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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 8250825182528253 Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021 Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 109 Менше 26,00 4% 4 26,00-26,50 4% 4 26,50-27,00 21% 23 27,00-27,50 50% 54 27,50-28,00 12% 13 28,00-28,50 5% 5 28,50-29,00 0 0 29,00-29,50 1% 1 29,50-30,00 1% 1 Більше 30,00 4% 4 Всього голосів : 109 Додано: Вів 07 вер, 2021 12:48 zРадио написав: [

Это все бла-бла-бла. Нетто-долг продолжает расти и в абсолютах, и в % к ВВП. Что с одной стороны снижает платеже- и кредитоспособность, а с другой - ограничивает потенциал развития, поскольку деньги, которые могли стать инвестициями, вынуждены отправляться на оплату процентов. Высокая кредитная нагрузка - одна из причин, по которой нам одалживают даже дороже, чем Армении и Молдове



Это все бла-бла-бла. Нетто-долг продолжает расти и в абсолютах, и в % к ВВП. Что с одной стороны снижает платеже- и кредитоспособность, а с другой - ограничивает потенциал развития, поскольку деньги, которые могли стать инвестициями, вынуждены отправляться на оплату процентов. Высокая кредитная нагрузка - одна из причин, по которой нам одалживают даже дороже, чем Армении и Молдове

При всій повазі, дане повідомлення не відповідає вашому інтелектуальному рівню.

Це часткова маніпуляція.

Так борг росте, але обслуговування його знижується.

На що ми можемо дійсно нарікати, так це на занадто малий темп зниження вартості обслуговування боргу (% за користування кредитом). Але це питання до нашої влади та її дій щодо імплементації реформ.

А враховуючи все те, що зараз відбувається в світі (друкування грошей через вірус), та співвідношення нашого боргу до нашого ВВП, то ми в якійсь мірі навіть замало позичаємо.

Ще раз. Позичати - нормально і навіть потрібно. Не ми придумали "правила цієї гри", але всі ми в цю гру граємо. Інше питання, що потрібно все можливе, щоб знизити % за ці позики. А тут у нас є проблеми. При всій повазі, дане повідомлення не відповідає вашому інтелектуальному рівню.Це часткова маніпуляція.Так борг росте, але обслуговування його знижується.На що ми можемо дійсно нарікати, так це на занадто малий темп зниження вартості обслуговування боргу (% за користування кредитом). Але це питання до нашої влади та її дій щодо імплементації реформ.А враховуючи все те, що зараз відбувається в світі (друкування грошей через вірус), та співвідношення нашого боргу до нашого ВВП, то ми в якійсь мірі навіть замало позичаємо.Ще раз. Позичати - нормально і навіть потрібно. Не ми придумали "правила цієї гри", але всі ми в цю гру граємо. Інше питання, що потрібно все можливе, щоб знизити % за ці позики. А тут у нас є проблеми. Realist Повідомлень: 1224 З нами з: 23.01.09 Подякував: 1457 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 12:54 zРадио написав: somilitark написав: Хух. Зараз зРадiо зупинить ревал страшним малюнком🤭

Ввп номiнально зростаэ на 20% на рiк, держборг всього лише зрic з 70-ти до 93-х ярдiв за 8 рокiв, але вiн все одно нагнiтаэ... Чого ми сплачуэмо за варрантами? Просто так? ВВП всеодно ж в дупi. Знову дива пропаганди🤤

А позичають нам згiдно рейтингiв.

Плюс чорнi оборутки, позичають самi собi за захмарними вiдсотками. Хух. Зараз зРадiо зупинить ревал страшним малюнком🤭Ввп номiнально зростаэ на 20% на рiк, держборг всього лише зрic з 70-ти до 93-х ярдiв за 8 рокiв, але вiн все одно нагнiтаэ... Чого ми сплачуэмо за варрантами? Просто так? ВВП всеодно ж в дупi. Знову дива пропаганди🤤А позичають нам згiдно рейтингiв.Плюс чорнi оборутки, позичають самi собi за захмарними вiдсотками.



