначки. За весь серпень в основному було навпаки

А Ви не розглядаєте те, що отим вищепереліченим пересічним - просто тупо немає за що купувати зараз валюту?
Чи то мені одному здається, що витрати НА ВСЕ(продуктам особливий привіт :) ) полетіли в космос🚀, а дохід з-заду повзе на півдохлій кобилі?🤕

100-200-300$ пересічних які купляють їх раз в місяць/квартал не роблять погоди. Бо заробітчани на прожиття здають суттєво більше.
А високі ціни на все - це одночасно і більше доходу (в гривнях) у тих хто працює в плюс. Адже якщо зросла вартість всього, то зріс і виторг. А якщо рентабельність залишилась на тому ж рівні, то прибуток зріс. А відповідно зросла і можливість купівлі більшої кількості валюти.
Так звичайно, конкуренція з'їдає маржу, але я ще не бачив нікого, хто б продавав собі в збиток. У нас ще досі дуже багато бізнесу (особливо невеликого) працює від маржі, а не від обертів.
Думаю, що процес про який ми говоримо, може мати зворотній хід десь через тиждень-два. Процес же ж має інерційність. Потрібно більше думок шановних форумчан. Надіємось після робочого дня вони ними поділяться.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:37

на протязі двух тижнім побачімо нове дно, в банках буде дешевше 26,70
купити :mrgreen:

а жовтні буде трете дно 26,40
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:38

  somilitark написав:
  Искатель написав:Я ждал, что Нацбанк будет более интенсивно откупать. Но пока еще не достигли тех уровней, которые бы меня сильно удивили. 25,00 не жду, конечно :)

Добре тримаэтесь.
Але черговi мiнiмуми в вереснi i рокета вектором у пiдлогу, напевне навiть оптимiстiв шокуэ.
А 25 було б не погано. Ми повиннi хоч якiйсь крохи зi столу отримати, за добрий врожай й гарнi здобутки у металургiв.

У меня примерно 30-35% в гривне :) Я в любом случае буду в выигрыше.
Плохо, что цены растут, а доллар падает. Никто не выиграет, все только проиграют.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:39

  prodigy написав:на протязі двух тижнім побачімо нове дно, в банках буде дешевше 26,70
купити :mrgreen:

а жовтні буде трете дно 26,40

Це сарказм?
Ви ніби про це говорили і кілька тижнів тому, а потім застрибнули у переший же зелений вагон який ледь зрушив з місця.
Тому, будь ласка, проясніть позицію. Дякую.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хух. Зараз зРадiо зупинить ревал страшним малюнком🤭
Ввп номiнально зростаэ на 20% на рiк, держборг всього лише зрic з 70-ти до 93-х ярдiв за 8 рокiв, але вiн все одно нагнiтаэ... Чого ми сплачуэмо за варрантами? Просто так? ВВП всеодно ж в дупi. Знову дива пропаганди🤤
А позичають нам згiдно рейтингiв.
Плюс чорнi оборутки, позичають самi собi за захмарними вiдсотками.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:47

  somilitark написав:Хух. Зараз зРадiо зупинить ревал страшним малюнком🤭
Ввп номiнально зростаэ на 20% на рiк, держборг всього лише зрic з 70-ти до 93-х ярдiв за 8 рокiв, але вiн все одно нагнiтаэ... Чого ми сплачуэмо за варрантами? Просто так? ВВП всеодно ж в дупi. Знову дива пропаганди🤤
А позичають нам згiдно рейтингiв.
Плюс чорнi оборутки, позичають самi собi за захмарними вiдсотками.


НБУ, действительно, мог бы выкупать избыток валюты, как фантазирует Denik, что позволяло бы уменьшать госдолг, а не увеличивать его новыми займами. В итоге в бюджете высвобидились бы деньги и на социалку, и на инфраструктуру, которые сегодня идут на оплату процентов (каждая шестая гривна, между прочим). Но вместо этого НБУ стимулирует потребительский импорт, возвращая валюту туда, откуда она пришла. Потому что независимый (с)
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 07 вер, 2021 12:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:48

  Искатель написав:
  somilitark написав:
  Искатель написав:Я ждал, что Нацбанк будет более интенсивно откупать. Но пока еще не достигли тех уровней, которые бы меня сильно удивили. 25,00 не жду, конечно :)

Добре тримаэтесь.
Але черговi мiнiмуми в вереснi i рокета вектором у пiдлогу, напевне навiть оптимiстiв шокуэ.
А 25 було б не погано. Ми повиннi хоч якiйсь крохи зi столу отримати, за добрий врожай й гарнi здобутки у металургiв.

У меня примерно 30-35% в гривне :) Я в любом случае буду в выигрыше.
Плохо, что цены растут, а доллар падает. Никто не выиграет, все только проиграют.

Так би цiни при девалi зростали б ще скорiше.
У вас э знайомi в Нiмеччинi чи Сша? Справжнi друзi, запитайте як там з цiнами? Скажiть про пропагандиськi 2 чи 3% на рiк, одразу вас викреслять iз друзiв, бо цiни там так само пруть як танк.
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