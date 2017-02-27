Аххххх он воно що))
Можливо, воно й так, якщо Ви говорите про ціни на продукти - тут питань нема!
Жерти людям треба щодня!
А от якщо балакати про інші побутові речі, то ту ОЙ НЕ ФАКТ, що Ваша правда))
Я вже декілька сторінок списав на продуктовій гілці))
Ще тут напишу трохи по-іншому))
Наприклад:
Візьмемо умовного торгаша тапочками(термосами/швабрами - неважливо) - брав він тапочки за 100, ставив накрутку 50% і, відповідно, продавав по 150.
Припустимо, що він в середньому продавав 10 пар/день, відповідно, 1 500 був його виторг.
Тепер, отримав він наклалну з ціною 150 - знову поставив тих же 50% і стали тапочки коштувати 225.
Ви реально думаєте, що він найближчих 2-3-4міс знову буде продавати в середньому 10 пар/день?
Чому ні?
Детально я все пояснив на продуктовій гілці тут
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
п.с.
А тому ж торгашу, то ж треба ВЖЕ витрачати більше на здорожчанні продукти і комуналь!
ДумайТЕ!)))