НБУ, действительно, мог бы выкупать избыток валюты, как фантазирует Denik, что позволяло бы уменьшать госдолг, а не увеличивать его новыми займами. В итоге в бюджете высвобидились бы деньги и на социалку, и на инфраструктуру, которые сегодня идут на оплату процентов (каждая шестая гривна, между прочим). Но вместо этого НБУ стимулирует потребительский импорт, возвращая валюту туда, откуда она пришла. Потому что независимый (с) НБУ, действительно, мог бы выкупать избыток валюты, как фантазирует Denik, что позволяло бы уменьшать госдолг, а не увеличивать его новыми займами. В итоге в бюджете высвобидились бы деньги и на социалку, и на инфраструктуру, которые сегодня идут на оплату процентов (каждая шестая гривна, между прочим). Но вместо этого НБУ стимулирует потребительский импорт, возвращая валюту туда, откуда она пришла. Потому что независимый (с)

Що за дурiсть?

Вiн викупаэ.

Приклад 14-15-го рокiв показуэ, що при девалi грошей немаэ нi на що. Борги в валютi душать всiх.

Не треба цих брехливих казок, девал вбиваэ будь яку активнicть i нищить ВВП.

А так зараз золота середина, i з боргами норм, i бюджет виконуэться, i ставки за ОВДП не в космосi i уряд не заручник кредиторiв.

Ми вирулюэмо, хоча запоребриковi в icтерицi, все чудово))) Що за дурiсть?Вiн викупаэ.Приклад 14-15-го рокiв показуэ, що при девалi грошей немаэ нi на що. Борги в валютi душать всiх.Не треба цих брехливих казок, девал вбиваэ будь яку активнicть i нищить ВВП.А так зараз золота середина, i з боргами норм, i бюджет виконуэться, i ставки за ОВДП не в космосi i уряд не заручник кредиторiв.Ми вирулюэмо, хоча запоребриковi в icтерицi, все чудово))) somilitark

Повідомлень: 11930 З нами з: 30.12.09 Подякував: 414 раз. Подякували: 3096 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 12:55 zРадио написав: НБУ, действительно, мог бы выкупать избыток валюты, как фантазирует Denik, что позволяло бы уменьшать госдолг, а не увеличивать его новыми займами. В итоге в бюджете высвобидились бы деньги и на социалку, и на инфраструктуру, которые сегодня идут на оплату процентов (каждая шестая гривна, между прочим). Но вместо этого НБУ стимулирует потребительский импорт, возвращая валюту туда, откуда она пришла. Потому что независимый (с) НБУ, действительно, мог бы выкупать избыток валюты, как фантазирует Denik, что позволяло бы уменьшать госдолг, а не увеличивать его новыми займами. В итоге в бюджете высвобидились бы деньги и на социалку, и на инфраструктуру, которые сегодня идут на оплату процентов (каждая шестая гривна, между прочим). Но вместо этого НБУ стимулирует потребительский импорт, возвращая валюту туда, откуда она пришла. Потому что независимый (с)

Яку систему противаг ви рекомендуєте при такій поведінці НБУ яку ви пропонуєте?

Де і коли буде межа і як її можливо буде визначити, між підтримкою країни і бюджету та інсайтними спекуляціями?

Ми хочемо незалежний НБУ відокремлений від політики, чи заангажовану установу якою керує ЛЮДИНА яку призначає інша ЛЮДИНА?

Визначтесь будь ласка.

І ще. Хіба НБУ мало викуповує? Про інфляцію пам'ятаєте? Про неї ж теж потрібно пам'ятати викуповуючи надлишок валюти на МБ. Яку систему противаг ви рекомендуєте при такій поведінці НБУ яку ви пропонуєте?Де і коли буде межа і як її можливо буде визначити, між підтримкою країни і бюджету та інсайтними спекуляціями?Ми хочемо незалежний НБУ відокремлений від політики, чи заангажовану установу якою керує ЛЮДИНА яку призначає інша ЛЮДИНА?Визначтесь будь ласка.І ще. Хіба НБУ мало викуповує? Про інфляцію пам'ятаєте? Про неї ж теж потрібно пам'ятати викуповуючи надлишок валюти на МБ. Realist Повідомлень: 1224 З нами з: 23.01.09 Подякував: 1457 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 12:55 Realist написав: При всій повазі, дане повідомлення не відповідає вашому інтелектуальному рівню.

