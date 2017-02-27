RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8251825282538254

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 110
Менше 26,00
4%
4
26,00-26,50
4%
4
26,50-27,00
21%
23
27,00-27,50
50%
55
27,50-28,00
12%
13
28,00-28,50
5%
5
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
4
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:А високі ціни на все - це одночасно і більше доходу (в гривнях) у тих хто працює в плюс. Адже якщо зросла вартість всього, то зріс і виторг. А якщо рентабельність залишилась на тому ж рівні, то прибуток зріс. А відповідно зросла і можливість купівлі більшої кількості валюти


Аххххх он воно що))
Можливо, воно й так, якщо Ви говорите про ціни на продукти - тут питань нема!
Жерти людям треба щодня! :mrgreen:

А от якщо балакати про інші побутові речі, то ту ОЙ НЕ ФАКТ, що Ваша правда))

Я вже декілька сторінок списав на продуктовій гілці))
Ще тут напишу трохи по-іншому))
Наприклад:
Візьмемо умовного торгаша тапочками(термосами/швабрами - неважливо) - брав він тапочки за 100, ставив накрутку 50% і, відповідно, продавав по 150.
Припустимо, що він в середньому продавав 10 пар/день, відповідно, 1 500 був його виторг.
Тепер, отримав він наклалну з ціною 150 :) - знову поставив тих же 50% і стали тапочки коштувати 225.
Ви реально думаєте, що він найближчих 2-3-4міс знову буде продавати в середньому 10 пар/день? :lol:
Чому ні?
Детально я все пояснив на продуктовій гілці тут
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

п.с.
А тому ж торгашу, то ж треба ВЖЕ витрачати більше на здорожчанні продукти і комуналь! ;)

ДумайТЕ!)))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1493
З нами з: 18.03.21
Подякував: 38 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:34

Законодательный позитивчик

Перезапуск индустриальных парков: Рада приняла закон
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/7/677562/
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11024
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2466 раз.
Подякували: 5409 раз.
 
Профіль
16
7
3
  #<1 ... 8251825282538254
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ЛАД і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 105, 106, 107
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1069 1949427
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 вер, 2021 14:07
Starikan
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2711, 2712, 2713
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27120 8029383
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 вер, 2021 13:36
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 769, 770, 771
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7701 6556237
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 вер, 2021 07:54
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97474)
07.09.2021 16:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.