Realist написав:

А високі ціни на все - це одночасно і більше доходу (в гривнях) у тих хто працює в плюс. Адже якщо зросла вартість всього, то зріс і виторг. А якщо рентабельність залишилась на тому ж рівні, то прибуток зріс. А відповідно зросла і можливість купівлі більшої кількості валюти.Так звичайно, конкуренція з'їдає маржу, але я ще не бачив нікого, хто б продавав собі в збиток. У нас ще досі дуже багато бізнесу (особливо невеликого) працює від маржі, а не від обертів.Думаю, що процес про який ми говоримо, може мати зворотній хід десь через тиждень-два. Процес же ж має інерційність. Потрібно більше думок шановних форумчан. Надіємось після робочого дня вони ними поділяться.