Це часткова маніпуляція.

Так борг росте, але обслуговування його знижується При всій повазі, дане повідомлення не відповідає вашому інтелектуальному рівню.Це часткова маніпуляція.Так борг росте, але обслуговування його знижується



При взаимном уважении к вам, это неправда. Мы как кредитовались с премией 7% к заемщикам класса А, так и кредитуемся. Вы уже просто забыли, как в 2018-м году при ставке ФРС выше 2% и доходности трежерей под 4% нам приходилось занимать под 11%. Так вот ровным счетом ничего не поменялось с тех пор! От слова совсем. Просто ставка рефинансирования ФРС временно снизилась до 0%, что уменьшило и базовую стоимость капитала. А премия осталась та же. И когда базовая стоимость капитала вновь вырастет, мы сполкнемся с еще бОльшими проблемами, поскольку вал долгов будет уже больше. И их внутреннюю часть снова придется уменьшать девальвацией При взаимном уважении к вам, это неправда. Мы как кредитовались с премией 7% к заемщикам класса А, так и кредитуемся. Вы уже просто забыли, как в 2018-м году при ставке ФРС выше 2% и доходности трежерей под 4% нам приходилось занимать под 11%. Так вот ровным счетом ничего не поменялось с тех пор! От слова совсем. Просто ставка рефинансирования ФРС временно снизилась до 0%, что уменьшило и базовую стоимость капитала. А премия осталась та же. И когда базовая стоимость капитала вновь вырастет, мы сполкнемся с еще бОльшими проблемами, поскольку вал долгов будет уже больше. И их внутреннюю часть снова придется уменьшать девальвацией zРадио

Повідомлень: 11023 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2466 раз. Подякували: 5409 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 13:00 Realist написав: Яку систему противаг ви рекомендуєте при такій поведінці НБУ яку ви пропонуєте?

Де і коли буде межа і як її можливо буде визначити, між підтримкою країни і бюджету та інсайтними спекуляціями?

Ми хочемо незалежний НБУ відокремлений від політики, чи заангажовану установу якою керує ЛЮДИНА яку призначає інша ЛЮДИНА?

Визначтесь будь ласка.

І ще. Хіба НБУ мало викуповує? Про інфляцію пам'ятаєте? Про неї ж теж потрібно пам'ятати викуповуючи надлишок валюти на МБ. Яку систему противаг ви рекомендуєте при такій поведінці НБУ яку ви пропонуєте?Де і коли буде межа і як її можливо буде визначити, між підтримкою країни і бюджету та інсайтними спекуляціями?Ми хочемо незалежний НБУ відокремлений від політики, чи заангажовану установу якою керує ЛЮДИНА яку призначає інша ЛЮДИНА?Визначтесь будь ласка.І ще. Хіба НБУ мало викуповує? Про інфляцію пам'ятаєте? Про неї ж теж потрібно пам'ятати викуповуючи надлишок валюти на МБ.



Много раз говорил - паритетный обменный курс должен балансировать внешнюю торговлю в ноль, чтобы не приходилось финансировать покупку импорта валютными кредитами, которые нам с радостью предоставляют все страны мира, стимулирующие собственный экспорт. И задача эта исключительно НБУ (поскольку инструментарий исключительно в его руках) Много раз говорил - паритетный обменный курс должен балансировать внешнюю торговлю в ноль, чтобы не приходилось финансировать покупку импорта валютными кредитами, которые нам с радостью предоставляют все страны мира, стимулирующие собственный экспорт. И задача эта исключительно НБУ (поскольку инструментарий исключительно в его руках) zРадио

Повідомлень: 11023 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2466 раз. Подякували: 5409 раз. Профіль 16 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 13:03 zРадио написав: Realist написав: Яку систему противаг ви рекомендуєте при такій поведінці НБУ яку ви пропонуєте?

Де і коли буде межа і як її можливо буде визначити, між підтримкою країни і бюджету та інсайтними спекуляціями?

