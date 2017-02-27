Увага, важливе повiдомлення.
На мiжбанку обвал доллара.
Вагiтним жiнкам i чоловiкам обвалiстам рекомендовано зараз не дивитись на цифри.
Краще вiзьмiть собi пива або кави з раками, бо це дiйсно несподiванка навiть для мене)))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Увага, важливе повiдомлення.
На мiжбанку обвал доллара.
Вагiтним жiнкам i чоловiкам обвалiстам рекомендовано зараз не дивитись на цифри.
Краще вiзьмiть собi пива або кави з раками, бо це дiйсно несподiванка навiть для мене)))
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:27
Это все бла-бла-бла. Нетто-долг продолжает расти и в абсолютах, и в % к ВВП. Что с одной стороны снижает платеже- и кредитоспособность, а с другой - ограничивает потенциал развития, поскольку деньги, которые могли стать инвестициями, вынуждены отправляться на оплату процентов. Высокая кредитная нагрузка - одна из причин, по которой нам одалживают даже дороже, чем Армении и Молдове
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:34
Добре тримаэтесь.
Але черговi мiнiмуми в вереснi i рокета вектором у пiдлогу, напевне навiть оптимiстiв шокуэ.
А 25 було б не погано. Ми повиннi хоч якiйсь крохи зi столу отримати, за добрий врожай й гарнi здобутки у металургiв.
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:34
100-200-300$ пересічних які купляють їх раз в місяць/квартал не роблять погоди. Бо заробітчани на прожиття здають суттєво більше.
А високі ціни на все - це одночасно і більше доходу (в гривнях) у тих хто працює в плюс. Адже якщо зросла вартість всього, то зріс і виторг. А якщо рентабельність залишилась на тому ж рівні, то прибуток зріс. А відповідно зросла і можливість купівлі більшої кількості валюти.
Так звичайно, конкуренція з'їдає маржу, але я ще не бачив нікого, хто б продавав собі в збиток. У нас ще досі дуже багато бізнесу (особливо невеликого) працює від маржі, а не від обертів.
Думаю, що процес про який ми говоримо, може мати зворотній хід десь через тиждень-два. Процес же ж має інерційність. Потрібно більше думок шановних форумчан. Надіємось після робочого дня вони ними поділяться.
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:37
на протязі двух тижнім побачімо нове дно, в банках буде дешевше 26,70
купити
а жовтні буде трете дно 26,40
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:38
У меня примерно 30-35% в гривне Я в любом случае буду в выигрыше.
Плохо, что цены растут, а доллар падает. Никто не выиграет, все только проиграют.
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:39
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хух. Зараз зРадiо зупинить ревал страшним малюнком🤭
Ввп номiнально зростаэ на 20% на рiк, держборг всього лише зрic з 70-ти до 93-х ярдiв за 8 рокiв, але вiн все одно нагнiтаэ... Чого ми сплачуэмо за варрантами? Просто так? ВВП всеодно ж в дупi. Знову дива пропаганди🤤
А позичають нам згiдно рейтингiв.
Плюс чорнi оборутки, позичають самi собi за захмарними вiдсотками.
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:47
НБУ, действительно, мог бы выкупать избыток валюты, как фантазирует Denik, что позволяло бы уменьшать госдолг, а не увеличивать его новыми займами. В итоге в бюджете высвобидились бы деньги и на социалку, и на инфраструктуру, которые сегодня идут на оплату процентов (каждая шестая гривна, между прочим). Но вместо этого НБУ стимулирует потребительский импорт, возвращая валюту туда, откуда она пришла. Потому что независимый (с)
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 07 вер, 2021 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:48
Так би цiни при девалi зростали б ще скорiше.
У вас э знайомi в Нiмеччинi чи Сша? Справжнi друзi, запитайте як там з цiнами? Скажiть про пропагандиськi 2 чи 3% на рiк, одразу вас викреслять iз друзiв, бо цiни там так само пруть як танк.
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