Ми хочемо незалежний НБУ відокремлений від політики, чи заангажовану установу якою керує ЛЮДИНА яку призначає інша ЛЮДИНА?

Визначтесь будь ласка.

І ще. Хіба НБУ мало викуповує? Про інфляцію пам'ятаєте? Про неї ж теж потрібно пам'ятати викуповуючи надлишок валюти на МБ. Яку систему противаг ви рекомендуєте при такій поведінці НБУ яку ви пропонуєте?Де і коли буде межа і як її можливо буде визначити, між підтримкою країни і бюджету та інсайтними спекуляціями?Ми хочемо незалежний НБУ відокремлений від політики, чи заангажовану установу якою керує ЛЮДИНА яку призначає інша ЛЮДИНА?Визначтесь будь ласка.І ще. Хіба НБУ мало викуповує? Про інфляцію пам'ятаєте? Про неї ж теж потрібно пам'ятати викуповуючи надлишок валюти на МБ.



Много раз говорил - паритетный обменный курс должен балансировать внешнюю торговлю в ноль, чтобы не приходилось финансировать покупку импорта валютными кредитами, которые нам с радостью предоставляют все страны мира, стимулирующие собственный экспорт. И задача эта исключительно НБУ (поскольку инструментарий исключительно в его руках) Много раз говорил - паритетный обменный курс должен балансировать внешнюю торговлю в ноль, чтобы не приходилось финансировать покупку импорта валютными кредитами, которые нам с радостью предоставляют все страны мира, стимулирующие собственный экспорт. И задача эта исключительно НБУ (поскольку инструментарий исключительно в его руках)

Так зараз торгбаланс в плюсi за серпень.

А заробiтчани, програмiсти, транзит газа.

З урахуванням цих факторiв курс повинен бути 20.

Щось зРадiо вже блукаэ в 2-х березах, потiшно😁 Так зараз торгбаланс в плюсi за серпень.А заробiтчани, програмiсти, транзит газа.З урахуванням цих факторiв курс повинен бути 20.Щось зРадiо вже блукаэ в 2-х березах, потiшно😁 somilitark

Повідомлень: 11930 З нами з: 30.12.09 Подякував: 414 раз. Подякували: 3096 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 13:07 zРадио написав: Realist написав: При всій повазі, дане повідомлення не відповідає вашому інтелектуальному рівню.

Це часткова маніпуляція.

Так борг росте, але обслуговування його знижується При всій повазі, дане повідомлення не відповідає вашому інтелектуальному рівню.Це часткова маніпуляція.Так борг росте, але обслуговування його знижується



При взаимном уважении к вам, это неправда. Мы как кредитовались с премией 7% к заемщикам класса А, так и кредитуемся. Вы уже просто забыли, как в 2018-м году при ставке ФРС выше 2% и доходности трежерей под 4% нам приходилось занимать под 11%. Так вот ровным счетом ничего не поменялось с тех пор! От слова совсем. Просто ставка рефинансирования ФРС временно снизилась до 0%, что уменьшило и базовую стоимость капитала. А премия для осталась все та же. И когда базовая стоимость капитала вновь вырастет, но сполкнемся с еще бОльшими проблемами, поскольку вал долгов будет уже больше. И их внутреннюю часть снова придется уменьшать девальвацией При взаимном уважении к вам, это неправда. Мы как кредитовались с премией 7% к заемщикам класса А, так и кредитуемся. Вы уже просто забыли, как в 2018-м году при ставке ФРС выше 2% и доходности трежерей под 4% нам приходилось занимать под 11%. Так вот ровным счетом ничего не поменялось с тех пор! От слова совсем. Просто ставка рефинансирования ФРС временно снизилась до 0%, что уменьшило и базовую стоимость капитала. А премия для осталась все та же. И когда базовая стоимость капитала вновь вырастет, но сполкнемся с еще бОльшими проблемами, поскольку вал долгов будет уже больше. И их внутреннюю часть снова придется уменьшать девальвацией

Ви праві. Але ж це не протирічить і моєму твердженню.

Не треба боятись росту боргів. Треба знижувати вартість обслуговування. І ми прекрасно знаємо хто за це відповідає у нашій країні.

Де-факто і де-юре вартість обслуговування знижується.

І ваше повідомлення мало акцентувати увагу не на збільшенні боргу, а на відсутності істотного прогресу по його здешевленню. І тут би вам ніхто і ніяк не міг заперечити. Ви праві. Але ж це не протирічить і моєму твердженню.Не треба боятись росту боргів. Треба знижувати вартість обслуговування. І ми прекрасно знаємо хто за це відповідає у нашій країні.Де-факто і де-юре вартість обслуговування знижується.І ваше повідомлення мало акцентувати увагу не на збільшенні боргу, а на відсутності істотного прогресу по його здешевленню. І тут би вам ніхто і ніяк не міг заперечити. Realist Повідомлень: 1224 З нами з: 23.01.09 Подякував: 1457 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 13:23 somilitark написав: Так зараз торгбаланс в плюсi за серпень Так зараз торгбаланс в плюсi за серпень



Что соответствует сезону. Тут нужно использовать нечто вроде 12-месячного скользящего среднего



somilitark написав: А заробiтчани, програмiсти, транзит газа.

З урахуванням цих факторiв курс повинен бути 20. А заробiтчани, програмiсти, транзит газа.З урахуванням цих факторiв курс повинен бути 20.



Вы совсем забыли о дивидендах, ПИИ, спекулятивном капитале, чистом внешнем кредитовании, валютной позиции БС и пр. премудростях сводного баланса



somilitark написав: Щось зРадiо вже блукаэ в 2-х березах, потiшно😁 Щось зРадiо вже блукаэ в 2-х березах, потiшно😁



Так что уместней говорить о том, что кто-то за деревьями леса не видит. О 2-х березах вы что-то слышали, и даже знаете, как они выглядят, но в лесу под названием макроэкономика флора более разнообразна, а в ней, под ней и на ней еще и представители фауны обитают )))



Realist написав: Ви праві. Але ж це не протирічить і моєму твердженню.

Не треба боятись росту боргів. Ви праві. Але ж це не протирічить і моєму твердженню.Не треба боятись росту боргів.



Безусловно. Даже дорогие долги порой можно привлекать, если цель привлечения - инвестиционная и решает, например, вопрос замещения импортной позиции. В таких условиях купить удочку в кредит выгоднее, чем рыбу за свои. Но вы ведь не хуже меня знаете, что новые долги преимущественно идут на оплату старых процентов, вследствие чего и растет основная часть долга





Realist написав: Треба знижувати вартість обслуговування. І ми прекрасно знаємо хто за це відповідає у нашій країні Треба знижувати вартість обслуговування. І ми прекрасно знаємо хто за це відповідає у нашій країні



И с этим я согласен. Но есть титаническая по своей сложности задача, а есть плевая. Нерешение первой, какой бы наболевшей она ни была, не индульгирует игнорирование второй





somilitark написав: Де-факто і де-юре вартість обслуговування знижується Де-факто і де-юре вартість обслуговування знижується



Молитвами ФРС - я уже объяснил выше, как это работает. А со страновой премией ничего не происходит уже 20 лет. Мы как получили впервые "B stable" в декабре 2001-го, так и в сентябре 2021-го имеем "B stable" (по S&P) Что соответствует сезону. Тут нужно использовать нечто вроде 12-месячного скользящего среднегоВы совсем забыли о дивидендах, ПИИ, спекулятивном капитале, чистом внешнем кредитовании, валютной позиции БС и пр. премудростях сводного балансаТак что уместней говорить о том, что кто-то за деревьями леса не видит. О 2-х березах вы что-то слышали, и даже знаете, как они выглядят, но в лесу под названием макроэкономика флора более разнообразна, а в ней, под ней и на ней еще и представители фауны обитают )))Безусловно. Даже дорогие долги порой можно привлекать, если цель привлечения - инвестиционная и решает, например, вопрос замещения импортной позиции. В таких условиях купить удочку в кредит выгоднее, чем рыбу за свои. Но вы ведь не хуже меня знаете, что новые долги преимущественно идут на оплату старых процентов, вследствие чего и растет основная часть долгаИ с этим я согласен. Но есть титаническая по своей сложности задача, а есть плевая. Нерешение первой, какой бы наболевшей она ни была, не индульгирует игнорирование второйМолитвами ФРС - я уже объяснил выше, как это работает. А со страновой премией ничего не происходит уже 20 лет. Мы как получили впервые "B stable" в декабре 2001-го, так и в сентябре 2021-го имеем "B stable" (по S&P) zРадио

Повідомлень: 11023 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2466 раз. Подякували: 5409 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 вер, 2021 13:28 Realist написав: А високі ціни на все - це одночасно і більше доходу (в гривнях) у тих хто працює в плюс. Адже якщо зросла вартість всього, то зріс і виторг. А якщо рентабельність залишилась на тому ж рівні, то прибуток зріс. А відповідно зросла і можливість купівлі більшої кількості валюти.

Так звичайно, конкуренція з'їдає маржу, але я ще не бачив нікого, хто б продавав собі в збиток. У нас ще досі дуже багато бізнесу (особливо невеликого) працює від маржі, а не від обертів.

Думаю, що процес про який ми говоримо, може мати зворотній хід десь через тиждень-два. Процес же ж має інерційність. Потрібно більше думок шановних форумчан. Надіємось після робочого дня вони ними поділяться. А високі ціни на все - це одночасно і більше доходу (в гривнях) у тих хто працює в плюс. Адже якщо зросла вартість всього, то зріс і виторг. А якщо рентабельність залишилась на тому ж рівні, то прибуток зріс. А відповідно зросла і можливість купівлі більшої кількості валюти.Так звичайно, конкуренція з'їдає маржу, але я ще не бачив нікого, хто б продавав собі в збиток. У нас ще досі дуже багато бізнесу (особливо невеликого) працює від маржі, а не від обертів.Думаю, що процес про який ми говоримо, може мати зворотній хід десь через тиждень-два. Процес же ж має інерційність. Потрібно більше думок шановних форумчан. Надіємось після робочого дня вони ними поділяться.



"високі ціни на все" - это уменьшение прибыли как со стороны роста расходов, так и сокращения доходов которые упираются в покупательную способность

"У нас ще досі дуже багато бізнесу" - на этом можно поставить логическую точку. Очень много бизнес-процессов и экспертизы остались с жирных времен. Эти люди сейчас занимаются преимущественно ерундой, а не бизнесом.



132 595 дітей народилося в першому півріччі 2021-го року. Це на 5% менше, ніж в першому півріччі 2020-го, коли було 139 134 новонароджених, і на 11,5% менше, ніж в першому півріччі 2019-го, коли їх було 149 549.



За середніми щомісячними цифрами легко простежити, як кожен місяць зменшується народжуваність. У 2019-му році щомісяця в середньому народжувалося 25,7 тисяч немовлят, у 2020-му році — 24,5 тисячі, у першій половині 2021-го — 22 тис. новонароджених.



Идем где-то на 265 тыс новорожденных. Для сравнения в этом году в первые классы пошли 408 тыс детей (родились 7 лет назад).



Для курса в этом есть большой позитив - из года в год меньше импорта. Выше ВВП на душу населения. Больше площадей для кукурузы и больше экспорта. "високі ціни на все" - это уменьшение прибыли как со стороны роста расходов, так и сокращения доходов которые упираются в покупательную способность"У нас ще досі дуже багато бізнесу" - на этом можно поставить логическую точку. Очень много бизнес-процессов и экспертизы остались с жирных времен. Эти люди сейчас занимаются преимущественно ерундой, а не бизнесом.Идем где-то на 265 тыс новорожденных. Для сравнения в этом году в первые классы пошли 408 тыс детей (родились 7 лет назад).Для курса в этом есть большой позитив - из года в год меньше импорта. Выше ВВП на душу населения. Больше площадей для кукурузы и больше экспорта. Grand Touring Повідомлень: 853 З нами з: 23.03.20 Подякував: 285 раз. Подякували: 255 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8250825182528253 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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